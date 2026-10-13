A BUYMA é um marketplace operado pela Enigmo, onde é possível comprar produtos de vendedores individuais, conhecidos como "personal shoppers", em todo o mundo. Os consumidores podem comprar itens de moda de marcas internacionais que são difíceis de encontrar no Japão, além de marcas novas que ainda não estão disponíveis no país ou outros produtos que têm um valor especial e pessoal — tudo a um preço acessível.
Os personal shoppers competem entre si para selecionar produtos locais, cadastrá-los no site e vendê-los a outros consumidores em transações diretas entre pessoas. Este modelo de negócios único tem chamado a atenção desde que a BUYMA foi fundada, em 2005. Desde então, o número de membros e as vendas têm crescido continuamente. Atualmente, a plataforma conta com 8,5 milhões de usuários que trabalham com 170 mil personal shoppers, trocando mais de 5,6 milhões de itens de 15 mil marcas. Além de itens de moda de luxo, a categoria de estilo de vida — que abrange desde móveis até utensílios de cozinha — cresceu rapidamente à medida que mais pessoas passaram a trabalhar em casa durante a pandemia.
A Enigmo diferencia a BUYMA de outros sites de comércio digital por ser um marketplace especializado. Em outras palavras, é um lugar onde se encontram itens especiais para ocasiões especiais, e não apenas para o dia a dia. Os consumidores esperam uma experiência de compra de alta qualidade, e a Enigmo considera a estabilidade e a usabilidade do site fatores essenciais para proporcionar essa experiência.
"Para criarmos um mercado verdadeiramente especializado, nosso site precisa ser estável e estar sempre disponível, para que nossos usuários possam utilizar nossos serviços sem qualquer estresse", afirma o Sr. Kenji Ozawa, diretor do Departamento de Engenharia da Enigmo. "Uma base estável também permite que os desenvolvedores de aplicações gerenciem suas aplicações com mais facilidade, o que é fundamental para criar um ambiente de desenvolvimento moderno, onde podemos oferecer recursos convenientes de forma rápida e no momento certo."
Compre em todo o mundo com a BUYMA, um serviço de compras seguro e fácil de usar.
A BUYMA é um marketplace operado pela Enigmo, onde é possível comprar produtos de vendedores individuais, conhecidos como "personal shoppers", em todo o mundo. Os consumidores podem comprar itens de moda de marcas internacionais que são difíceis de encontrar no Japão, além de marcas novas que ainda não estão disponíveis no país ou outros produtos que têm um valor especial e pessoal — tudo a um preço acessível.
Utilizando codificação de borda para reforçar as regras sobre cookies
A BUYMA divulga a maior parte de suas campanhas publicitárias por meio de comerciais de TV e redes sociais. Os usuários costumam acessar o site em massa logo após o anúncio de grandes promoções, como a Black Friday e a Cyber Monday, e depois novamente quando as ofertas começam. A Enigmo estava preocupada com a instabilidade do sistema durante os períodos de pico de tráfego e, por isso, decidiu aumentar o uso de cache na web em todo o site, incluindo conteúdo dinâmico, como as páginas de destino das campanhas.
No entanto, isso gerou um novo desafio. A BUYMA valoriza muito a oferta de serviços personalizados, como recomendações de produtos. Além disso, a empresa precisa medir os resultados das campanhas por meio de métricas como a análise de acesso. A Enigmo utiliza cookies para implementar esses tipos de funcionalidades de rastreamento de usuários.
"Gostamos muito da ideia de os desenvolvedores serem capazes de implantar seu próprio código JavaScript na edge quando necessário."— Sr. Shintaro Kimura, Gerente do Grupo de Tecnologia de Dados, Departamento de Engenharia de Serviços
Nos últimos anos, as preocupações com a proteção da privacidade levaram a mais restrições ao uso de cookies no lado do cliente. Por exemplo, a partir da versão 2.1 do Intelligent Tracking Prevention (ITP), a Apple começou a restringir o uso de cookies definidos por meio de APIs JavaScript no navegador. Os cookies de primeira parte para o domínio do servidor de uma empresa também foram configurados para expirar após sete dias. Para sites que atraíam muitos usuários de iPhone, os quais visitavam o site com intervalos superiores a sete dias, as restrições do ITP exigiam que os cookies fossem configurados no lado do servidor. A BUYMA também transferiu o processamento de cookies do cliente para o servidor de origem. No entanto, à medida que a Enigmo passou a depender mais do cache da web para lidar com picos de tráfego, algumas solicitações não chegavam ao servidor de origem e os cookies processados pelo servidor não funcionavam corretamente.
A Enigmo investigou se o Akamai EdgeWorkers poderia resolver esse problema ao transferir a lógica de processamento de cookies, que era executada no servidor de origem, para a edge da rede. Com o EdgeWorkers, os desenvolvedores podem implementar sua própria lógica em código JavaScript nos servidores de borda da Akamai, distribuídos globalmente, e implantá-la e executá-la automaticamente em servidores próximos à origem do acesso. É claro que também é possível utilizar o armazenamento em cache distribuído na borda para reduzir a carga durante os picos de tráfego, e com a configuração desenvolvida pela Enigmo, é possível utilizar a entrega de conteúdo dinâmico e cookies de primeira parte sem sobrecarregar o servidor de origem.
"Gostamos muito da ideia de que os desenvolvedores possam implementar seu próprio código JavaScript na borda quando necessário", afirma Shintaro Kimura, gerente do Grupo de Tecnologia de Dados do Departamento de Engenharia de Serviços. Levou um tempo para se acostumar a desenvolver com o EdgeWorkers, mas um desenvolvedor conseguiu lançar uma versão inicial do código em cerca de uma semana, apenas consultando a documentação e exemplos de código. Ele nem sequer precisou de suporte direto da Akamai. Embora este código tenha sido executado pela primeira vez na borda, o tempo de inicialização foi inferior a 10 milissegundos e o tempo de execução foi inferior a 1 milissegundo, resultando em um desempenho excepcional que praticamente não afetou a experiência do usuário.
O Sr. Kimura valoriza a separação entre as propriedades da infraestrutura CDN e a gestão de aplicações. Isso significa que a Enigmo pode separar as funções de engenheiros de infraestrutura e de engenheiros de software, reduzindo assim o risco de problemas como a sobrescrita acidental de código.
Aumentando a taxa de transferência em até 50%
Ao utilizar os serviços da Akamai, o desempenho da BUYMA melhorou significativamente, permitindo que a empresa ofereça serviços ainda mais estáveis do que antes. O armazenamento em cache teve um impacto significativo nas páginas de campanhas, com a taxa de transferência aumentando em até 50% nas páginas com conteúdo dinâmico. Antes, as equipes da Enigmo enfrentavam dificuldades para manter a estabilidade dos serviços durante os períodos de maior demanda das campanhas. Graças à redução significativa da carga no servidor e na infraestrutura de origem, a BUYMA agora consegue lidar com um grande volume de solicitações de acesso com facilidade.
"Com a combinação entre o cache da web confiável da Akamai Intelligent Edge Platform e o EdgeWorkers, podemos resolver facilmente esses problemas e alcançar um ótimo desempenho, tanto operacional quanto economicamente."— Sr. Shintaro Kimura, Gerente do Grupo de Tecnologia de Dados, Departamento de Engenharia de Serviços
"Há muitos anos enfrentamos desafios como o planejamento de capacidade no servidor de origem e a otimização de bancos de dados e aplicações", afirma o Sr. Kimura. "Com a combinação entre o cache da Web confiável da Akamai Intelligent Edge Platform e o EdgeWorkers, podemos resolver facilmente esses problemas e alcançar um ótimo desempenho, tanto operacional quanto economicamente."
A Enigmo planeja continuar mantendo uma infraestrutura estável, ao mesmo tempo que desenvolve funcionalidades e serviços práticos que permitam a mais usuários desfrutar de seu mercado especializado sem estresse.
"Planejamos aprimorar nossos serviços como um todo, melhorando ainda mais a experiência de desenvolvimento", afirma Ozawa. "Acreditamos que os sistemas legados também precisam ser modernizados, incorporando tecnologias de computação de edge, como o EdgeWorkers. Com base no sucesso alcançado no Japão, a BUYMA planeja expandir o número de usuários em países de língua inglesa, principalmente na América do Norte, e continuar aprimorando sua linha de produtos. A Akamai fornece serviços estáveis em todo o mundo e oferece suporte considerável à nossa capacidade de solucionar problemas. Esperamos saber como isso contribuirá para tecnologias e funções avançadas no futuro."
Sobre a Enigmo
A Enigmo atua no setor de serviços de internet, desde o planejamento até o desenvolvimento. Entre as suas marcas estão a BUYMA, uma plataforma onde os consumidores podem encontrar uma variedade de produtos, desde moda até cosméticos, oferecidos por personal shoppers de todo o mundo; a BUYMA TRAVEL, que oferece passeios e experiências personalizadas; e a STYLE HAUS, um site especializado em conteúdo de moda. A Enigmo cria marketplaces especializados que se diferenciam dos mercados tradicionais tanto em termos de produtos quanto de pessoas, proporcionando uma experiência de compra única e inovadora.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.