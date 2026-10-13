Negli ultimi anni, le preoccupazioni sulla protezione della privacy hanno portato a maggiori restrizioni sull'uso dei cookie lato client. Ad esempio, a partire da Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, Apple ha iniziato a limitare l'uso dei cookie impostati tramite le API di JavaScript nel browser. Anche i cookie diretti per il dominio del server di un'azienda sono stati impostati per scadere dopo sette giorni. Per i siti che hanno attirato molti utenti di iPhone che visitavano il sito dopo più di sette giorni, le restrizioni di ITP implicavano la necessità di impostare i cookie sul lato server. BUYMA ha inoltre migrato l'elaborazione dei cookie dal client al server di origine. Tuttavia, poiché Enigmo ha iniziato ad affidarsi maggiormente al web caching per gestire i picchi di traffico, alcune richieste non avrebbero raggiunto il server di origine né i cookie elaborati dal server sarebbero riusciti a funzionare correttamente.

Enigmo ha verificato se Akamai EdgeWorkers poteva risolvere questo problema spostando la logica di elaborazione dei cookie eseguita sul server di origine sull'edge. Con EdgeWorkers, gli sviluppatori possono implementare la propria logica nel codice JavaScript sugli edge server di Akamai distribuiti in tutto il mondo, quindi implementarla ed eseguirla automaticamente sugli edge server vicini all'origine a cui è stato effettuato l'accesso. Naturalmente, è anche possibile utilizzare il caching sull'edge distribuito per ridurre contemporaneamente il carico di picco di traffico e, con la configurazione creata da Enigmo, è possibile utilizzare la distribuzione dinamica dei contenuti e i cookie diretti senza aumentare il carico sul server di origine.



"Ci piace davvero l'idea che gli sviluppatori possano riuscire a implementare il proprio codice JavaScript sull'edge se necessario", afferma Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department. "Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi allo sviluppo con EdgeWorkers, ma uno sviluppatore ha rilasciato una versione iniziale del codice in circa una settimana facendo riferimento alla documentazione e al codice di esempio. Non ha nemmeno avuto necessità del supporto diretto di Akamai. Anche se questo codice è stato eseguito per la prima volta sull'edge, il tempo di avvio è stato inferiore a 10 millisecondi e il tempo di esecuzione è stato inferiore a 1 millisecondo, il che si traduce in performance elevate che non hanno praticamente influito sulle user experience".



Kimura apprezza la separazione tra le proprietà dell'infrastruttura della CDN e la gestione delle applicazioni. Ciò significa che Enigmo può separare i ruoli per coloro che svolgono i ruoli di Infrastructure Engineer e Application Engineer, riducendo il rischio di problemi come la sovrascrittura accidentale del codice.