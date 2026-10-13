In den letzten Jahren haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zu mehr Einschränkungen für die Verwendung von Cookies auf Clientseite geführt. So begann Apple beispielsweise mit der Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, die Verwendung von Cookies einzuschränken, die über JavaScript‑APIs im Browser festgelegt werden. Außerdem laufen Erstanbieter-Cookies für die Serverdomain eines Unternehmens nach sieben Tagen ab. Bei Websites, die viele iPhone-Nutzer anziehen, bei denen oft mehr als sieben Tage zwischen Besuchen lagen, sorgten die ITP‑Einschränkungen dafür, dass Cookies auf Serverseite festgelegt werden mussten. BUYMA hat außerdem die Cookie-Verarbeitung vom Client auf den Ursprungsserver migriert. Da Enigmo jedoch mehr auf Web-Caching angewiesen war, um Trafficspitzen zu bewältigen, erreichten einige Anfragen nicht den Ursprungsserver und die vom Server verarbeiteten Cookies funktionierten nicht ordnungsgemäß.

Deshalb untersuchte Enigmo, ob Akamai EdgeWorkers dieses Problem lösen konnte, indem es die Logik zur Cookie-Verarbeitung, die auf dem Ursprungsserver ausgeführt wurde, an die Edge verschob. Mit EdgeWorkers können Entwickler ihre eigene Logik in JavaScript-Code auf den Edge-Servern von Akamai implementieren, die über die ganze Welt verteilt sind, und sie automatisch auf Edge-Servern in der Nähe der Zugriffsquelle bereitstellen und ausführen. Natürlich lässt sich über das verteilte Edge-Caching auch die Belastung durch Spitzentraffic zu reduzieren. Und mit der von Enigmo erstellten Konfiguration kann das Unternehmen dynamische Inhaltsbereitstellung und Erstanbieter-Cookies nutzen, ohne die Belastung des Ursprungsservers zu erhöhen.



„Uns gefällt die Idee, dass Entwickler bei Bedarf ihren eigenen JavaScript-Code an der Edge bereitstellen können“, sagt Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department. „Es hat etwas gedauert, bis wir uns an die Entwicklung mit EdgeWorkers gewöhnt hatten, doch ein Entwickler hat in etwa einer Woche eine erste Version des Codes veröffentlicht, indem er einfach die Dokumentation und den Beispielcode nutzte. Er brauchte nicht einmal direkten Support von Akamai. Obwohl dieser Code zum ersten Mal an der Edge ausgeführt wurde, betrug die Startzeit weniger als 10 Millisekunden und die Ausführungszeit sogar weniger als eine Millisekunde. Das sorgte für eine starke Performance, die fast keine Auswirkungen auf das Nutzererlebnis hatte.“



Kimura weiß die Trennung zwischen CDN‑Infrastruktureigenschaften und Anwendungsmanagement zu schätzen. Denn das bedeutet, dass Enigmo die Rollen für Infrastruktur- und Anwendungstechniker trennen kann, wodurch das Risiko von Problemen wie versehentlicher Codeüberschreibung verringert wird.