BUYMA ist ein von Enigmo betriebener Marketplace, in dem Menschen Artikel von individuellen Käufern auf der ganzen Welt kaufen können, die als „Personal Shoppers“ bezeichnet werden. Verbraucher können Modeartikel von ausländischen Marken kaufen, die in Japan schwer zu kriegen sind, neue Marken, die in Japan noch nicht erhältlich sind, oder andere Produkte, die einen besonderen persönlichen Wert haben – und das alles zu einem angemessenen Preis.
Die Personal Shoppers kuratieren lokale Produkte, führen sie auf der Website auf und verkaufen sie an andere Personen im Rahmen von C2C‑Transaktionen (Consumer to Consumer). Dieses einzigartige Geschäftsmodell hat seit der Gründung von BUYMA im Jahr 2005 viel Aufmerksamkeit erregt. Seitdem sind Mitglieder und Umsätze stetig gewachsen. Der Marketplace verfügt derzeit über 8,5 Millionen Nutzer und 170.000 Personal Shoppers, die mehr als 5,6 Millionen Artikel von 15.000 Marken austauschen. Neben luxuriösen Modeartikeln ist auch die Lifestyle-Kategorie, die alles von Möbeln bis hin zu Küchenutensilien umfasst, schnell gewachsen, da seit der Pandemie immer mehr Menschen zu Hause arbeiten.
BUYMA hebt sich von anderen E‑Commerce-Websites ab, da es sich um einen Spezialitäten-Marketplace handelt. Mit anderen Worten: Es ist ein Ort, an dem Kunden besondere Gegenstände für besondere Anlässe finden, nicht nur für den täglichen Bedarf. Verbraucher erwarten heute ein hochwertiges Einkaufserlebnis und Enigmo betrachtet die Stabilität und Nutzerfreundlichkeit der Website als wichtige Faktoren, um dieses Erlebnis bereitzustellen.
„Um einen echten Spezialitäten-Marketplace zu schaffen, muss unsere Website stabil und kontinuierlich verfügbar sein, damit unsere Nutzer unsere Services ohne Stress nutzen können“, erklärt Kenji Ozawa, Director, Engineering Department bei Enigmo. „Mit einer stabilen Grundlage können unsere Anwendungsentwickler außerdem Anwendungen einfacher verwalten. Und das ist entscheidend, um eine moderne Entwicklungsumgebung aufzubauen, in der wir schnell praktische Funktionen zur richtigen Zeit bereitstellen können.“
Weltweites Shopping mit BUYMA, dem sicheren und einfachen Einkaufsservice
BUYMA ist ein von Enigmo betriebener Marketplace, in dem Menschen Artikel von individuellen Käufern auf der ganzen Welt kaufen können, die als „Personal Shoppers“ bezeichnet werden. Verbraucher können Modeartikel von ausländischen Marken kaufen, die in Japan schwer zu kriegen sind, neue Marken, die in Japan noch nicht erhältlich sind, oder andere Produkte, die einen besonderen persönlichen Wert haben – und das alles zu einem angemessenen Preis.
Edge-Codierung für strengere Cookie-Vorschriften
BUYMA führt den Großteil seiner Werbekampagnen über TV‑Werbespots und Social Media aus. Nutzer neigen dazu, die Website unmittelbar nach der Ankündigung großer Verkäufe wie Black Friday und Cyber Monday zu fluten – und dann wieder, wenn der eigentliche Verkauf beginnt. Enigmo hatte Bedenken wegen der Systeminstabilität während dieses Spitzentraffics. Daher entschied sich das Unternehmen, stärker auf Web-Caching auf der gesamten Website zu setzen, einschließlich dynamischer Inhalte wie Kampagnen-Landingpages.
Doch das führte zu einer neuen Herausforderung. BUYMA legt großen Wert auf personalisierte Services wie Produktempfehlungen. Darüber hinaus muss das Unternehmen die Kampagnenergebnisse anhand von Kennzahlen wie Zugriffsanalysen messen. Enigmo verwendet Cookies, um diese Arten von Nutzertracking-Funktionen zu implementieren.
„Uns gefällt die Idee, dass Entwickler bei Bedarf ihren eigenen JavaScript-Code an der Edge bereitstellen können.“– Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department
In den letzten Jahren haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zu mehr Einschränkungen für die Verwendung von Cookies auf Clientseite geführt. So begann Apple beispielsweise mit der Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.1, die Verwendung von Cookies einzuschränken, die über JavaScript‑APIs im Browser festgelegt werden. Außerdem laufen Erstanbieter-Cookies für die Serverdomain eines Unternehmens nach sieben Tagen ab. Bei Websites, die viele iPhone-Nutzer anziehen, bei denen oft mehr als sieben Tage zwischen Besuchen lagen, sorgten die ITP‑Einschränkungen dafür, dass Cookies auf Serverseite festgelegt werden mussten. BUYMA hat außerdem die Cookie-Verarbeitung vom Client auf den Ursprungsserver migriert. Da Enigmo jedoch mehr auf Web-Caching angewiesen war, um Trafficspitzen zu bewältigen, erreichten einige Anfragen nicht den Ursprungsserver und die vom Server verarbeiteten Cookies funktionierten nicht ordnungsgemäß.
Deshalb untersuchte Enigmo, ob Akamai EdgeWorkers dieses Problem lösen konnte, indem es die Logik zur Cookie-Verarbeitung, die auf dem Ursprungsserver ausgeführt wurde, an die Edge verschob. Mit EdgeWorkers können Entwickler ihre eigene Logik in JavaScript-Code auf den Edge-Servern von Akamai implementieren, die über die ganze Welt verteilt sind, und sie automatisch auf Edge-Servern in der Nähe der Zugriffsquelle bereitstellen und ausführen. Natürlich lässt sich über das verteilte Edge-Caching auch die Belastung durch Spitzentraffic zu reduzieren. Und mit der von Enigmo erstellten Konfiguration kann das Unternehmen dynamische Inhaltsbereitstellung und Erstanbieter-Cookies nutzen, ohne die Belastung des Ursprungsservers zu erhöhen.
„Uns gefällt die Idee, dass Entwickler bei Bedarf ihren eigenen JavaScript-Code an der Edge bereitstellen können“, sagt Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department. „Es hat etwas gedauert, bis wir uns an die Entwicklung mit EdgeWorkers gewöhnt hatten, doch ein Entwickler hat in etwa einer Woche eine erste Version des Codes veröffentlicht, indem er einfach die Dokumentation und den Beispielcode nutzte. Er brauchte nicht einmal direkten Support von Akamai. Obwohl dieser Code zum ersten Mal an der Edge ausgeführt wurde, betrug die Startzeit weniger als 10 Millisekunden und die Ausführungszeit sogar weniger als eine Millisekunde. Das sorgte für eine starke Performance, die fast keine Auswirkungen auf das Nutzererlebnis hatte.“
Kimura weiß die Trennung zwischen CDN‑Infrastruktureigenschaften und Anwendungsmanagement zu schätzen. Denn das bedeutet, dass Enigmo die Rollen für Infrastruktur- und Anwendungstechniker trennen kann, wodurch das Risiko von Problemen wie versehentlicher Codeüberschreibung verringert wird.
Erhöhung der Auslagerungsrate um bis zu 50 %
Durch den Einsatz der Akamai-Services hat sich die Performance von BUYMA deutlich verbessert und das Unternehmen kann noch stabilere Services bereitstellen als zuvor. Das Caching hat sich besonders auf Kampagnenseiten positiv ausgewirkt und die Auslagerungsrate für Seiten mit dynamischen Inhalten wurde um bis zu 50 % erhöht. Zuvor hatten die Enigmo-Teams Probleme, während Spitzenzeiten der Kampagne die Stabilität der Services zu gewährleisten. Doch aufgrund der deutlich geringeren Belastung des Ursprungsservers und der Infrastruktur kann BUYMA heute eine große Anzahl von Zugriffsanfragen problemlos verarbeiten.
„Mit der Kombination aus dem zuverlässigen Web-Caching der Akamai Intelligent Edge Platform und der EdgeWorkers-Lösung können wir diese Probleme leicht beheben und sowohl im Betrieb als auch bei den Kosten eine starke Performance erreichen.“– Shintaro Kimura, Data Technology Group Manager, Service Engineering Department
„Viele Jahren lang hatten wir mit Problemen wie der Kapazitätsplanung auf dem Ursprungsserver und der Anpassung von Datenbanken und Anwendungen zu kämpfen“, sagt Kimura. „Mit der Kombination aus dem zuverlässigen Web-Caching der Akamai Intelligent Edge Platform und der EdgeWorkers-Lösung können wir diese Probleme leicht beheben und sowohl im Betrieb als auch bei den Kosten eine starke Performance erreichen.“
Enigmo plant, weiterhin eine stabile Infrastruktur zu gewährleisten und gleichzeitig praktische Funktionen und Services zu entwickeln, mit denen sogar noch mehr Nutzer den Spezialitäten-Marketplace stressfrei genießen können.
„Wir planen, die Services insgesamt zu verbessern, indem wir das Entwicklungserlebnis weiter optimieren“, sagt Ozawa. „Wir glauben, dass wir ältere Systeme ebenfalls durch die Integration von Edge‑Computing-Technologie wie EdgeWorkers modernisieren müssen. Aufgrund unseres Erfolgs in Japan plant BUYMA, die Anzahl der Anwender Nutzer in englischsprachigen Ländern – vor allem in Nordamerika – zu erhöhen und die Produktpalette zu erweitern. Akamai bietet weltweit stabile Dienste an und hilft uns enorm bei der Lösung von Problemen. Wir sind gespannt, wie die Lösung in Zukunft zu weiteren fortschrittlichen Technologien und Funktionen beitragen wird.“
Über Enigmo
Enigmo konzentriert sich auf Internetservices von der Planung bis zur Entwicklung. Zu den Marken des Unternehmens gehören BUYMA, der Marketplace, in dem Verbraucher eine Vielzahl von Artikeln von Mode bis Kosmetika von Personal Shoppers auf der ganzen Welt finden können, BUYMA TRAVEL, das persönliche Touren und Erlebnisse bietet, sowie STYLE HAUS, eine Fashion-Medien-Website. Enigmo entwickelt Spezialitäten-Marketplaces, die sich in Bezug auf Waren und Menschen von klassischen Märkten unterscheiden, und schafft so ein ganz besonderes Einkaufserlebnis, das es so noch nie gab.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.