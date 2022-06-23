生物学やビジネスにおいては、うまく適応した身体的特性や効果的な製品戦略など、最適に機能するものが存続し、繁栄します。同様に、最小コストで最大の効果をもたらす攻撃ベクトルは必ず人気が高まり、他のベクトルよりも長く使用されます。攻撃者は、混乱を最大化しコスト効率を高める新たなツールを絶えず模索しています。



2022 年前半には、DDoS の進化の方向性を垣間見せるような新たな 2 つの新しい攻撃ベクトルが当社のプラットフォームで初めてヒットした際に観察されました。一方は潜在的な増幅率が 65 倍、もう一方は 42 億倍という驚異的な増幅率を示しています。これらの新たな攻撃ベクトルの普及や存続を最終的に決定づける要因は何でしょうか。

新たな DDoS 脅威の詳細



上記の疑問の答えを得るため、これらの脅威を調べてみます。

上記のベクトルのいずれも、今後注目を集めたり、最高記録に到達したりするかどうかはわかりません。確かに言えるのは、進化は今後も続き、ネットワークには次世代の脅威が訪れるということです。

進化する脅威に遅れることなく対応するために

DDoS 脅威の継続的なイノベーションによって組織は常にリスクにさらされ、最新の攻撃に対する徹底した防御の必要性が叫ばれています。DDoS 関連のダウンタイムの脅威を軽減し、攻撃者を排除するために、以下についてご検討ください。

重要なサブネットと IP スペースを調べて、それらに緩和制御が適用されていることを確認します。

DDoS セキュリティ制御を防御の第一層である「常時」緩和体制に組み入れ、緊急インテグレーションシナリオを回避し、インシデント対応者の負担を軽減します。実績に裏付けられた信頼できるクラウドベースプロバイダーを利用していない場合は、すぐに探してください。

予防的にインシデント対応チームを集め、ランブックとインシデント対応計画を最新の状態に維持します。たとえば、致命的なイベントに対処するためのプレイブックはありますか？そのプレイブック内の連絡先は更新されていますか？今は使われていない技術資産や、すでに退職した人が参照されているプレイブックは役に立ちません。

その他のヘルプと DDoS 関連リソース

現在 DDoS 攻撃または脅迫を受けている場合は、 Akamai DDoS ホットライン（1-877-425-2624）にご連絡ください。すぐにサポートいたします。あるいは、 こちらから カスタム脅威ブリーフィングをお申込みください。

技術的な詳細情報や DDoS 関連のその他のリソースについては、以下のブログ投稿と資料をご覧ください。

このブログは Max Gebhardt と共同執筆したものです。