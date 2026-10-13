BMO est la septième plus grande banque d'Amérique du Nord en termes d'actifs et est reconnue pour ses expériences bancaires digitales de pointe, dont bénéficient 13 millions de clients. Fidèle à son engagement stratégique d'axer ses services sur le digital, elle s'attache à développer des plateformes hautes performances, connectées et prêtes pour l'avenir. Cette stratégie a été mise à l'épreuve en 2023, lorsque BMO a racheté Bank of the West, une société de prêt régionale américaine comptant plus de 500 agences, et que la banque s'est retrouvée à devoir intégrer 1,8 million de clients à son application Digital Banking. Pour assurer le bon déroulement de cette migration, BMO a fait appel à Akamai, son partenaire technologique de longue date, qui lui a offert sécurité, performances et disponibilité de pointe.
« Le fait qu'Akamai prend en charge la sécurité de l'application Digital Banking de BMO nous permet de garder l'esprit tranquille. Nous pouvons ainsi concentrer nos efforts sur les progrès financiers réels, l'hyper-personnalisation et la création de parcours plus fluides qui s'adaptent à nos clients. »— Kaustubh Krishna Srivastava, responsable des technologies bancaires digitales et d'entreprise aux États-Unis, BMO
Offrir des expériences bancaires digitales de pointe
Fusionner des plateformes sans crainte
BMO s'était fixé une mission claire : garantir une transition digitale fluide et sécurisée, tout en maintenant la connexion et la confiance des clients à chaque étape. « Cette acquisition avait pour but de renforcer le bien-être de nos clients », déclare Kaustubh Krishna Srivastava, responsable des technologies bancaires digitales et d'entreprise aux États-Unis pour BMO. « L'acquisition et l'intégration ont représenté un défi très complexe, car tous les systèmes de Bank of the West devaient être transférés vers les systèmes de BMO. Notre équipe avait pour mission d'assurer une migration aussi fluide que possible pour les clients. »
La réussite de cet objectif reposait sur la sécurité et la stabilité. « Nous savions que la conversion ferait l'objet d'une annonce importante », relate Brianna Elsass, responsable des services et technologies digitaux aux États-Unis chez BMO. « Nous devions absolument prendre des mesures supplémentaires pour optimiser la sécurité de nos clients et de leurs données tout au long de la migration. »
« Nous souhaitions prévenir certains risques en nous tournant vers des partenaires technologiques éprouvés », ajoute Kaustubh Krishna Srivastava.
Faire appel à un partenaire de confiance pour une migration sans faille
Alors que BMO recherchait le fournisseur de technologie idéal pour ce projet de transformation digitale, son partenaire de longue date Akamai s'est imposé comme une évidence. Après un processus de sélection rigoureux, BMO a décidé de poursuivre sa collaboration avec Akamai. « Nous avons évalué des paramètres tels que l'architecture, la durabilité, la flexibilité, les risques et la sécurité », explique Kaustubh Krishna Srivastava. « Akamai cochait toutes les cases. »
BMO visait à garantir une migration fluide des clients de Bank of the West, tout en gardant la sécurité et la disponibilité au premier plan. « Nous avons confié à Akamai certains de nos problèmes en matière de sécurité et de disponibilité », poursuit-il. « Akamai Bot Manager, Account Protector et App & API Protector ont protégé la banque et nos clients tout au long de cette migration massive. »
Préserver le parcours du client
L'un des principaux objectifs de BMO était que la transition passe inaperçue pour les clients de Bank of the West. « Nous souhaitions que les clients puissent se connecter comme ils l'avaient toujours fait et aient instantanément l'impression que la nouvelle application était conçue pour eux », confie Brianna Elsass. L'équipe de BMO s'est assurée que les informations d'identification, les profils et les préférences étaient transférés sans accroc, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités alignées sur l'expérience primée de l'application Digital Banking.
BMO a également accompagné les clients dans la prise en main des nouvelles options. « Nous avons ajouté des fonctionnalités et optimisé les expériences pour répondre aux besoins bancaires quotidiens des clients de Bank of the West », poursuit Brianna Elsass. « Nous voulions offrir une expérience familière, mais améliorée. »
Aux États-Unis, la plateforme Digital Banking de BMO compte environ 1,5 million d'utilisateurs et un demi-million de connexions tous les jours. L'application traite près de 33 millions de requêtes d'API par jour.
« La flexibilité et l'efficacité d'Akamai étaient ce dont nous avions besoin pour mener à bien ce projet tout en privilégiant l'innovation. »— Brianna Elsass, responsable des services et technologies digitaux aux États-Unis, BMO
Garantir la fiabilité grâce à un partenariat technique
Akamai ne s'est pas arrêté à la sécurité. L'infrastructure mondiale en bordure de l'Internet, la logique de routage et les mécanismes de mise en cache d'Akamai ont déchargé les serveurs de BMO et diffusé le contenu de son application rapidement et en toute sécurité. « Akamai est un partenaire privilégié du point de vue de la disponibilité », explique Kaustubh Krishna Srivastava.
BMO et les ingénieurs d'Akamai ont collaboré étroitement pour concevoir un système de délestage et de basculement hors pair. « Nous avons conçu des contrôles d'intégrité et des composants réseau robustes qui détectent et réagissent instantanément en cas de panne. Lorsqu'un basculement se produit, les clients ne s'en rendent même pas compte », ajoute-t-il.
Répondre à des besoins techniques sophistiqués
Comme toutes les applications bancaires d'aujourd'hui, la plateforme digitale de BMO a été confrontée à des défis techniques toujours plus importants. L'un des problèmes était la taille croissante des bandeaux de cookies, qui entraînait des goulots d'étranglement. « Lors de notre transition vers le cloud, les restrictions de taille des bandeaux ont eu un impact sur les performances de l'application », relate Kaustubh Krishna Srivastava. « Akamai nous a aidés à filtrer les cookies de manière granulaire, en ciblant les paramètres spécifiques, ce qui a permis de résoudre le problème en moins d'une semaine. Aujourd'hui, l'équipe nous aide à mettre en place une liste blanche systématique des cookies pour éviter les éventuels problèmes. »
Une autre fois, BMO a dû transférer le trafic de l'application d'une région à une autre sans perturber l'expérience utilisateur. Edge Redirector Cloudlet d'Akamai a facilité cette tâche. « Nous avons redirigé le trafic en quelques minutes, évitant ainsi toute interruption pour les clients », raconte Kaustubh Krishna Srivastava.
Obtenir des résultats primés et assurer un avenir axé sur le cloud
L'approche innovante de BMO n'est pas passée inaperçue. L'application Digital Banking de BMO se classe régulièrement parmi les sept meilleures applications de banque digitale au monde. En 2024, Celent a décerné à BMO le titre de « Model Bank for Integration Excellence », en reconnaissance de son taux de conversion amélioré et de ses meilleures pratiques en matière d'intégration. En 2025, BMO a remporté le prix Editor's Choice Award des Banking Tech Awards pour le même projet, ce qui souligne son expérience client exemplaire.
À l'avenir, BMO prévoit de migrer l'infrastructure de son application Digital Banking vers le cloud. « Akamai fournit une excellente solution pour héberger nos composants front-end », conclut Kaustubh Krishna Srivastava. « Nous considérons Akamai comme un partenaire essentiel dans notre transition vers le cloud à l'avenir. »
À propos de BMO Financial Group
BMO Financial Group est la septième plus grande banque d'Amérique du Nord, avec un total d'actifs de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Depuis plus de 200 ans, BMO accompagne ses clients grâce à une équipe engagée et diversifiée. Elle propose une offre complète en banque personnelle et commerciale, gestion de patrimoine, marchés mondiaux et banque d'investissement, au service de 13 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés à l'international. Motivée par un seul objectif, assurer la réussite dans le monde des affaires et dans la vie personnelle, BMO s'engage à favoriser un changement positif dans le monde et à contribuer au progrès pour une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.