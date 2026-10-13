BMO는 자산 기준으로 북미 7위 은행이며 1300만 고객에게 최첨단 디지털 뱅킹 경험을 제공하는 것으로 유명합니다. 디지털 우선 전략을 통해 고성능의 디지털 기반, 미래 대비 플랫폼 구축에 주력하고 있습니다. 2023년 BMO가 180만 명의 고객과 500개 이상의 지점을 보유한 미국 지역 금융기관인 Bank of the West를 인수하면서 이 전략이 시험대에 올랐으며 BMO는 새로운 고객들을 BMO Digital Banking 앱에 통합해야 했습니다. BMO는 복잡한 전환을 지원하기 위해 오랜 기술 파트너인 Akamai에 업계 최고의 보안, 성능, 가용성을 요청했습니다.
“Akamai가 BMO Digital Banking 앱의 보안을 지원한다는 사실을 알기 때문에 안심할 수 있습니다. 이를 통해 진정한 금융 발전, 초개인화 그리고 고객이 있는 곳에서 만나는 더욱 원활한 여정을 만드는 데 더 집중할 수 있습니다.”— 카우스투브 크리슈나 스리바스타바(Kaustubh Krishna Srivastava), BMO 미국 디지털 및 비즈니스 뱅킹 기술 부문 책임자
최첨단 디지털 뱅킹 경험 제공
플랫폼을 자신 있게 통합해야 하는 필요성
BMO의 목표는 분명했습니다. 고객이 전 과정에 걸쳐 연결 상태를 유지하고 신뢰할 수 있도록 원활하고 안전한 디지털 전환을 제공하는 것이었습니다. BMO의 미국 디지털 및 비즈니스 뱅킹 기술 책임자 카우스투브 크리슈나 스리바스타바(Kaustubh Krishna Srivastava)는 “이번 인수는 고객을 위한 가치를 키우기 위한 것이었습니다.”라며 "Bank of the West의 모든 시스템을 BMO 시스템으로 전환하는 매우 복잡한 인수 및 통합 작업이었습니다. 팀은 고객에게 이 전환을 가능한 한 원활하게 만드는 임무를 맡았습니다.“라고 말했습니다.
이러한 원활함은 보안과 안정성에 달려 있었습니다. BMO의 미국 디지털 서비스 및 기술 책임자 브리안나 엘사스(Brianna Elsass)는 “전환 발표가 큰 영향을 미칠 것이라는 점을 알고 있었습니다.”라며 “전환 전반에 걸쳐 고객과 고객 데이터의 보안을 극대화하기 위해 추가 조치를 취해야 했습니다.”라고 말했습니다.
스리바스타바는 ” 검증된 기술 파트너십을 활용해 일부 리스크를 방어하고자 했습니다.“라고 덧붙였습니다.
완벽한 전환을 위해 신뢰할 수 있는 파트너에 협력 요청
BMO는 디지털 전환 프로젝트에 적합한 기술 공급업체를 고려할 때 오랜 파트너인 Akamai가 떠올렸습니다. BMO는 엄격한 벤더사 선정 과정을 거친 후 Akamai와 파트너십을 지속하기로 결정했습니다. 스리바스타바는 “아키텍처, 미래 대비성, 유연성, 리스크 및 보안과 같은 매개변수를 평가했습니다.”라며 “Akamai는 모든 조건을 충족했습니다.”라고 말했습니다.
BMO가 Bank of the West 고객을 원활하게 전환할 때 보안과 가용성이 최우선 과제였습니다. 그는 “보안 및 가용성 관련 우려 사항 일부를 Akamai에 위탁했습니다.”라며 “Akamai Bot Manager, Account Protector, App & API Protector가 이 대규모 전환 과정에서 은행과 고객을 보호했습니다.”라고 덧붙였습니다.
고객 경험 유지
BMO의 주요 목표 중 하나는 Bank of the West 고객에게 전환 과정이 눈에 띄지 않도록 하는 것이었습니다. 엘사스는 “고객이 기존과 동일한 방식으로 로그인하고 새 앱이 자신들을 위해 만들어진 것처럼 즉시 느낄 수 있도록 하고 싶었습니다.”라고 말했습니다. BMO 팀은 인증정보, 프로필, 선호도가 원활하게 전환되도록 보장하는 동시에 수상 경력에 빛나는 Digital Banking 앱 경험과 일치하는 새로운 기능을 도입했습니다.
BMO는 또한 고객이 새로운 기능을 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다. 엘사스는 “Bank of the West 고객의 일상적인 뱅킹 요구를 충족시키기 위해 기능을 추가하고 여정을 최적화했습니다.”라며 “익숙하면서도 업그레이드된 느낌의 경험을 원했습니다.”라고 덧붙였습니다.
미국에서는 약 150만 명의 고객이 BMO의 Digital Banking 플랫폼을 이용하며, 그중 약 50만 명이 매일 로그인합니다. Digital Banking 앱은 하루에 약 3300만 건의 API 요청을 처리합니다.
“Akamai는 혁신을 핵심으로 이 프로젝트를 실행하는 데 필요한 유연하고 유능한 파트너였습니다.”— 브리안나 엘사스(Brianna Elsass), BMO 미국 디지털 서비스 및 기술 부문 책임자
엔지니어링 파트너십을 통한 안정성 제공
Akamai의 기여는 보안 영역을 훨씬 뛰어넘었습니다. Akamai의 글로벌 엣지 인프라, 라우팅 로직, 캐싱 메커니즘은 BMO의 서버 부하를 분산하고 앱 콘텐츠를 빠르고 안전하게 전달했습니다. 스리바스타바는 “가용성 측면에서 Akamai는 선호하는 파트너입니다.”라고 말했습니다.
BMO와 Akamai의 엔지니어들은 긴밀하게 협력해 동급 최고의 부하 분산 및 장애 복구 시스템을 설계했습니다. 스리바스타바는 "장애를 즉시 탐지하고 대응하는 강력한 상태 점검 및 네트워크 구성요소를 구축했습니다. 고객은 장애 복구 과정조차 인지하지 못합니다. 고객에게는 보이지 않는 작업입니다.“라고 설명했습니다.
정교한 기술적 요구 사항 해결
모든 현대적인 뱅킹 앱과 마찬가지로 BMO의 디지털 플랫폼도 진화하는 기술적 과제에 직면했습니다. 한 가지 문제는 성능 병목을 유발하는 쿠키 헤더의 크기가 점점 커지고 있다는 점이었습니다. 스리바스타바는 ”클라우드로의 전환 과정에서 헤더 크기 제한이 앱 성능에 영향을 미치고 있었습니다."라며 “Akamai는 매개 변수 수준에서 쿠키를 제거하는 데 도움을 주었고 일주일도 채 안 되어 문제를 해결했습니다. 이제 향후 문제를 방지하기 위해 체계적인 쿠키 허용 목록을 만드는 데 도움을 주고 있습니다.” 라고 설명했습니다.
또 다른 사례에서 BMO는 사용자 경험을 방해하지 않고 두 지역 간에 앱 트래픽을 리디렉션해야 했습니다. Akamai의 Edge Redirector Cloudlet을 통해 이 작업을 쉽게 수행할 수 있었습니다. 스리바스타바는 “몇 분 만에 트래픽을 전환해 고객에게 불편을 주지 않고 연속성을 보장했습니다.”라고 말했습니다.
수상 경력에 빛나는 성과와 클라우드 우선의 미래 실현
BMO의 혁신적인 접근 방식은 주목을 받았습니다. BMO의 Digital Banking 앱은 지속적으로 글로벌 디지털 뱅킹 앱 상위 7위 안에 랭크되고 있습니다. 2024년 Celent는 BMO를 통합 우수성 부문 모델 뱅크로 선정하며 BMO를 가속 전환과 온보딩 분야의 모범 사례로 인정했습니다. 2025년에 BMO는 동일한 프로젝트로 Banking Tech Awards의 Editor’s Choice Award를 수상하며 고객에게 제공한 모범적인 경험을 인정받았습니다.
앞으로 BMO는 Digital Banking 앱 인프라를 클라우드로 전환할 계획입니다. 스리바스타바는 “Akamai는 프론트엔드 구성요소를 호스팅하는 훌륭한 솔루션을 제공합니다.”라며 “다년간의 클라우드 전환 여정에서 Akamai는 핵심 파트너로 자리매김했습니다.”라고 말했습니다.
BMO Financial Group 소개
BMO Financial Group은 2025년 7월 31일 기준 총자산 1조 4천억 달러로 북미에서 자산 규모 7위의 은행입니다. 200년 이상 고객에게 서비스를 제공해 온 BMO는 참여 의식이 뛰어난 구성원으로 이루어져 캐나다, 미국, 전 세계 일부 시장에서 1300만 고객에게 개인 및 기업 금융, 자산 관리, 글로벌 시장, 투자 은행 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 비즈니스와 삶에서 “대담하게 선을 성장시킨다”(Boldly Grow the Good)”라는 하나의 목적을 추구하는 BMO는 세계에 긍정적인 변화를 주도하고, 번영하는 경제, 지속 가능한 미래, 포용적인 사회를 위한 진전을 이루기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.