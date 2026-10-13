BUYMA è un mercato gestito da Enigmo in cui si possono acquistare articoli da singoli acquirenti, definiti "personal shopper", in tutto il mondo. I consumatori possono acquistare articoli di moda di brand esteri difficili da trovare o nuovi brand non ancora disponibili in Giappone oppure altri prodotti con uno speciale valore personale, il tutto a un prezzo ragionevole.
I personal shopper competono tra loro per selezionare con cura i prodotti locali, inserire sul sito i relativi listini prezzi e venderli ad altre persone in transazioni tra consumatori. Questo esclusivo modello di business ha attirato l'attenzione dall'avvio di BUYMA nel 2005. Da allora, i membri e le vendite sono cresciuti costantemente. Attualmente, il suo marketplace conta 8,5 milioni di utenti che collaborano con 170.000 personal shopper per scambiare oltre 5,6 milioni di articoli di 15.000 brand. Oltre agli articoli di moda di lusso, la categoria lifestyle, che include di tutto, dagli arredi agli utensili da cucina, è cresciuta rapidamente con l'aumento dello smart working durante la pandemia.
Enigmo contraddistingue BUYMA da altri siti di commercio digitale, con l'obiettivo di risultare un marketplace specializzato, in cui trovare oggetti speciali per occasioni speciali, non solo articoli di uso quotidiano. I consumatori si aspettano un'experience di acquisto di alta qualità ed Enigmo ritiene che la stabilità e la facilità d'uso del sito web siano fattori importanti per fornire un'experience di questo tipo.
"Per creare un vero marketplace specializzato, il nostro sito web deve essere stabile e continuamente disponibile per consentire ai nostri utenti di utilizzare i nostri servizi senza stress", afferma Kenji Ozawa, direttore del reparto Engineering di Enigmo. "Una base stabile consente, inoltre, agli sviluppatori di gestire le applicazioni in modo più semplice, un aspetto fondamentale per la creazione di un ambiente di sviluppo moderno in cui possiamo fornire rapidamente funzioni pratiche al momento giusto".
Acquista in tutto il mondo con BUYMA, il servizio di shopping sicuro e facile
BUYMA è un mercato gestito da Enigmo in cui si possono acquistare articoli da singoli acquirenti, definiti "personal shopper", in tutto il mondo. I consumatori possono acquistare articoli di moda di brand esteri difficili da trovare o nuovi brand non ancora disponibili in Giappone oppure altri prodotti con uno speciale valore personale, il tutto a un prezzo ragionevole.
Utilizzo della codifica sull'edge per applicare norme sui cookie più rigorose
BUYMA distribuisce la maggior parte delle sue campagne pubblicitarie tramite spot in TV e sui social media. Gli utenti tendono ad "inondare" il sito immediatamente dopo gli annunci di grandi eventi di vendita, come il Black Friday e il Cyber Monday, e di nuovo anche una volta iniziate le vendite. Enigmo era preoccupato per l'instabilità del sistema durante i picchi di traffico, quindi l'azienda ha deciso di fare più affidamento sul web caching nell'intero sito, inclusi i contenuti dinamici come le pagine di destinazione delle campagne.
Tuttavia, ciò ha portato a una nuova sfida. BUYMA attribuisce grande importanza alla fornitura di servizi personalizzati, come i consigli sui prodotti. Inoltre, l'azienda deve misurare i risultati delle campagne tramite apposite metriche come l'analisi degli accessi. Enigmo utilizza i cookie per implementare questi tipi di funzioni di tracciamento degli utenti.
"Ci piace davvero l'idea che gli sviluppatori possano riuscire a implementare il proprio codice JavaScript sull'edge se necessario".- Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department
Negli ultimi anni, le preoccupazioni sulla protezione della privacy hanno portato a maggiori restrizioni sull'uso dei cookie lato client. Ad esempio, a partire da Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, Apple ha iniziato a limitare l'uso dei cookie impostati tramite le API di JavaScript nel browser. Anche i cookie diretti per il dominio del server di un'azienda sono stati impostati per scadere dopo sette giorni. Per i siti che hanno attirato molti utenti di iPhone che visitavano il sito dopo più di sette giorni, le restrizioni di ITP implicavano la necessità di impostare i cookie sul lato server. BUYMA ha inoltre migrato l'elaborazione dei cookie dal client al server di origine. Tuttavia, poiché Enigmo ha iniziato ad affidarsi maggiormente al web caching per gestire i picchi di traffico, alcune richieste non avrebbero raggiunto il server di origine né i cookie elaborati dal server sarebbero riusciti a funzionare correttamente.
Enigmo ha verificato se Akamai EdgeWorkers poteva risolvere questo problema spostando la logica di elaborazione dei cookie eseguita sul server di origine sull'edge. Con EdgeWorkers, gli sviluppatori possono implementare la propria logica nel codice JavaScript sugli edge server di Akamai distribuiti in tutto il mondo, quindi implementarla ed eseguirla automaticamente sugli edge server vicini all'origine a cui è stato effettuato l'accesso. Naturalmente, è anche possibile utilizzare il caching sull'edge distribuito per ridurre contemporaneamente il carico di picco di traffico e, con la configurazione creata da Enigmo, è possibile utilizzare la distribuzione dinamica dei contenuti e i cookie diretti senza aumentare il carico sul server di origine.
"Ci piace davvero l'idea che gli sviluppatori possano riuscire a implementare il proprio codice JavaScript sull'edge se necessario", afferma Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department. "Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi allo sviluppo con EdgeWorkers, ma uno sviluppatore ha rilasciato una versione iniziale del codice in circa una settimana facendo riferimento alla documentazione e al codice di esempio. Non ha nemmeno avuto necessità del supporto diretto di Akamai. Anche se questo codice è stato eseguito per la prima volta sull'edge, il tempo di avvio è stato inferiore a 10 millisecondi e il tempo di esecuzione è stato inferiore a 1 millisecondo, il che si traduce in performance elevate che non hanno praticamente influito sulle user experience".
Kimura apprezza la separazione tra le proprietà dell'infrastruttura della CDN e la gestione delle applicazioni. Ciò significa che Enigmo può separare i ruoli per coloro che svolgono i ruoli di Infrastructure Engineer e Application Engineer, riducendo il rischio di problemi come la sovrascrittura accidentale del codice.
Aumento del tasso di offload fino al 50%
Utilizzando i servizi di Akamai, le performance di BUYMA sono migliorate drasticamente e l'azienda è in grado di fornire servizi ancora più stabili che in passato. Il caching ha avuto un impatto particolarmente significativo sulle pagine delle campagne e il tasso di offload è aumentato fino al 50% per le pagine con contenuti dinamici. In precedenza, i team di Enigmo hanno faticato a mantenere i servizi stabili durante i periodi di picco delle campagne. A causa della riduzione significativa del carico per il server di origine e l'infrastruttura, BUYMA è ora in grado di gestire con facilità un numero enorme di richieste di accesso.
"Grazie alla combinazione tra l'affidabile web caching di Akamai Intelligent Edge Platform ed EdgeWorkers possiamo risolvere questi problemi facilmente e ottenere performance solide sia in termini di operatività che di costi".- Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department
"Da molti anni abbiamo dovuto affrontare problemi come la pianificazione della capacità sul server di origine e l'ottimizzazione di database e applicazioni", afferma Kimura. "Grazie alla combinazione tra l'affidabile web caching dell'Akamai Intelligent Edge Platform ed EdgeWorkers possiamo risolvere questi problemi facilmente e ottenere performance solide sia in termini di operatività che di costi.
Enigmo prevede di continuare a mantenere un'infrastruttura stabile, sviluppando, al contempo, funzioni e servizi convenienti che consentiranno a un maggior numero di utenti di utilizzare il proprio marketplace specializzato senza stress.
"Prevediamo di ottimizzare i servizi complessivi, migliorando ulteriormente l'experience di sviluppo", afferma Ozawa. "Riteniamo che anche i sistemi legacy debbano essere modernizzati integrando tecnologie di edge computing come EdgeWorkers. Sulla base del nostro successo in Giappone, BUYMA prevede di ampliare il numero di utenti nei paesi di lingua inglese, principalmente in Nord America, e di migliorare ulteriormente la linea di prodotti. Akamai offre servizi stabili in tutto il mondo e sostiene molto le nostre capacità di risoluzione dei problemi. Non vediamo l'ora di sapere in che modo darà il suo contributo alle tecnologie e alle funzionalità avanzate in futuro".
Informazioni su Enigmo
Enigmo si concentra sui servizi Internet, dalla pianificazione allo sviluppo. I suoi brand includono BUYMA, il marketplace in cui i consumatori possono trovare una varietà di articoli, dalla moda ai cosmetici, dai personal shopper di tutto il mondo; BUYMA TRAVEL, che offre experience e viaggi personalizzati; e HAUS, un sito di moda. Enigmo crea marketplace specializzati che differiscono dai mercati tradizionali sia per gli articoli che per le persone, contribuendo ad offrire un'experience di shopping speciale ed esclusiva.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.