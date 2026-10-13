BUYMA es un marketplace operado por Enigmo donde la gente puede comprar artículos de asesores de compras, denominados "personal shoppers", de todo el mundo. Los consumidores pueden comprar artículos de moda de marcas extranjeras que son difíciles de obtener en Japón, nuevas marcas que aún no están disponibles en Japón u otros productos que tienen un valor especial y personal, todo a un precio razonable.
Los personal shoppers compiten por seleccionar los productos locales, incluirlos en el sitio y venderlos a otras personas en transacciones de consumidor a consumidor. Este modelo de negocio único ha atraído la atención del público desde que BUYMA comenzó en 2005. Desde entonces, los miembros y las ventas han crecido continuamente. Este marketplace cuenta actualmente con 8,5 millones de usuarios que trabajan con 170 000 personal shoppers, intercambiando más de 5,6 millones de artículos de 15 000 marcas. Más allá de los artículos de moda de lujo, la categoría de estilo de vida, que incluye de todo, desde muebles hasta utensilios de cocina, creció rápidamente a medida que más personas empezaron a trabajar desde casa durante la pandemia.
Enigmo distingue a BUYMA de otros sitios de comercio digital por su enfoque en ser un marketplace especializado. En otras palabras, es un lugar para encontrar artículos especiales para ocasiones especiales, no solo para las necesidades diarias. Los consumidores esperan una experiencia de compra de alta calidad, y Enigmo considera que la estabilidad y la facilidad de uso del sitio web son factores importantes a la hora de ofrecer esa experiencia.
"Para que podamos crear un verdadero marketplace de especialidades, nuestro sitio web debe ser estable y estar disponible continuamente para que nuestros usuarios puedan utilizar nuestros servicios sin estrés", afirma Kenji Ozawa, director del departamento de Ingeniería de Enigmo. "Una base estable también permite a los desarrolladores de aplicaciones gestionar las aplicaciones con mayor facilidad, lo que es crucial para crear un entorno de desarrollo moderno en el que podamos proporcionar rápidamente funciones prácticas en el momento adecuado".
Comprar el mundo con BUYMA, el servicio de compras seguro y fácil
BUYMA es un marketplace operado por Enigmo donde la gente puede comprar artículos de asesores de compras, denominados "personal shoppers", de todo el mundo. Los consumidores pueden comprar artículos de moda de marcas extranjeras que son difíciles de obtener en Japón, nuevas marcas que aún no están disponibles en Japón u otros productos que tienen un valor especial y personal, todo a un precio razonable.
Usar programación en el Edge para el cumplimiento de las normativas sobre cookies
BUYMA distribuye la mayoría de sus campañas publicitarias en anuncios de televisión y en las redes sociales. Los usuarios tienden a inundar el sitio inmediatamente después de los anuncios de las grandes campañas de descuentos, como el Black Friday y el Cyber Monday, y de nuevo una vez que comienzan las rebajas. A Enigmo le preocupaba la inestabilidad del sistema durante los picos de tráfico, por lo que la empresa decidió confiar más en el almacenamiento en caché web en todo el sitio, incluido el contenido dinámico, como las landing pages de las campañas.
Sin embargo, esto dio lugar a un nuevo desafío. BUYMA concede gran importancia a la prestación de servicios personalizados, como las recomendaciones de productos. Además, la empresa necesita medir los resultados de las campañas a través de métricas como el análisis de acceso. Enigmo utiliza cookies para implementar este tipo de funciones de seguimiento de usuarios.
"Realmente nos gusta la idea de que los desarrolladores puedan implementar su propio código JavaScript en el Edge cuando sea necesario".— Shintaro Kimura, director del Grupo de Tecnología de datos, departamento de Ingeniería de servicio
En los últimos años, las preocupaciones sobre la protección de la privacidad han dado lugar a más restricciones en el uso de cookies en el lado del cliente. Por ejemplo, a partir de Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, Apple comenzó a restringir el uso de cookies establecidas a través de las API de JavaScript en el navegador. Las cookies propias del dominio del servidor de una empresa también estaban configuradas para caducar después de siete días. En el caso de los sitios web que atraían a muchos usuarios de iPhone que los visitaban con más de siete días de separación, las restricciones de ITP implicaban que las cookies debían configurarse en el lado del servidor. BUYMA también migró el procesamiento de cookies del cliente al servidor de origen. Sin embargo, a medida que Enigmo empezó a depender más del almacenamiento en caché web para gestionar los picos de tráfico, algunas solicitudes no llegaban al servidor de origen y las cookies procesadas por el servidor no funcionaban correctamente.
Enigmo investigó si Akamai EdgeWorkers podía resolver este problema moviendo la lógica de procesamiento de cookies realizada en el servidor de origen al Edge. Con EdgeWorkers, los desarrolladores pueden implementar su propia lógica en código JavaScript en los servidores en el Edge de Akamai distribuidos por todo el mundo, e implementarla y ejecutarla automáticamente en servidores en el Edge cercanos a la fuente de acceso. Por supuesto, también es posible utilizar el almacenamiento en caché distribuido en el Edge para reducir la carga en los picos de tráfico al mismo tiempo, y con la configuración creada por Enigmo, se puede recurrir a la distribución dinámica de contenidos y a las cookies propias sin aumentar la carga del servidor de origen.
"Nos gusta mucho la idea de que los desarrolladores puedan implementar su propio código JavaScript en el Edge cuando sea necesario", afirma Shintaro Kimura, director del Grupo de Tecnología, departamento de Ingeniería de servicios. "Nos llevó un poco de tiempo acostumbrarnos a desarrollar con EdgeWorkers, pero un desarrollador lanzó una versión inicial del código en aproximadamente una semana solo consultando la documentación y el código de muestra. Ni siquiera necesitaron apoyo directo de Akamai. Aunque este código se ejecutó por primera vez en el Edge, el tiempo de inicialización fue inferior a 10 milisegundos y el tiempo de ejecución, inferior a 1 milisegundo, lo que se tradujo en un excelente rendimiento que apenas tuvo ningún impacto en la experiencia del usuario".
Shintaro Kimura valora la separación entre las propiedades de la infraestructura de CDN y la gestión de aplicaciones. Esto significa que Enigmo puede separar las funciones de los ingenieros de infraestructura y los ingenieros de aplicaciones, lo que reducirá el riesgo de problemas como la sobrescritura accidental del código.
Aumento de la tasa de descongestión hasta en un 50 %
Gracias a los servicios de Akamai, el rendimiento de BUYMA ha mejorado drásticamente y la empresa puede ofrecer servicios aún más estables que antes. El almacenamiento en caché ha tenido un impacto especialmente importante en las páginas de campaña y la tasa de descongestión ha aumentado hasta un 50 % en las páginas con contenido dinámico. Antes, los equipos de Enigmo tenían dificultades para mantener los servicios estables durante los periodos de mayor actividad de la campaña. Debido a la significativa reducción de la carga para el servidor de origen y la infraestructura, BUYMA ahora puede gestionar un gran número de solicitudes de acceso con facilidad.
"Gracias a la combinación del fiable almacenamiento en caché web de Akamai Intelligent Edge Platform y EdgeWorkers, podemos resolver fácilmente estos problemas y lograr un rendimiento sólido tanto en el funcionamiento como en los costes".— Shintaro Kimura, director del Grupo de Tecnología de datos, departamento de Ingeniería de servicio
"Durante muchos años, nos hemos enfrentado a problemas como la planificación de la capacidad en el servidor de origen y el ajuste de bases de datos y aplicaciones", afirma Shintaro. "Gracias a la combinación del fiable almacenamiento en caché web de Akamai Intelligent Edge Platform y EdgeWorkers, podemos resolver fácilmente estos problemas y lograr un rendimiento sólido tanto en el funcionamiento como en los costes".
Enigmo tiene previsto seguir manteniendo una infraestructura estable, al tiempo que desarrolla funciones y servicios prácticos que permitan a un mayor número de usuarios disfrutar de su marketplace de especialidades sin estrés.
"Planeamos potenciar los servicios generales mejorando aún más la experiencia de desarrollo", señala Kenji Ozawa. "Creemos que los sistemas heredados también deben modernizarse incorporando tecnologías de edge computing como EdgeWorkers. Sobre la base de nuestro éxito en Japón, BUYMA planea ampliar el número de usuarios en países de habla inglesa, principalmente en Norteamérica, y mejorar aún más la gama de productos. Akamai proporciona servicios estables en todo el mundo y respalda en gran medida nuestra capacidad para resolver problemas. Estamos impacientes por descubrir cómo contribuirá a las tecnologías y funciones avanzadas en el futuro".
Acerca de Enigmo
La empresa Enigmo está especializada en servicios de Internet, desde la planificación hasta el desarrollo. Entre sus marcas se incluyen BUYMA, el marketplace donde los consumidores pueden encontrar una gran variedad de artículos, desde moda hasta cosméticos, de personal shoppers de todo el mundo; BUYMA TRAVEL, que ofrece tours y experiencias personales; y STYLE HAUS, un sitio de medios de moda. Enigmo crea marketplaces de especialidades que difieren de los mercados tradicionales en cuanto a productos y personas, lo que ayuda a crear una experiencia de compra especial nunca vista.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.