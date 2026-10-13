La BMO è la settima banca più grande del Nord America in termini di risorse ed è nota per offrire innovative experience di digital banking ai suoi 13 milioni di clienti. Con un impegno strategico volto ad incentrare le sue attività sul digitale, questa banca si concentra sulla creazione di piattaforme performanti, digitali e innovative. Questa strategia è stata messa alla prova nel 2023, quando la BMO ha acquisito la Bank of the West, un istituto di credito regionale statunitense con 1,8 milioni di clienti e oltre 500 filiali, che aveva bisogno di integrare tali clienti nell'app Digital Banking della BMO. Per supportare questa complessa migrazione, la BMO si è rivolta ad Akamai, suo partner tecnologico di lunga data, per garantire caratteristiche di sicurezza, performance e disponibilità leader del settore.
"Sapere che Akamai supporta la sicurezza per l'app Digital Banking della BMO ci offre la massima tranquillità, consentendo di concentrarci maggiormente su come favorire un reale progresso finanziario, ottimizzare la personalizzazione e creare percorsi più agevoli in grado di soddisfare i nostri clienti ovunque si trovino".- Kaustubh Krishna Srivastava, responsabile della divisione U.S. Digital & Business Banking Technology, BMO
Offrire innovative experience di digital banking
La necessità di unire le piattaforme in tutta sicurezza
La missione della BMO era chiara: offrire una transizione digitale agevole e protetta in grado di mantenere i clienti connessi e sicuri durante tutto il processo. "L'acquisizione aveva come obiettivo il miglioramento delle experience per i nostri clienti", ha affermato Kaustubh Krishna Srivastava, responsabile della divisione U.S. Digital & Business Banking Technology della BMO. "Le operazioni di acquisizione e integrazione sono state molto complesse perché si sono dovuti migrare tutti i sistemi della Bank of the West alla BMO. Il nostro team è stato incaricato di rendere questa migrazione il più semplice possibile per i clienti".
La stabilità e la sicurezza sono un'ottima garanzia. "Sapevamo che l'annuncio della conversione sarebbe stato importante", ha affermato Brianna Elsass, responsabile della divisione U.S. Digital Servicing and Technology della BMO. "È stato importante adottare misure aggiuntive per massimizzare la sicurezza dei nostri clienti e dei loro dati durante tutta la migrazione".
"Abbiamo cercato di attenuare parte dei rischi correlati sfruttando partnership tecnologiche di comprovata validità", ha aggiunto Srivastava.
Rivolgersi a un partner affidabile per una migrazione impeccabile
Poiché la BMO era considerata il fornitore di tecnologie più appropriato per questo progetto di trasformazione digitale, è stato preso in considerazione il suo partner di lunga data Akamai. Dopo un rigoroso processo di selezione dei fornitori, la ha deciso di proseguire la partnership con Akamai. "Abbiamo valutato vari parametri quali architettura, disponibilità futura, flessibilità, rischi e sicurezza", ha affermato Srivastava. "Akamai ha soddisfatto tutti i nostri requisiti.
Sebbene la BMO si sia impegnata nell'intento di offrire una semplice migrazione ai clienti della Bank of the West, la sicurezza e la disponibilità sono rimaste le priorità principali. "Abbiamo trasferito alcuni dei nostri problemi di sicurezza e disponibilità ad Akamai", continua. Akamai Bot Manager, Account Protector e App & API Protector hanno protetto la banca e i nostri clienti in questa migrazione di notevoli proporzioni".
Protezione delle customer experience
Uno degli obiettivi principali della BMO era rendere la transizione immediata per i clienti della Bank of the West. "Volevamo che i clienti potessero continuare ad effettuare il login come avevano sempre fatto, avvertendo immediatamente che la nuova app fosse stata creata per loro", ha affermato Elsass. Il team della BMO ha garantito il semplice trasferimento di credenziali, profili e preferenze, introducendo, al contempo, nuove funzionalità in linea con la sua pluripremiata app Digital Banking.
La BMO ha, inoltre, semplificato la navigazione tra le nuove funzionalità per i clienti. "Abbiamo aggiunto nuove funzionalità e ottimizzato i percorsi dei clienti della Bank of the West per soddisfare le loro esigenze di banking quotidiane", ha continuato Elsass. "Volevamo che le customer experience fossero familiari, ma innovative".
Negli Stati Uniti, circa 1,5 milioni di clienti utilizzano la piattaforma Digital Banking della BMO, facendo contare approssimativamente mezzo milione di accessi giornalieri. L'app elabora circa 33 milioni di richieste di API al giorno.
"Akamai era il partner flessibile e capace di cui avevamo bisogno per eseguire questo progetto incentrato sull'innovazione".- Brianna Elsass, responsabile della divisione U.S. Digital Servicing and Technology, BMO
Garantire l'affidabilità grazie ad una collaborazione tecnica
I contributi di Akamai sono andati ben oltre la sicurezza. L'infrastruttura perimetrale globale, la logica di routing e i meccanismi di caching di Akamai hanno alleggerito il carico di lavoro dei server della BMO e hanno distribuito i contenuti delle app in modo rapido e sicuro. "Akamai è un nostro partner privilegiato dal punto di vista della disponibilità", ha affermato Srivastava.
I tecnici della BMO e di Akamai hanno collaborato attivamente per progettare un sistema di offload e failover all'avanguardia. "Abbiamo realizzato solidi controlli di stato e componenti di rete che rilevano e reagiscono immediatamente ai problemi. I clienti non si rendono nemmeno conto che si sta verificando un failover: per loro, risulta del tutto invisibile", ha spiegato.
Rispondere a sofisticate esigenze tecniche
Come tutte le moderne applicazioni bancarie, la piattaforma digitale della BMO ha dovuto affrontare sfide tecniche in continua evoluzione. Un problema era rappresentato dalla crescente dimensione delle intestazioni dei cookie, che ha creato colli di bottiglia nelle performance. "Nell'ambito del nostro percorso verso il cloud, le limitazioni delle dimensioni delle intestazioni hanno influito sulle performance delle app", ha spiegato Srivastava. "Akamai ci ha aiutato ad eliminare i cookie a livello di parametro e a risolvere il problema in meno di una settimana. Ora Akamai ci aiuta con i cookie sistematici per evitare problemi futuri".
In un altro caso, la BMO aveva bisogno di reindirizzare il traffico della sua app tra due regioni senza influire sulle user experience. La soluzione Edge Redirector Cloudlet di Akamai ha semplificato questo processo. "Abbiamo reindirizzato il traffico in pochi minuti, garantendo la continuità operativa ai nostri clienti", ha affermato Srivastava.
Realizzare risultati sorprendenti e un futuro incentrato sul cloud
L'approccio innovativo della BMO non è passato inosservato: la sua app Digital Banking si classifica costantemente tra le prime sette app di digital banking a livello globale. Nel 2024, Celent ha nominato la BMO come "Model Bank for Integration Excellence", premiando l'accelerazione della conversione e le best practice della banca nell'onboarding. Nel 2025, la BMO ha ottenuto un premio Editor's Choice Award dalla Banking Tech Awards per lo stesso progetto a sottolineare le eccellenti experience offerte ai clienti.
Per il futuro, la BMO prevede di spostare l'infrastruttura della sua app Digital Banking nel cloud. "Akamai offre una soluzione eccellente per ospitare i nostri componenti front-end", ha affermato Srivastava. "Riteniamo che Akamai sia un partner fondamentale nel nostro percorso pluriennale nel cloud".
Informazioni sulla BMO Financial Group
La BMO Financial Group è la settima banca più grande del Nord America in termini di risorse, con un attivo totale di 1,4 trilioni di dollari al 31 luglio 2025. Al servizio della clientela da oltre 200 anni, la BMO è costituita da un team diversificato di dipendenti molto motivati, che forniscono un'ampia gamma di servizi bancari personali e commerciali, sulla gestione patrimoniale e sui mercati globali, nonché prodotti e servizi bancari di investimento a 13 milioni di clienti in Canada, negli Stati Uniti e in specifici mercati a livello globale. Motivata da un unico scopo, ossia migliorare notevolmente la vita e il lavoro per i propri clienti, la BMO si impegna a promuovere un cambiamento positivo nel mondo e a progredire per realizzare un'economia prospera, un futuro sostenibile e una società inclusiva.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.