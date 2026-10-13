BMO es el séptimo banco más grande de Norteamérica por sus activos y destaca por ofrecer experiencias de banca digital innovadoras a sus 13 millones de clientes. Su estrategia se basa en dar prioridad a la tecnología digital y de ahí nace su compromiso con crear plataformas digitales de alto rendimiento preparadas para el futuro. Esta estrategia se puso a prueba en 2023, cuando BMO adquirió Bank of the West — una entidad de crédito regional de EE. UU. con 1,8 millones de clientes y más de 500 sucursales — y tuvo que integrar a esos clientes en la aplicación BMO Digital Banking. Para abordar esta compleja migración, BMO recurrió a Akamai, el partner tecnológico con el que llevaba años colaborando, para garantizar una seguridad, un rendimiento y una disponibilidad líderes en el sector.
"Nos da tranquilidad saber que Akamai vela por la seguridad de la aplicación BMO Digital Banking. Así podemos centrarnos en seguir creciendo a nivel financiero y diseñar y personalizar al máximo las experiencias de nuestros clientes allá donde estén".— Kaustubh Krishna Srivastava, jefe de Tecnología de Banca Digital y Empresarial de EE. UU., BMO
Ofrecer experiencias de banca digital innovadoras
Fusionar plataformas con confianza
La misión de BMO estaba clara: lograr una transición digital fluida y segura mientras los clientes permanecían conectados y protegidos durante todo el proceso. "El objetivo de la adquisición era beneficiar a nuestros clientes", comenta Kaustubh Krishna Srivastava, jefe de Tecnología de Banca Digital y Empresarial de EE. UU., BMO. "Además de la adquisición, la integración también fue bastante compleja porque todos los sistemas de Bank of the West se migraron a los de BMO. Nuestro equipo se encargó de que fuera lo menos entorpecedora posible para los clientes".
Esa fluidez se basaba en la seguridad y la estabilidad. "Sabíamos que el anuncio de la conversión causaría revuelo", afirma Brianna Elsass, jefa de Servicios Digitales y Tecnología de EE. UU., BMO. "Teníamos que tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros clientes y sus datos durante la migración".
"Queríamos mitigar parte del riesgo aprovechando las alianzas tecnológicas con las que ya teníamos experiencia", añade Srivastava.
Recurrir a un partner de confianza para una migración perfecta
Cuando en BMO tuvieron que decidir qué proveedor de tecnología era el más adecuado para este proyecto de transformación digital, pensaron en Akamai, un partner con el que llevaban años colaborando. Tras un riguroso proceso de selección de proveedores, BMO decidió prolongar su asociación con Akamai. "Evaluamos parámetros como la arquitectura, la preparación para el futuro, la flexibilidad, el riesgo y la seguridad", comenta Srivastava. "Akamai cumplía todos los requisitos".
La seguridad y la disponibilidad de la plataforma eran las principales prioridades durante la migración de los clientes de Bank of the West. "Akamai se encargó de resolver algunas de nuestras preocupaciones de seguridad y disponibilidad", continua. "Akamai Bot Manager, Account Protector y App & API Protector protegieron tanto al banco como a nuestros clientes durante esta compleja migración".
Proteger la experiencia del cliente
Uno de los principales objetivos de BMO era lograr que la transición pasara desapercibida para los clientes de Bank of the West. "Queríamos que los clientes iniciaran sesión como siempre lo habían hecho y que, nada más acceder, sintieran que la nueva aplicación se había creado pensando en ellos", afirma Elsass. El equipo de BMO se aseguró de que las credenciales, los perfiles y las preferencias se transfirieran correctamente. Además, incorporaron nuevas funciones que se alineaban con su galardonada experiencia en la aplicación Digital Banking.
También facilitaron las nuevas características para los clientes. "Añadimos funcionalidades y optimizamos la experiencia digital para que los clientes de Bank of the West realizaran sus operaciones bancarias habituales sin mayor problema", prosigue Elsass. "Queríamos mejorar la experiencia y que les resultara familiar al mismo tiempo".
En Estados Unidos, unos 1,5 millones de clientes utilizan la plataforma de banca digital de BMO, y alrededor de medio millón de clientes acceden a diario. La aplicación procesa aproximadamente 33 millones de solicitudes de API al día.
"Akamai fue el partner flexible y capaz que necesitábamos para llevar a cabo este proyecto, con la innovación como eje central".— Brianna Elsass, jefa de Servicios Digitales y Tecnología de EE. UU., BMO
Garantizar de fiabilidad a través de la colaboración en ingeniería
Akamai no solo aportó seguridad. Gracias a su infraestructura global en el Edge, su lógica de enrutamiento y sus mecanismos de almacenamiento en caché, logró descargar los servidores de BMO y distribuir el contenido de la aplicación de forma rápida y segura. "Akamai es el partner por excelencia para garantizar la disponibilidad", asegura Srivastava.
Los ingenieros de BMO y Akamai colaboraron estrechamente para diseñar un sistema de descarga y failover de primera clase. "Hemos desarrollado comprobaciones del estado de la seguridad certeras y componentes de red que detectan los fallos y reaccionan de inmediato. Los clientes ni siquiera se dan cuenta de que se está produciendo un failover, pasa totalmente desapercibido", explica.
Abordar necesidades técnicas sofisticadas
Al igual que todas las aplicaciones de banca modernas, la plataforma digital de BMO enfrentaba desafíos técnicos que iban evolucionando. Uno de los problemas era el aumento del tamaño de los encabezados de cookies, lo que ralentizaba enormemente el rendimiento. "Cuando realizamos la transición a la nube, las limitaciones de tamaño de los encabezados afectaban al rendimiento de las aplicaciones", detalla Srivastava. "Akamai nos ayudó a eliminar las cookies en los parámetros y el problema se resolvió en menos de una semana. Ahora nos está ayudando con la inclusión sistemática de las cookies permitidas para evitar posibles problemas".
En otra ocasión, BMO necesitaba redirigir el tráfico de las aplicaciones entre dos regiones sin interrumpir la experiencia de los usuarios. Fue sumamente sencillo gracias a Akamai Edge Redirector Cloudlet. "Redirigimos el tráfico en cuestión de minutos sin que afectara al funcionamiento y sin provocar interrupciones", afirma Srivastava.
Resultados galardonados y un futuro basado en la nube
El enfoque innovador de BMO no ha pasado desapercibido. La aplicación de banca digital de BMO siempre se encuentra entre las siete principales aplicaciones de banca digital del mundo. En 2024, BMO recibió el premio Model Bank de Celent por su excelencia en integración, un reconocimiento a la rápida transformación del banco y sus prácticas recomendadas de incorporación. Posteriormente, en 2025, BMO obtuvo el premio Editor's Choice de Banking Tech Awards por el mismo proyecto, destacando la experiencia ejemplar que el banco ofrece a sus clientes.
De cara al futuro, BMO planea trasladar la infraestructura de su aplicación de banca digital a la nube. "Akamai ofrece una solución estupenda en la que alojar nuestros componentes front-end", comenta Srivastava. "Para nosotros, Akamai es un partner crucial en nuestro largo recorrido hacia la nube".
Acerca de BMO Financial Group
BMO Financial Group es el séptimo banco más grande de Norteamérica por sus activos, con un total de 1400 millones de dólares a fecha de 31 de julio de 2025. Se trata de un equipo diverso de empleados altamente comprometidos con su trabajo. Llevan 200 años al servicio de los clientes y ofrecen una amplia gama de productos y servicios bancarios, tanto para clientes individuales como para empresas, entre los que se incluyen gestión del patrimonio, mercados globales y banca de inversión, a 13 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y determinados mercados de distintas partes del mundo. Les mueve un único propósito: hacer las cosas bien en la empresa y en la vida. Por eso, BMO se compromete a impulsar un cambio positivo en el mundo y a avanzar hacia una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad inclusiva.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.