BMOは、資産規模で北米第7位の銀行であり、1,300万人の顧客に最先端のデジタルバンキング体験を提供していることで知られています。デジタルファーストを実現するための戦略的な取り組みとして、高パフォーマンスでデジタルに対応できる、未来志向のプラットフォームの構築に力を入れています。この戦略は2023年に試験的に実施されるようになりました。当時、BMOは180万人の顧客と500以上のブランチを有する米国の地域金融機関であるBank of the Westを買収したため、その顧客をBMOのDigital Bankingアプリに統合する必要がありました。この複雑な移行をサポートするために、同社は、業界をリードするセキュリティ、パフォーマンス、および可用性を実現すべく、長年のテクノロジーパートナーであるAkamaiに相談しました。
「AkamaiがBMO Digital Bankingアプリのセキュリティをサポートしていることを知り、安心感が得られました。これにより、真の金融の進展と高度なパーソナライズを実現し、顧客の状況に応じたよりシームレスなカスタマージャーニーの作成に集中できるようになりました」—Kaustubh Krishna Srivastava氏、BMO、Head of U.S. Digital & Business Banking Technology
最先端のデジタルバンキング体験を提供
自信を持ってプラットフォームを統合するための要求
BMOの使命は明確でした。それは、スムーズでセキュリティの確保されたデジタル移行を実現し、プロセス全体を通じて顧客とのつながりと信頼性を維持することです。BMOのHead of U.S. Digital & Business Banking TechnologyであるKaustubh Krishna Srivastava氏は次のように述べています。「この買収は、顧客にとっての利益を増やすことを目的としていました。Bank of the WestのすべてのシステムをBMOシステムへ移行するため、買収と統合は非常に複雑でした。当社のチームは、この移行を可能な限りシームレスに実行してお客様に提供することを任務としていました」
移行がシームレスに進むかどうかは、セキュリティと安定性にかかっていました。「この転換に関する発表が大きな反響を受けることはわかっていました」と、BMOのHead of U.S. Digital Servicing and TechnologyであるBrianna Elsass氏は述べています。「移行中、顧客とそのデータのセキュリティを最大限に高めるために、追加の措置を講じることが重要でした」。
また、Srivastava氏は次のように付け加えます。「実績のあるテクノロジーパートナーシップを活用して、リスクの一部を緩和しようと考えたのです」。
信頼できるパートナーを活用して完璧な移行を実現
BMOがこのデジタルトランスフォーメーションのプロジェクトに適したテクノロジーベンダーを検討した際に候補に上がったのが、長年のパートナーであるAkamaiでした。厳格なベンダー選定プロセスを経て、BMOはAkamaiとのパートナーシップを継続することを決定しました。「当社は、アーキテクチャ、未来志向、柔軟性、リスク、セキュリティなどのパラメーターを評価しました」と、Srivastava氏は述べています。「Akamaiはすべての条件を満たしていたのです」。
BMOはBank of the Westからのスムーズな顧客の移行に取り組んでいましたが、セキュリティと可用性は依然として最優先事項でした。「セキュリティと可用性に関する懸念の一部をAkamaiに委ねました」と同氏は続けます。「この大規模な移行の間、銀行と顧客の保護に活躍したのは、Akamai Bot Manager、Account Protector、そしてApp & API Protectorでした」
カスタマージャーニーの維持
BMOの主な目標の1つは、Bank of the Westの顧客に、移行が目にもとまらぬうちに完了しているように感じてもらうことでした。「お客様にはいつもと同じ方法でログインしていただき、新しいアプリがユーザーのために作られたものだとすぐに感じていただきたいと考えていました」とElsass氏は述べています。BMOのチームは、顧客の認証情報、プロファイル、好みをスムーズに移行するとともに、受賞歴のあるDigital Bankingアプリの体験に合わせた新機能を導入しました。
また、顧客が新しい機能を簡単に操作できるようにしました。「Bank of the Westのお客様の日々の銀行業務に対するニーズを満たすために、機能を追加し、カスタマージャーニーを最適化しました」と、Elsass氏は続けます。「慣れ親しんだ感覚でありながら、アップグレードされた体験を提供したいと考えていました」。
米国では、約150万人の顧客がBMOのDigital Bankingプラットフォームを利用しており、1日に約50万人がログインしています。このアプリは、1日あたり約3,300万件のAPIリクエストを処理しています。
「Akamaiは、イノベーションを中核に据えてこのプロジェクトを実行するために必要な、柔軟で有能なパートナーでした」—Brianna Elsass氏、BMO、Head of U.S. Digital Servicing and Technology
エンジニアリングパートナーシップを通じた信頼性の提供
Akamaiの貢献は、セキュリティの領域だけではありません。Akamaiのグローバル・エッジ・インフラ、ルーティングロジック、キャッシングメカニズムにより、BMOのサーバーの負荷を軽減し、アプリコンテンツを迅速かつ安全に配信できるようになりました。「Akamaiは可用性の観点からも好ましいパートナーです」とSrivastava氏は述べています。
BMOとAkamaiのエンジニアは緊密に連携し、業界最高水準のオフロードおよびフェイルオーバーシステムを設計しました。「当社は、障害を即座に検知して対応する堅牢なヘルスチェックとネットワークコンポーネントを構築しました。顧客はフェイルオーバーが発生していることに気付くことすらなく、それを目にすることもありません」と同氏は説明します。
高度な技術的ニーズに対応
他のすべての最新のバンキングアプリと同様に、BMOのデジタルプラットフォームも、進化する技術的課題に直面していました。問題の1つが、パフォーマンスのボトルネックとなるCookieヘッダーのサイズ増加でした。「クラウドへの移行の過程で、ヘッダーサイズの制限がアプリのパフォーマンスに影響を与えていました」とSrivastava氏は説明します。「AkamaiがパラメーターレベルでCookie除去を支援してくれたため、この問題は1週間もかからずに解決しました。今後の問題を未然に防ぐために、現在は体系的なCookieの許可リストの作成支援も受けています」。
別の事例として、BMOは、ユーザー体験を損なうことなく、2つの地域間でアプリのトラフィックをリダイレクトする必要がありました。これを容易に成し遂げたのは、AkamaiのEdge Redirector Cloudletでした。Srivastava氏は次のように述べています。「数分以内にトラフィックを反転させ、顧客の混乱を招くことなく継続性を確保しました」。
受賞歴のある成果とクラウドファーストの未来を実現
BMOの革新的なアプローチは注目を集めています。BMOのDigital Bankingアプリは、世界のデジタル・バンキング・アプリのトップ7に常にランクインしています。2024年には、CelentがBMOを「Model Bank for Integration Excellence（優れた統合を実現したモデル銀行）」に選定しました。これは、同行の迅速な転換とオンボーディングにおけるベストプラクティスが評価された結果です。2025年、BMOは同じプロジェクトでBanking Tech AwardsのEditor's Choice Awardを受賞し、顧客に提供した模範的な体験が高く評価されました。
今後、BMOはDigital Bankingアプリのインフラをクラウドに移行する予定です。「Akamaiは、フロントエンドコンポーネントをホストする優れたソリューションを提供してくれます」とSrivastava氏は述べています。「当社はAkamaiを、複数年にわたるクラウド移行の過程に欠かせないパートナーであると考えています」。
BMO Financial Groupについて
BMO Financial Groupは、2025年7月31日現在、総資産1.4兆ドルを保有する、資産規模で北米第7位の銀行です。200年以上にわたって顧客にサービスを提供し続けているBMOは、高いエンゲージメントを持つ従業員で構成された、多様性に富んだチームです。個人および商業銀行業務、資産管理、グローバル市場、投資銀行の幅広い商品とサービスを、カナダ、米国、および世界の特定の市場の1,300万人の顧客に提供しています。BMOは、ビジネスと生活の利益を大胆に成長させるという1つの目的を原動力に、世界にポジティブな変化をもたらし、繁栄する経済、持続可能な未来、インクルーシブな社会の実現に向けて前進する取り組みを行っています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。