BMO s'était fixé une mission claire : garantir une transition digitale fluide et sécurisée, tout en maintenant la connexion et la confiance des clients à chaque étape. « Cette acquisition avait pour but de renforcer le bien-être de nos clients », déclare Kaustubh Krishna Srivastava, responsable des technologies bancaires digitales et d'entreprise aux États-Unis pour BMO. « L'acquisition et l'intégration ont représenté un défi très complexe, car tous les systèmes de Bank of the West devaient être transférés vers les systèmes de BMO. Notre équipe avait pour mission d'assurer une migration aussi fluide que possible pour les clients. »

La réussite de cet objectif reposait sur la sécurité et la stabilité. « Nous savions que la conversion ferait l'objet d'une annonce importante », relate Brianna Elsass, responsable des services et technologies digitaux aux États-Unis chez BMO. « Nous devions absolument prendre des mesures supplémentaires pour optimiser la sécurité de nos clients et de leurs données tout au long de la migration. »

« Nous souhaitions prévenir certains risques en nous tournant vers des partenaires technologiques éprouvés », ajoute Kaustubh Krishna Srivastava.