BMO의 목표는 분명했습니다. 고객이 전 과정에 걸쳐 연결 상태를 유지하고 신뢰할 수 있도록 원활하고 안전한 디지털 전환을 제공하는 것이었습니다. BMO의 미국 디지털 및 비즈니스 뱅킹 기술 책임자 카우스투브 크리슈나 스리바스타바(Kaustubh Krishna Srivastava)는 “이번 인수는 고객을 위한 가치를 키우기 위한 것이었습니다.”라며 "Bank of the West의 모든 시스템을 BMO 시스템으로 전환하는 매우 복잡한 인수 및 통합 작업이었습니다. 팀은 고객에게 이 전환을 가능한 한 원활하게 만드는 임무를 맡았습니다.“라고 말했습니다.

이러한 원활함은 보안과 안정성에 달려 있었습니다. BMO의 미국 디지털 서비스 및 기술 책임자 브리안나 엘사스(Brianna Elsass)는 “전환 발표가 큰 영향을 미칠 것이라는 점을 알고 있었습니다.”라며 “전환 전반에 걸쳐 고객과 고객 데이터의 보안을 극대화하기 위해 추가 조치를 취해야 했습니다.”라고 말했습니다.

스리바스타바는 ” 검증된 기술 파트너십을 활용해 일부 리스크를 방어하고자 했습니다.“라고 덧붙였습니다.