La misión de BMO estaba clara: lograr una transición digital fluida y segura mientras los clientes permanecían conectados y protegidos durante todo el proceso. "El objetivo de la adquisición era beneficiar a nuestros clientes", comenta Kaustubh Krishna Srivastava, jefe de Tecnología de Banca Digital y Empresarial de EE. UU., BMO. "Además de la adquisición, la integración también fue bastante compleja porque todos los sistemas de Bank of the West se migraron a los de BMO. Nuestro equipo se encargó de que fuera lo menos entorpecedora posible para los clientes".

Esa fluidez se basaba en la seguridad y la estabilidad. "Sabíamos que el anuncio de la conversión causaría revuelo", afirma Brianna Elsass, jefa de Servicios Digitales y Tecnología de EE. UU., BMO. "Teníamos que tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros clientes y sus datos durante la migración".

"Queríamos mitigar parte del riesgo aprovechando las alianzas tecnológicas con las que ya teníamos experiencia", añade Srivastava.