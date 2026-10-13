En los últimos años, las preocupaciones sobre la protección de la privacidad han dado lugar a más restricciones en el uso de cookies en el lado del cliente. Por ejemplo, a partir de Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, Apple comenzó a restringir el uso de cookies establecidas a través de las API de JavaScript en el navegador. Las cookies propias del dominio del servidor de una empresa también estaban configuradas para caducar después de siete días. En el caso de los sitios web que atraían a muchos usuarios de iPhone que los visitaban con más de siete días de separación, las restricciones de ITP implicaban que las cookies debían configurarse en el lado del servidor. BUYMA también migró el procesamiento de cookies del cliente al servidor de origen. Sin embargo, a medida que Enigmo empezó a depender más del almacenamiento en caché web para gestionar los picos de tráfico, algunas solicitudes no llegaban al servidor de origen y las cookies procesadas por el servidor no funcionaban correctamente.

Enigmo investigó si Akamai EdgeWorkers podía resolver este problema moviendo la lógica de procesamiento de cookies realizada en el servidor de origen al Edge. Con EdgeWorkers, los desarrolladores pueden implementar su propia lógica en código JavaScript en los servidores en el Edge de Akamai distribuidos por todo el mundo, e implementarla y ejecutarla automáticamente en servidores en el Edge cercanos a la fuente de acceso. Por supuesto, también es posible utilizar el almacenamiento en caché distribuido en el Edge para reducir la carga en los picos de tráfico al mismo tiempo, y con la configuración creada por Enigmo, se puede recurrir a la distribución dinámica de contenidos y a las cookies propias sin aumentar la carga del servidor de origen.



"Nos gusta mucho la idea de que los desarrolladores puedan implementar su propio código JavaScript en el Edge cuando sea necesario", afirma Shintaro Kimura, director del Grupo de Tecnología, departamento de Ingeniería de servicios. "Nos llevó un poco de tiempo acostumbrarnos a desarrollar con EdgeWorkers, pero un desarrollador lanzó una versión inicial del código en aproximadamente una semana solo consultando la documentación y el código de muestra. Ni siquiera necesitaron apoyo directo de Akamai. Aunque este código se ejecutó por primera vez en el Edge, el tiempo de inicialización fue inferior a 10 milisegundos y el tiempo de ejecución, inferior a 1 milisegundo, lo que se tradujo en un excelente rendimiento que apenas tuvo ningún impacto en la experiencia del usuario".



Shintaro Kimura valora la separación entre las propiedades de la infraestructura de CDN y la gestión de aplicaciones. Esto significa que Enigmo puede separar las funciones de los ingenieros de infraestructura y los ingenieros de aplicaciones, lo que reducirá el riesgo de problemas como la sobrescritura accidental del código.