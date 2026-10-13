BMO 是北美地区资产规模排名第七的银行，以其为 1300 万客户提供卓越的数字银行业务体验而闻名。在数字优先的战略承诺下，它专注于打造高性能、数字化赋能且面向未来的平台。该战略于 2023 年迎来了严峻的考验。当时 BMO 收购了 Bank of the West（美西银行，一家拥有 180 万客户和 500 多家分支机构的美国区域性贷款机构），并且需要将这些客户整合到 BMO 数字银行业务应用程序中。为了顺利完成这次复杂的迁移，BMO 向其长期技术合作伙伴 Akamai 寻求帮助，以获得行业领先的安全性、性能和可用性。
“有 Akamai 为 BMO 数字银行业务应用程序的安全保驾护航，我们倍感安心。也正因如此，我们才能够更专注于实现真正的金融普惠、提供超个性化服务，以及创造更多满足客户当下需求的无缝体验之旅。”BMO 美国数字与商业银行技术主管 Kaustubh Krishna Srivastava
提供卓越的数字银行业务体验
一次志在必得的平台整合
BMO 的任务非常明确：实现平稳、安全的数字化过渡，在整个过程中确保客户始终保持顺畅连接并安心无忧。BMO 美国数字及商业银行业务技术主管 Kaustubh Krishna Srivastava 表示：“这次收购是为了给我们的客户创造更多价值。相关的收购和整合工作非常复杂，因为我们需要将美西银行的所有系统都迁移到 BMO 的系统。我们团队的任务是尽可能地顺畅地完成本次迁移，让客户安心无忧。”
能够实现平稳顺畅完全依赖于安全性和稳定性。BMO 美国数字服务和技术主管 Brianna Elsass 表示：“我们很清楚这次系统转换的公告影响重大。我们必须在整个迁移过程中采取额外的步骤，最大限度地保障客户及其数据的安全。”
Srivastava 补充道：“我们寻求通过利用成熟的技术合作伙伴关系来降低部分风险。”
依靠值得信赖的合作伙伴实现完美迁移
在 BMO 为此数字化转型项目物色合适的技术供应商时，其长期合作伙伴 Akamai 浮现在了他们的脑海中。经过严格的供应商筛选后，BMO 决定继续采用 Akamai 的解决方案。Srivastava 表示：“我们评估了架构、未来就绪性、灵活性、风险和安全性等多项决定因素。Akamai 满足了所有要求。”
在 BMO 努力平稳迁移美西银行客户的同时，安全性和可用性始终是其首要任务。他继续说道：“我们将安全性和可用性方面的部分难题交由 Akamai 来处理。""Akamai Bot Manager、Account Protector 和 App & API Protector 在本次大规模迁移过程中保护了银行和我们的客户。”
维护客户历程
BMO 的首要目标之一是让美西银行客户体验到顺畅平稳的过渡。Elsass 表示：“我们希望客户的登录体验一如既往，并且能够立刻感受到新的应用程序是为他们量身打造的。”BMO 的团队确保了客户的凭据、个人资料和偏好设置实现平稳转移，同时引入了与其屡获殊荣的数字银行业务应用程序体验相一致的新功能。
此外，BMO 还采取了相应的措施，让客户能够轻松掌握新功能。Elsass 继续说道：“我们增加了一些功能并优化了客户历程，以满足美西银行客户的日常银行业务需求。我们希望这种体验既熟悉亲切又焕然一新。”
在美国，大约有 150 万的客户使用 BMO 的数字银行业务平台，其中约有 50 万的客户每天都会登录。该应用程序每天大约处理 3300 万次 API 请求。
“Akamai 正是我们所需要的灵活且得力的合作伙伴，能够帮助我们完成这个以创新为核心的项目。”BMO 美国数字服务和技术主管 Brianna Elsass
通过工程合作实现可靠性
Akamai 的贡献远不止提供安全防护。Akamai 的全球边缘基础架构、路由逻辑和缓存机制减轻了 BMO 服务器的负担，并实现了应用程序内容的快速、安全交付。Srivastava 表示：“从可用性角度来看，Akamai 是首选合作伙伴。”
BMO 和 Akamai 的工程师密切协作，设计出了一个非常出色的分载与故障转移系统。他解释道：“我们构建了强大的运行状况检查和网络组件，它们能够即时检测到故障并迅速作出响应。客户甚至不会意识到系统正在进行故障转移，因为整个过程对他们是透明的。”
满足复杂的技术需求
与所有现代的银行业务应用程序一样，BMO 的数字平台也面临着不断发展变化的技术挑战。所遇到的其中一个问题便是 Cookie 标头的大小不断增加，这导致了性能瓶颈。Srivastava 解释道：“在我们上云之旅的过程中，标头大小限制影响了应用程序性能。Akamai 帮助我们在参数级别清除了 Cookie，并且在不到一周的时间内便解决了这个问题。现在，它正在帮助我们系统性地设置 Cookie 允许列表，以防止未来再出现此类问题。”
在另一个案例中，BMO 需要在不中断用户体验的情况下，在两个区域之间重定向应用程序流量。Akamai 的 Edge Redirector Cloudlet 轻松地实现了此目标。Srivastava 表示：“我们在几分钟内完成了流量切换，确保了业务的连续性并且未对客户造成任何影响。”
实现屡获殊荣的成功和云优先的未来
BMO 的创新方法得到了广泛认可。BMO 的数字银行业务应用程序始终位居全球七大数字银行业务应用程序之列。2024 年，Celent 将 BMO 评为“卓越整合典范银行”，以表彰该银行在加速系统转换与客户引导最佳实践方面取得的成就。2025 年，BMO 又凭借该项目荣获 Banking Tech Awards 的“编辑选择奖”，这彰显了其非凡的客户体验。
展望未来，BMO 计划将其数字银行业务应用程序基础架构迁移到云端。Srivastava 表示：“Akamai 为我们的前端组件托管提供了出色的解决方案。我们将 Akamai 视为多年上云之旅中的关键合作伙伴。”
BMO 金融集团简介
BMO 金融集团是北美地区资产规模排名第七的银行。截至 2025 年 7 月 31 日，其总资产为 1.4 万亿美元。BMO 的客户服务历史已逾 200 年，其多元化且高度敬业的员工团队为加拿大、美国和全球特定市场的 1300 万客户提供全方位的个人与商业银行、财富管理、全球市场及投资银行产品与服务。BMO 秉持“大胆成就商业与生活之美”的这一核心宗旨，致力于推动世界的积极变革，并为实现繁荣的经济、可持续的未来和包容性的社会而不懈努力。
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