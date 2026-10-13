O BMO é o sétimo maior banco da América do Norte em ativos e conhecido por oferecer experiências bancárias digitais de ponta a seus 13 milhões de clientes. Com um compromisso estratégico de ser digital em primeiro lugar, ele se concentra na criação de plataformas de alto desempenho, habilitadas digitalmente e prontas para o futuro. Essa estratégia foi colocada à prova em 2023, quando o BMO adquiriu o Bank of the West — um credor regional dos EUA com 1,8 milhão de clientes e mais de 500 agências — e precisou integrar esses clientes ao app BMO Digital Banking. Para possibilitar essa migração complexa, o BMO recorreu à Akamai, sua parceira de tecnologia de longa data, para obter segurança, desempenho e disponibilidade líderes do setor.
“Saber que a Akamai está cuidando da segurança do app BMO Digital Banking nos dá tranquilidade. Isso permite que nos concentremos mais no progresso financeiro real, na hiperpersonalização e na criação de jornadas mais estáveis, que atendam aos nossos clientes onde eles estão.”— Kaustubh Krishna Srivastava, Diretor de Tecnologia de Banking Digital e Empresarial dos EUA, BMO
Experiências bancárias digitais de ponta
Necessidade de mesclar plataformas com confiança
A missão do BMO era clara: uma transição digital simples e segura que mantivesse os clientes conectados e tranquilos durante todo o processo. "A aquisição foi pensada para aumentar as vantagens para nossos clientes", explica Kaustubh Krishna Srivastava, Diretor de Tecnologia de Banking Digital e Empresarial dos EUA no BMO. “Era uma aquisição e integração muito complexas, porque todos os sistemas do Bank of the West estavam migrando para sistemas BMO. Nossa equipe tinha a tarefa de simplificar essa migração ao máximo para os clientes.”
Essa simplicidade se baseava na segurança e na estabilidade. "Sabíamos que o anúncio de conversão seria algo grande", afirma Brianna Elsass, Diretora de Serviços e Tecnologia Digitais dos EUA no BMO. "Era importante tomar medidas extras para maximizar a segurança de nossos clientes e seus dados durante a migração."
"Procuramos mitigar alguns dos riscos através de parcerias tecnológicas comprovadas", acrescenta Srivastava.
Uma parceira confiável para uma migração impecável
Ao refletir sobre o fornecedor de tecnologia certo para esse projeto de transformação digital, a Akamai, uma parceira de longa data, foi considerada pelo BMO. Após um rigoroso processo de seleção do fornecedor, o BMO decidiu continuar sua parceria com a Akamai. "Avaliamos parâmetros como arquitetura, prontidão para o futuro, flexibilidade, risco e segurança", afirma Srivastava. "A Akamai preencheu todos os requisitos."
Enquanto o BMO se concentrava na migração estável de clientes do Bank of the West, a segurança e a disponibilidade continuaram sendo grandes prioridades. "Transferimos algumas de nossas preocupações de segurança e disponibilidade para a Akamai", ele continua. “O Akamai Bot Manager, Account Protector e App & API Protector protegeram o banco e nossos clientes durante essa enorme migração.”
Preservação da jornada dos clientes
Um dos principais objetivos do BMO era tornar a transição invisível para os clientes do Bank of the West. "Queríamos que os clientes fizessem login da mesma forma que sempre fizeram e sentissem instantaneamente que o novo app tivesse sido criado para eles", afirma Elsass. A equipe do BMO garantiu que credenciais, perfis e preferências fossem transferidos sem problemas, ao mesmo tempo em que também implementou novos recursos alinhados à premiada experiência de seu app Digital Banking.
O BMO também facilitou a navegação dos clientes por novos recursos. "Adicionamos recursos e jornadas otimizadas para atender às necessidades bancárias diárias dos clientes do Bank of the West", continua Elsass. "Queríamos que a experiência parecesse familiar, mas melhor."
Nos Estados Unidos, cerca de 1,5 milhão de clientes usam a plataforma Digital Banking do BMO, com cerca de meio milhão fazendo login diariamente. O app processa cerca de 33 milhões de solicitações de API por dia.
"A Akamai foi a parceira flexível e competente de que precisávamos para executar esse projeto com a inovação no centro de tudo."— Brianna Elsass, Diretora de Serviços e Tecnologia Digitais dos EUA, BMO
Confiabilidade por meio de uma parceria de engenharia
As contribuições da Akamai foram muito além da segurança. A infraestrutura de edge global, a lógica de roteamento e os mecanismos de cache da Akamai desafogaram os servidores do BMO e entregaram o conteúdo do app com rapidez e segurança. "A Akamai é uma parceira preferível do ponto de vista de disponibilidade", afirma Srivastava.
Os engenheiros do BMO e da Akamai colaboraram estreitamente para projetar o melhor sistema possível de descarregamento e failover. “Criamos verificações de integridade robustas e componentes de rede que detectam e reagem a falhas instantaneamente. Os clientes nem percebem que um failover está acontecendo, é invisível para eles”, ele explica.
Abordagem de necessidades técnicas sofisticadas
Como todos os apps bancários modernos, a plataforma digital do BMO enfrentou desafios técnicos. Um problema foi o aumento do tamanho dos cabeçalhos de cookies, o que criou gargalos de desempenho. "Como parte de nossa jornada para a nuvem, as limitações de tamanho de cabeçalho estavam afetando o desempenho do app", explica Srivastava. “A Akamai nos ajudou a remover cookies no nível do parâmetro e resolveu o problema em menos de uma semana. Agora, ela está nos ajudando com a listagem sistemática de permissões de cookies para evitar problemas futuros.”
Em outro caso, o BMO precisou redirecionar o tráfego do app entre duas regiões sem interromper a experiência dos usuários. O Edge Redirector Cloudlet da Akamai facilitou isso. "Invertemos o tráfego em minutos, garantindo a continuidade sem interrupções para os clientes", afirma Srivastava.
Concretização de resultados premiados e um futuro que prioriza a nuvem
A abordagem inovadora do BMO não passou despercebida. O app Digital Banking do BMO frequentemente fica entre os sete principais apps de digital banking no mundo todo. Em 2024, a Celent nomeou o BMO como Banco modelo em Excelência de integração, reconhecendo a conversão acelerada e as melhores práticas do banco no quesito integração. Em 2025, o BMO ganhou o prêmio Editor’s Choice Award do Banking Tech Awards pelo mesmo projeto, destacando a experiência exemplar entregue aos clientes.
Olhando para o futuro, o BMO planeja mover a infraestrutura de seu app Digital Banking para a nuvem. "A Akamai oferece uma ótima solução para hospedar nossos componentes de front-end", afirma Srivastava. "Vemos a Akamai como uma parceira fundamental em nossa longa jornada rumo à nuvem."
Sobre o BMO Financial Group
O BMO Financial Group é o sétimo maior banco da América do Norte em ativos, com ativos totais de US$ 1,4 trilhão no período de 31 de julho de 2025. Atendendo clientes há mais de 200 anos, o BMO conta com uma equipe diversificada de funcionários altamente engajados, fornecendo uma ampla gama de serviços bancários pessoais e comerciais, gerenciamento de patrimônio, mercados globais e produtos e serviços bancários de investimento para 13 milhões de clientes no Canadá, nos Estados Unidos e em mercados seletos globalmente. Impulsionado pelo único propósito de corajosamente impulsionar o bem nos negócios e na vida, o BMO está comprometido em gerar mudanças positivas no mundo e progredir para uma economia próspera, um futuro sustentável e uma sociedade inclusiva.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.