Gorilla ROI 是一家精益初创公司，肩负着一项宏大的使命：将杂乱无章的电商数据转化为卖家切实可用的清晰见解。在尝试进一步扩大在亚马逊的业务后，首席执行官 Jae Jun 创立了 Gorilla ROI。该公司摒弃了仪表板与杂乱的界面，将实时市场数据直接传输到深受卖家青睐的工具“Google 表格”中。利用 Akamai 云计算服务替代原有的廉价托管方案，该公司不仅获得了可靠且经济高效的基础架构，更获得了响应迅速的服务支持，为业务的持续增长奠定了坚实基础。
“Akamai 的产品始终稳健又可靠——这正是我们的基础架构所需要的。它用起来省心省力，如同稳固的基石一般。”— Gorilla ROI 首席执行官 Jae Jun
将繁杂的电子表格转化为清晰、可靠的真知灼见
告别繁琐的仪表板，拒绝华而不实：纯净数据，直达销售工作流
Jun 回忆道：“那段时间，下班后帮妻子打理亚马逊店铺让我心力交瘁。面对着海量的 CSV 表格，我相信一定有一种更好的解决办法。”Gorilla ROI 正是在这种挫败感中诞生的。如今，它通过横跨亚马逊和 Shopify 等平台的快速、简洁且自动化的数据集成，为数百位线上卖家提供支持。
Gorilla ROI 的独特之处在于，它摒弃了仪表板和臃肿杂乱的用户界面。Jun 表示：“我们将可靠的数据输送到 Google 表格中，实现与用户现有工作流的无缝对接。”
仅凭五名工程师和两名用户体验设计师，Gorilla ROI 团队便构建了一套高性能的后端基础架构，为这种轻量级却功能强大的用户体验提供支撑。用户体验的简洁性掩盖了其背后复杂的技术架构。Gorilla ROI 能够处理海量数据，执行实时的插入、删除和计算——并在整个过程中保持系统正常运行，助力客户即时制定业务决策。
选择 Akamai，而非 AWS 和 Azure
在创立初期，Gorilla ROI 需要一个性能强大又经济实惠的基础架构。Jun 表示：“我们是白手起家的。大家都以为我们会选择 AWS 或 Azure，但我们无法承受那些不可预测的成本。我们需要稳定且易于预测的解决方案。”
Jun 和他的团队曾尝试过低成本托管方案，但停机和性能不稳定的问题迫使他们不得不寻找替代方案。该公司的首席技术官有使用 Linode（现为 Akamai Cloud）的经验，并对其稳定的性能及可预测的成本赞赏有加。
化繁为简，攻克技术挑战
随着 Gorilla ROI 业务规模的扩大，其面临的技术挑战也日益严峻。Jun 表示：“软件开发就像是一项永无止境的工程”。最初，为了实现高可用性，该团队选择了 Percona XtraDB，结果却陷入了性能瓶颈与停机的困境。Gorilla ROI 最终迁移至 TiDB，此举不仅解决了插入和删除延迟问题，还将添加数据库节点所需的时间从数天缩短至数小时。
Jun 表示：“依靠 Akamai 提供的额外资源支持，我们在真实业务场景下完成了新数据库的压力测试，并对迁移工作进行了大规模验证。这种支持力度让我们惊叹不已。在 AWS 或其他超大规模云服务提供商那里，我们根本无法获得这种细致入微的服务。”
在处理非结构化数据方面，Gorilla ROI 依赖 MongoDB。整个系统依托于 Akamai 云计算的 NodeBalancers、虚拟机和共享计算实例。“部署快速简便。我们无需聘请昂贵的专家，也不需要庞大的团队来维持系统运转。”
收购之后，依然坚定选择 Akamai
在 Akamai 收购 Linode 后，Jun 曾一度心存疑虑。“人们总会担心，并入大公司往往意味着繁文缛节增多、成本上涨以及个性化支持的缺失。但事实恰恰相反。我们依然拥有简单易用且功能强大的工具，同时还能获得更丰富的功能并享受到更优质的服务。”
跳过通用的工单系统直接联系 Akamai 支持团队，这是一大关键优势。他继续说道：“如果要用一个词来形容我们的 Akamai 客户团队，那就是‘鼎力支持’。一路走来，他们始终与我们并肩前行。”
赋能敏捷开发，实现规模化扩展
Jun 认为，正是 Akamai 的支持让他的团队能够以精简的人力实现高效灵活的运转。“我们无需昂贵的资质认证或稀缺的专业技能来管理基础架构。团队中的每个人都熟悉这套系统，这意味着更高的冗余度以及更低的风险和人力成本。”
该基础架构的设计初衷就是助力 Gorilla ROI 实现快速发展。他表示：“我们可以根据需要快速、轻松地启动或移除计算实例。这种灵活性使我们能够主动专注于创新，而不是被动地应对需求。”
一帆风顺：从混乱无序走向从容自信
在转为使用 Akamai 的解决方案之前，Jun 印象最深的便是持续不断的“突发状况”与系统停机。“以前，我们的首席技术官连休假都无法安心。他必须时刻待命解决各种服务器问题。现在有了 Akamai 保驾护航，他便可以高枕无忧。整个系统运转自如，完全不需要操心。”
这一转变彻底改变了 Gorilla ROI 的运营模式。现在，该基础架构在后台默默发挥着作用，为所有业务提供支持。它不仅稳定可靠，而且极具成本效益。
Jun 表示：“架构应当像房屋的地基一样。您不需要每天都操心它。它只需要稳固可靠地发挥作用即可。这正是 Akamai 为我们所提供的。”
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这得从我的妻子讲起。她在亚马逊开店后，我便在下班后帮她处理运营事宜。当时我被无数 CSV 文件压得喘不过气，成天忙于创建报告并向“首席执行官”我的妻子汇报情况。我当时就觉得，创建报告和获取数据一定有更高效的方法。顺着这个思路，我最终打造出了如今的 Gorilla ROI。
该产品的独特卖点在于，不设仪表板，也没有用户界面。我们只是纯粹地从不同电商平台获取数据，然后直接导入 Google Sheet 供用户进行处理和操作，从而省去大量繁重工作，切实为在线卖家简化并自动化整个流程。
作为一家小型企业，我们当时希望找到一款在成本和收益之间实现理想平衡的云解决方案。我们不断遇到的最大问题是，定价常常变化莫测。而单凭定价这一项，我们便能做出非常客观的决策。
我们清楚自己需要哪些具体功能，而 Akamai 对应这些功能的定价也非常明确。随后我们毫不费力地将 Akamai 的定价与 AWS 和 Azure 进行了对比，结果 Akamai 轻松胜出。
在过渡到 TiDB 的初期阶段，我们也心存疑虑。我们拿不准系统到底需要消耗多少资源、能承受多大的负载压力，也不确定它会有怎样的表现。
Akamai 竟然还向我们提供了额外的资源，让我们在真实业务场景下，对整个系统进行了压力测试。这种支持力度让我们惊叹不已。
这种类型的支持是 AWS 或其他同类竞争对手所无法提供的，可切实帮助我们在不超出预算的前提下，完成了大规模迁移的验证工作。如今，Akamai 依托持续资源投入，持续推出新功能与服务；同时，Akamai 还安排了专属的联系人来解决我们的各项需求，这无疑是一项显著优势。
视频字幕全文：
依托值得信赖的基石，实现业务增长
Gorilla ROI 的 v2 基础架构现已上线，该架构由 Akamai 云计算服务提供支持。其设计初衷是为数千位用户提供支持，并确保性能不打折扣。Jun 表示：“过去，我们在业务规模扩展到几百位用户时便感到举步维艰。现在，我们能够轻松满足数千位用户的需求。”
有了坚实的基础做后盾，Gorilla ROI 将业务重心转向了扩大用户群与增加新集成，并继续致力于简化线上卖家的数据获取流程。Jun 总结道：“Akamai 不仅提供了我们所需的基础架构，还简化了预算和规划流程。我们无需聘请财务专家构建复杂的模型，就能将成本预测的偏差控制在 10% 以内。对于正在发展的企业来说，这种便捷性与可预测性是无价的。”
Gorilla ROI 简介
Gorilla ROI 的理念是让数据为您服务。Gorilla ROI 创立于 2018 年，是一款面向亚马逊和 Shopify 的数据连接工具，用于将销售、订单、库存等数据同步至 Google 表格。它的诞生旨在消除繁琐的人工数据采集，让您能够自由地创建个性化报表并获取相关见解。将静态电子表格转化为自动化、时刻保持最新且可信赖的仪表板。
关于 Akamai
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