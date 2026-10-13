La missione della BMO era chiara: offrire una transizione digitale agevole e protetta in grado di mantenere i clienti connessi e sicuri durante tutto il processo. "L'acquisizione aveva come obiettivo il miglioramento delle experience per i nostri clienti", ha affermato Kaustubh Krishna Srivastava, responsabile della divisione U.S. Digital & Business Banking Technology della BMO. "Le operazioni di acquisizione e integrazione sono state molto complesse perché si sono dovuti migrare tutti i sistemi della Bank of the West alla BMO. Il nostro team è stato incaricato di rendere questa migrazione il più semplice possibile per i clienti".

La stabilità e la sicurezza sono un'ottima garanzia. "Sapevamo che l'annuncio della conversione sarebbe stato importante", ha affermato Brianna Elsass, responsabile della divisione U.S. Digital Servicing and Technology della BMO. "È stato importante adottare misure aggiuntive per massimizzare la sicurezza dei nostri clienti e dei loro dati durante tutta la migrazione".

"Abbiamo cercato di attenuare parte dei rischi correlati sfruttando partnership tecnologiche di comprovata validità", ha aggiunto Srivastava.