BUYMA 是 Enigmo 旗下的一家跨境电商平台。在这里，消费者可以向分布在全球的个人买手（即个人代购/时尚买手）直接购买商品。通过该平台，消费者能以合理的合理价格，轻松买到在日本本土很难买到的海外大牌、尚未进驻日本的新潮品牌，或是其他具有独特个人价值的商品。这些分布在世界各地的个人买手通过精选当地好物、上架网站并销售给其他消费者，实现了个人对个人（C2C）的商业交易。
这些分布在世界各地的个人买手通过精选当地好物、上架网站并销售给其他消费者，实现了个人对个人的商业交易。自 2005 年 BUYMA 创立以来，这种独特的商业模式便备受瞩目。此后，平台的会员数量和销售额一直保持着稳步增长。目前，该平台已拥有 850 万用户和 17 万名个人买手，在线好物超 560 万件，涵盖 1.5 万个品牌。除了奢侈时尚单品外，受疫情期间居家办公潮的推动，包含家具、厨具等在内的生活方式品类也迎来了爆发式增长。
Enigmo 将 BUYMA 定位为一家“特色精品电商”，以此与其他通用电商网站区分开来。换句话说，这里是为特殊场合寻找独特好物的宝藏地，而非售卖日常必需品的普通卖场。消费者非常看重高品质的购物体验，而 Enigmo 深知网站的稳定性和易用性正是交付这种体验的核心所在。
“对我们而言，要打造一个真正的特色精品电商平台，网站必须保持稳定且持续可用，让用户在享受服务时毫无压力，”Enigmo 工程部总监 Kenji Ozawa 表示。“一个稳定的底层架构也能让应用开发人员更轻松地管理程序。这对于构建现代化开发环境至关重要，能让我们在对的时间快速上线各种便利的新功能。”
通过 BUYMA 安全、便捷的购物服务，轻松淘遍全球好物
BUYMA 是 Enigmo 旗下的一家跨境电商平台。在这里，消费者可以向分布在全球的个人买手（即个人代购/时尚买手）直接购买商品。通过该平台，消费者能以合理的合理价格，轻松买到在日本本土很难买到的海外大牌、尚未进驻日本的新潮品牌，或是其他具有独特个人价值的商品。这些分布在世界各地的个人买手通过精选当地好物、上架网站并销售给其他消费者，实现了个人对个人（C2C）的商业交易。
利用边缘编程应对日益严格的 Cookie 监管
BUYMA 的广告宣传主要依靠电视广告和社交媒体。 在黑色星期五、网购星期一等大型促销活动官宣后以及大促正式开启时，用户往往会瞬间涌入网站。由于担心流量高峰期系统出现不稳定，Enigmo 决定在全站范围内加大网页缓存的力度，其中也包括活动落地页等动态内容。
然而，这也带来了全新的挑战。BUYMA 非常看重商品推荐等个性化服务的交付。同时，公司还需要通过访问量分析等指标来评估营销活动的效果。为了实现这些用户追踪功能，Enigmo 必须依赖 Cookie。
“我们非常看好这种模式：开发人员可以根据实际需求，随时在边缘端部署自己编写的 JavaScript 代码。”——Enigmo 服务工程部数据技术组经理 Shintaro Kimura
近年来，由于对隐私保护的担忧，客户端 Cookie 的使用受到了越来越多限制。例如，从 ITP（智能跟踪预防）2.1 版本开始，苹果公司开始限制在浏览器中通过 JavaScript API 设置的 Cookie，甚至规定公司服务器域名的第一方 Cookie 也会在 7 天后失效。对于吸引了大量 iPhone 用户、且用户访问间隔超过 7 天的网站来说，ITP 的限制意味着 Cookie 必须改在服务器端设置。因此，BUYMA 也将 Cookie 处理从客户端迁移到了源站服务器。然而，随着 Enigmo 开始加大网页缓存力度以应对流量高峰，部分请求根本不会到达源站服务器，这就导致由源站处理的 Cookie 无法正常工作。
为了解决这一难题，Enigmo 开始调研能否利用 Akamai EdgeWorkers，将原本在源站服务器上运行的 Cookie 处理逻辑直接搬到边缘端。借助 EdgeWorkers，开发人员可以用 JavaScript 编写自己的业务逻辑，并将其自动部署到 Akamai 遍布全球的边缘服务器上，在最靠近用户访问源的节点上运行。当然，该方案在运行的同时，依然能利用分布式边缘缓存来缓解高峰期的流量压力。通过 Enigmo 搭建的这套配置，团队无需增加源站服务器的负载，就能同时兼顾动态内容分发与第一方 Cookie 的正常使用。
“我们非常看好这种模式：开发人员可以根据实际需求，随时在边缘端部署自己编写的 JavaScript 代码，”服务工程部数据技术组经理 Shintaro Kimura 表示。“虽然刚开始接触 EdgeWorkers 开发时需要一点时间适应，但我们的一位开发人员仅凭参考官方文档和示例代码，就在一周左右的时间内发布了初始版本的代码，期间甚至不需要 Akamai 的直接技术支持。尽管这是该代码首次在边缘端执行，但其启动时间不足 10 毫秒，执行时间更是不到 1 毫秒。如此强劲的性能表现，对用户体验几乎没有产生任何影响。”
Kimura 先生非常赞赏 CDN 基础架构配置与应用管理相分离的设计。意味着 Enigmo 能够明确划分基础架构工程师与应用开发工程师的角色职责，从而有效降低因代码被误覆盖等操作而引发故障的风险。
源站分载率提升高达 50%
通过引入 Akamai 服务，BUYMA 的性能实现了质的飞跃，服务的稳定性也比以往更胜一筹。 缓存技术对活动页面的优化效果尤为显著，包含动态内容的网页其源站分载率提升了高达 50%。在此之前，每逢大促活动的流量高峰期，Enigmo 团队都要为维持系统稳定而饱受煎熬。如今，得益于源站服务器和底层基础架构负载的大幅降低，BUYMA 已经能够轻松应对海量的并发访问请求。
“而通过将高可靠的 Akamai Intelligent Edge Platform 网页缓存技术与 EdgeWorkers 相结合，我们得以轻松化解这些难题，并在运维效率与成本控制两方面都实现了强劲的性能表现。”——Enigmo 服务工程部数据技术组经理 Shintaro Kimura
“多年来，我们一直饱受源站容量规划、数据库以及应用调优等问题的困扰，”Kimura 表示。“而通过将高可靠的 Akamai Intelligent Edge Platform 网页缓存技术与 EdgeWorkers 相结合，我们得以轻松化解这些难题，并在运维效率与成本控制两方面都实现了强劲的性能表现。”
未来，Enigmo 计划在持续保持基础架构稳定的同时，开发更多便利的功能与服务，让更多用户能够毫无压力地享受这家特色精品电商带来的乐趣。
“我们计划通过进一步优化开发体验，来提升整体的服务质量，”Ozawa 表示。“我们坚信，传统的老旧系统也需要融入像 EdgeWorkers 这样的边缘计算技术，从而迈向现代化。基于在日本市场取得的成功，BUYMA 接下来计划以北美为核心，逐步扩大在英语国家的用户规模，并进一步丰富产品线。Akamai 在全球范围内提供的稳定服务，为我们解决业务难题提供了强有力的后盾。我们也十分期待它未来在助力前沿技术与功能落地方面贡献更多力量。”
Enigmo 简介
Enigmo 专注于互联网服务领域，业务涵盖从规划到开发的全生命周期。旗下品牌包括：BUYMA，消费者可在该平台上向分布在全球的个人买手购买从时尚单品到美妆护肤等各类好物；BUYMA TRAVEL，提供个性化的定制旅游与深度体验服务；以及时尚媒体网站 STYLE HAUS。无论是商品种类还是参与群体，Enigmo 所打造的“特色精品电商（Specialty Marketplaces）”都颠覆了传统市场，致力于为用户创造前所未有的独特购物体验。
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