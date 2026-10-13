Die Mission von BMO war klar: ein reibungsloser, sicherer digitalen Übergang, der die Verbindung und das Vertrauen der Kunden während des gesamten Prozesses gewährleistet. „Bei der Übernahme ging es darum, den Mehrwert für unsere Kunden zu steigern“, so Kausubh Krishna Srivastava, Head of U.S. Digital & Business Banking Technology bei BMO. „Es war eine sehr komplexe Übernahme und Integration, da alle Systeme der Bank of the West auf BMO-Systeme migriert wurden. Unser Team war dafür zuständig, diese Migration für unsere Kunden so nahtlos wie möglich zu gestalten.“

Diese nahtlose Verbindung hing von Sicherheit und Stabilität ab. „Wir wussten, dass es eine große Umstellung sein würde“, so Brianna Elsass, Head of U.S. Digital Servicing and Technology bei BMO. „Es war wichtig, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Daten während der Migration zu maximieren.“

„Wir versuchten, durch den Einsatz bewährter Technologiepartnerschaften einen Teil des Risikos zu mindern“, fügte Srivastava hinzu.