近年来，由于对隐私保护的担忧，客户端 Cookie 的使用受到了越来越多限制。例如，从 ITP（智能跟踪预防）2.1 版本开始，苹果公司开始限制在浏览器中通过 JavaScript API 设置的 Cookie，甚至规定公司服务器域名的第一方 Cookie 也会在 7 天后失效。对于吸引了大量 iPhone 用户、且用户访问间隔超过 7 天的网站来说，ITP 的限制意味着 Cookie 必须改在服务器端设置。因此，BUYMA 也将 Cookie 处理从客户端迁移到了源站服务器。然而，随着 Enigmo 开始加大网页缓存力度以应对流量高峰，部分请求根本不会到达源站服务器，这就导致由源站处理的 Cookie 无法正常工作。

为了解决这一难题，Enigmo 开始调研能否利用 Akamai EdgeWorkers，将原本在源站服务器上运行的 Cookie 处理逻辑直接搬到边缘端。借助 EdgeWorkers，开发人员可以用 JavaScript 编写自己的业务逻辑，并将其自动部署到 Akamai 遍布全球的边缘服务器上，在最靠近用户访问源的节点上运行。当然，该方案在运行的同时，依然能利用分布式边缘缓存来缓解高峰期的流量压力。通过 Enigmo 搭建的这套配置，团队无需增加源站服务器的负载，就能同时兼顾动态内容分发与第一方 Cookie 的正常使用。



“我们非常看好这种模式：开发人员可以根据实际需求，随时在边缘端部署自己编写的 JavaScript 代码，”服务工程部数据技术组经理 Shintaro Kimura 表示。“虽然刚开始接触 EdgeWorkers 开发时需要一点时间适应，但我们的一位开发人员仅凭参考官方文档和示例代码，就在一周左右的时间内发布了初始版本的代码，期间甚至不需要 Akamai 的直接技术支持。尽管这是该代码首次在边缘端执行，但其启动时间不足 10 毫秒，执行时间更是不到 1 毫秒。如此强劲的性能表现，对用户体验几乎没有产生任何影响。”



Kimura 先生非常赞赏 CDN 基础架构配置与应用管理相分离的设计。意味着 Enigmo 能够明确划分基础架构工程师与应用开发工程师的角色职责，从而有效降低因代码被误覆盖等操作而引发故障的风险。