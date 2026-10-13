Nos últimos anos, as preocupações com a proteção da privacidade levaram a mais restrições ao uso de cookies no lado do cliente. Por exemplo, a partir da versão 2.1 do Intelligent Tracking Prevention (ITP), a Apple começou a restringir o uso de cookies definidos por meio de APIs JavaScript no navegador. Os cookies de primeira parte para o domínio do servidor de uma empresa também foram configurados para expirar após sete dias. Para sites que atraíam muitos usuários de iPhone, os quais visitavam o site com intervalos superiores a sete dias, as restrições do ITP exigiam que os cookies fossem configurados no lado do servidor. A BUYMA também transferiu o processamento de cookies do cliente para o servidor de origem. No entanto, à medida que a Enigmo passou a depender mais do cache da web para lidar com picos de tráfego, algumas solicitações não chegavam ao servidor de origem e os cookies processados pelo servidor não funcionavam corretamente.

A Enigmo investigou se o Akamai EdgeWorkers poderia resolver esse problema ao transferir a lógica de processamento de cookies, que era executada no servidor de origem, para a edge da rede. Com o EdgeWorkers, os desenvolvedores podem implementar sua própria lógica em código JavaScript nos servidores de borda da Akamai, distribuídos globalmente, e implantá-la e executá-la automaticamente em servidores próximos à origem do acesso. É claro que também é possível utilizar o armazenamento em cache distribuído na borda para reduzir a carga durante os picos de tráfego, e com a configuração desenvolvida pela Enigmo, é possível utilizar a entrega de conteúdo dinâmico e cookies de primeira parte sem sobrecarregar o servidor de origem.



"Gostamos muito da ideia de que os desenvolvedores possam implementar seu próprio código JavaScript na borda quando necessário", afirma Shintaro Kimura, gerente do Grupo de Tecnologia de Dados do Departamento de Engenharia de Serviços. Levou um tempo para se acostumar a desenvolver com o EdgeWorkers, mas um desenvolvedor conseguiu lançar uma versão inicial do código em cerca de uma semana, apenas consultando a documentação e exemplos de código. Ele nem sequer precisou de suporte direto da Akamai. Embora este código tenha sido executado pela primeira vez na borda, o tempo de inicialização foi inferior a 10 milissegundos e o tempo de execução foi inferior a 1 milissegundo, resultando em um desempenho excepcional que praticamente não afetou a experiência do usuário.



O Sr. Kimura valoriza a separação entre as propriedades da infraestrutura CDN e a gestão de aplicações. Isso significa que a Enigmo pode separar as funções de engenheiros de infraestrutura e de engenheiros de software, reduzindo assim o risco de problemas como a sobrescrita acidental de código.