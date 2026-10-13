Jun 回忆道：“那段时间，下班后帮妻子打理亚马逊店铺让我心力交瘁。面对着海量的 CSV 表格，我相信一定有一种更好的解决办法。”Gorilla ROI 正是在这种挫败感中诞生的。如今，它通过横跨亚马逊和 Shopify 等平台的快速、简洁且自动化的数据集成，为数百位线上卖家提供支持。

Gorilla ROI 的独特之处在于，它摒弃了仪表板和臃肿杂乱的用户界面。Jun 表示：“我们将可靠的数据输送到 Google 表格中，实现与用户现有工作流的无缝对接。”

仅凭五名工程师和两名用户体验设计师，Gorilla ROI 团队便构建了一套高性能的后端基础架构，为这种轻量级却功能强大的用户体验提供支撑。用户体验的简洁性掩盖了其背后复杂的技术架构。Gorilla ROI 能够处理海量数据，执行实时的插入、删除和计算——并在整个过程中保持系统正常运行，助力客户即时制定业务决策。