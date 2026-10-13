A missão do BMO era clara: uma transição digital simples e segura que mantivesse os clientes conectados e tranquilos durante todo o processo. "A aquisição foi pensada para aumentar as vantagens para nossos clientes", explica Kaustubh Krishna Srivastava, Diretor de Tecnologia de Banking Digital e Empresarial dos EUA no BMO. “Era uma aquisição e integração muito complexas, porque todos os sistemas do Bank of the West estavam migrando para sistemas BMO. Nossa equipe tinha a tarefa de simplificar essa migração ao máximo para os clientes.”

Essa simplicidade se baseava na segurança e na estabilidade. "Sabíamos que o anúncio de conversão seria algo grande", afirma Brianna Elsass, Diretora de Serviços e Tecnologia Digitais dos EUA no BMO. "Era importante tomar medidas extras para maximizar a segurança de nossos clientes e seus dados durante a migração."

"Procuramos mitigar alguns dos riscos através de parcerias tecnológicas comprovadas", acrescenta Srivastava.