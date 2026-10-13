BMO 的首要目标之一是让美西银行客户体验到顺畅平稳的过渡。Elsass 表示：“我们希望客户的登录体验一如既往，并且能够立刻感受到新的应用程序是为他们量身打造的。”BMO 的团队确保了客户的凭据、个人资料和偏好设置实现平稳转移，同时引入了与其屡获殊荣的数字银行业务应用程序体验相一致的新功能。

此外，BMO 还采取了相应的措施，让客户能够轻松掌握新功能。Elsass 继续说道：“我们增加了一些功能并优化了客户历程，以满足美西银行客户的日常银行业务需求。我们希望这种体验既熟悉亲切又焕然一新。”

在美国，大约有 150 万的客户使用 BMO 的数字银行业务平台，其中约有 50 万的客户每天都会登录。该应用程序每天大约处理 3300 万次 API 请求。