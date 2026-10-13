BMOの使命は明確でした。それは、スムーズでセキュリティの確保されたデジタル移行を実現し、プロセス全体を通じて顧客とのつながりと信頼性を維持することです。BMOのHead of U.S. Digital & Business Banking TechnologyであるKaustubh Krishna Srivastava氏は次のように述べています。「この買収は、顧客にとっての利益を増やすことを目的としていました。Bank of the WestのすべてのシステムをBMOシステムへ移行するため、買収と統合は非常に複雑でした。当社のチームは、この移行を可能な限りシームレスに実行してお客様に提供することを任務としていました」

移行がシームレスに進むかどうかは、セキュリティと安定性にかかっていました。「この転換に関する発表が大きな反響を受けることはわかっていました」と、BMOのHead of U.S. Digital Servicing and TechnologyであるBrianna Elsass氏は述べています。「移行中、顧客とそのデータのセキュリティを最大限に高めるために、追加の措置を講じることが重要でした」。

また、Srivastava氏は次のように付け加えます。「実績のあるテクノロジーパートナーシップを活用して、リスクの一部を緩和しようと考えたのです」。