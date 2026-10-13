BUYMA est une marketplace gérée par Enigmo, qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles auprès de vendeurs individuels, appelés « personal shoppers », partout dans le monde. Les consommateurs peuvent acheter des articles de mode de marques étrangères difficiles à trouver au Japon, de nouvelles marques encore indisponibles dans le pays, ou d'autres produits ayant une valeur personnelle ou sentimentale particulière, le tout à un prix raisonnable.
Les personal shoppers se font concurrence pour sélectionner des produits locaux, les référencer sur le site et les vendre à d'autres particuliers dans le cadre de transactions entre consommateurs. Ce modèle économique unique a suscité l'intérêt dès le lancement de BUYMA en 2005. Depuis lors, le nombre de membres et les ventes n'ont cessé d'augmenter. Cette marketplace compte actuellement 8,5 millions d'utilisateurs qui collaborent avec 170 000 personal shoppers et échangent plus de 5,6 millions d'articles provenant de 15 000 marques. Au-delà des articles de mode de luxe, la catégorie du style de vie, qui va des meubles aux ustensiles de cuisine, a connu une croissance rapide, car de plus en plus de personnes ont commencé à télétravailler pendant la pandémie.
BUYMA se distingue des autres sites de vente en ligne en se positionnant comme une marketplace spécialisée. En d'autres termes, il est possible d'y trouver des articles uniques pour des occasions spéciales, et pas seulement des produits de première nécessité pour la vie quotidienne. Les consommateurs s'attendent à une expérience d'achat de haute qualité, et Enigmo considère que la stabilité et la facilité d'utilisation de son site Web sont des éléments essentiels pour répondre à cette attente.
« Pour créer une véritable marketplace spécialisée, notre site Web doit être stable et accessible en permanence, afin que nos utilisateurs puissent faire appel à nos services sans stress », explique M. Kenji Ozawa, directeur du service d'ingénierie chez Enigmo. « Une base stable permet également aux développeurs d'applications de gérer leurs applications plus facilement, ce qui est essentiel pour créer un environnement de développement avancé et fournir rapidement des fonctionnalités pratiques au moment opportun. »
Faites vos achats dans le monde entier grâce à BUYMA, un service d'achat en ligne sécurisé et facile à utiliser
BUYMA est une marketplace gérée par Enigmo, qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles auprès de vendeurs individuels, appelés « personal shoppers », partout dans le monde. Les consommateurs peuvent acheter des articles de mode de marques étrangères difficiles à trouver au Japon, de nouvelles marques encore indisponibles dans le pays, ou d'autres produits ayant une valeur personnelle ou sentimentale particulière, le tout à un prix raisonnable.
Utiliser le codage en bordure de l'Internet pour renforcer la réglementation relative aux cookies
BUYMA diffuse la plupart de ses campagnes publicitaires via la télévision et les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont tendance à affluer en masse sur le site juste après l'annonce de grandes promotions, comme le Black Friday et le Cyber Monday, puis à nouveau une fois que les soldes ont débuté. Enigmo, préoccupé par l'instabilité du système en période de forte affluence, a décidé de renforcer l'utilisation du cache Web sur l'ensemble de son site, y compris pour les contenus dynamiques tels que les pages de destination des campagnes.
Cependant, cela a engendré un nouveau défi. BUYMA accorde une grande importance à la fourniture de services personnalisés, tels que les recommandations de produits. En outre, l'entreprise doit évaluer les résultats de ses campagnes en utilisant des indicateurs tels que l'analyse de l'accès. Enigmo utilise des cookies pour mettre en œuvre ces fonctionnalités de suivi des utilisateurs.
« Nous aimons vraiment l'idée que les développeurs puissent déployer leur propre code JavaScript à la périphérie lorsque cela est nécessaire. »— M. Shintaro Kimura, responsable du groupe des technologies de données au sein du service d'ingénierie des services
Ces dernières années, les préoccupations liées à la protection de la vie privée ont conduit à un renforcement des restrictions sur l'utilisation des cookies côté client. À partir de la version 2.1 d'Intelligent Tracking Prevention (ITP), Apple a commencé à limiter l'utilisation des cookies définis via les API JavaScript dans son navigateur. Les cookies propriétaires associés au domaine du serveur d'une entreprise étaient également configurés pour expirer après sept jours. Pour les sites qui attiraient de nombreux utilisateurs d'iPhone visitant le site à intervalles de plus de sept jours, les restrictions imposées par ITP nécessitaient la configuration de cookies côté serveur. BUYMA a également transféré le traitement des cookies du client vers le serveur d'origine. Cependant, à mesure qu'Enigmo a commencé à s'appuyer davantage sur la mise en cache Web pour gérer les pics de trafic, certaines requêtes n'atteignaient plus le serveur d'origine, et les cookies traités par ce dernier ne fonctionnaient plus correctement.
Enigmo a cherché à savoir si Akamai EdgeWorkers pouvait résoudre ce problème en déplaçant la logique de traitement des cookies, habituellement exécutée sur le serveur d'origine, vers la bordure de l'Internet. Avec EdgeWorkers, les développeurs peuvent implémenter leur propre logique en JavaScript sur les serveurs Akamai en bordure de l'Internet, répartis dans le monde entier, et la déployer et l'exécuter automatiquement sur les serveurs les plus proches de la source d'accès. Bien sûr, il est également possible d'utiliser la mise en cache distribuée en bordure de l'Internet pour réduire la charge liée aux pics de trafic. Grâce à la configuration mise en place par Enigmo, la diffusion de contenu dynamique et l'utilisation de cookies propriétaires sont possibles sans augmenter la charge sur le serveur d'origine.
« Nous apprécions vraiment l'idée que les développeurs puissent déployer leur propre code JavaScript sur le réseau lorsque cela est nécessaire », explique M. Shintaro Kimura, responsable du groupe des technologies de données au sein du service d'ingénierie des services. « Il a fallu un certain temps pour s'habituer au développement avec EdgeWorkers, mais un développeur a réussi à publier une première version du code en seulement une semaine, en s'appuyant uniquement sur la documentation et des exemples de code. Il n'a même pas eu besoin du soutien direct d'Akamai. Même si ce code a été exécuté pour la première fois en bordure de l'Internet, le temps de démarrage a été inférieur à 10 millisecondes et le temps d'exécution a été inférieur à 1 milliseconde, ce qui a permis d'obtenir des performances exceptionnelles ayant presque aucun impact sur l'expérience utilisateur. »
M. Kimura apprécie la distinction entre les propriétés de l'infrastructure CDN et la gestion des applications. Cela signifie qu'Enigmo peut séparer les rôles des ingénieurs en infrastructure et ceux des ingénieurs en développement d'applications, ce qui réduit les risques de problèmes tels que la suppression accidentelle de code.
Augmentation du taux de délestage de 50 % maximum
Grâce aux services d'Akamai, les performances de BUYMA se sont considérablement améliorées, permettant à l'entreprise de proposer des services encore plus stables qu'auparavant. La mise en cache a eu un impact particulièrement significatif sur les pages de campagne, avec un taux de délestage qui a augmenté jusqu'à 50 % pour les pages contenant du contenu dynamique. Auparavant, les équipes d'Enigmo avaient du mal à assurer la stabilité de leurs services pendant les périodes de forte activité liées aux campagnes. Grâce à une réduction significative de la charge sur le serveur d'origine et sur l'infrastructure, BUYMA peut désormais gérer un grand nombre de requêtes d'accès en toute simplicité.
« En combinant la mise en cache Web fiable de l'Akamai Intelligent Edge Platform et les systèmes EdgeWorkers, nous pouvons facilement résoudre ces problèmes et obtenir des performances élevées, tant en termes de fonctionnement que de coût. »— M. Shintaro Kimura, responsable du groupe des technologies de données au sein du service d'ingénierie des services
« Depuis de nombreuses années, nous rencontrons des difficultés liées à la planification de la capacité sur le serveur d'origine, ainsi qu'à l'optimisation des bases de données et des applications », explique M. Kimura. « En combinant la mise en cache Web fiable de l'Akamai Intelligent Edge Platform et les systèmes EdgeWorkers, nous pouvons facilement résoudre ces problèmes et obtenir des performances élevées, tant en termes de fonctionnement que de coût. »
Enigmo prévoit de continuer à maintenir une infrastructure stable tout en développant des fonctionnalités et des services pratiques qui permettront à davantage d'utilisateurs de profiter de leur plateforme spécialisée sans stress.
« Nous prévoyons d'améliorer l'ensemble de nos services en optimisant davantage l'expérience de développement », a déclaré M. Ozawa. « Nous estimons qu'il est également nécessaire de moderniser les systèmes hérités en intégrant des technologies d'Edge Computing telles que EdgeWorkers. Fort de son succès au Japon, BUYMA prévoit d'accroître le nombre d'utilisateurs dans les pays anglophones, notamment en Amérique du Nord, et d'enrichir davantage sa gamme de produits. Akamai fournit des services stables dans le monde entier et nous aide à résoudre les problèmes. Nous attendons avec impatience sa contribution aux technologies et fonctions de pointe à l'avenir. »
À propos d'Enigmo
Enigmo est spécialisé dans les services Internet, de la conception à la mise en œuvre. Ses marques incluent BUYMA, une marketplace qui offre aux consommateurs une large gamme de produits, allant de la mode aux cosmétiques, proposés par des personal shoppers du monde entier ; BUYMA TRAVEL, qui propose des visites et des expériences personnalisées ; et STYLE HAUS, un site média dédié à la mode. Enigmo crée des marketplaces spécialisées qui se distinguent des marchés traditionnels, tant par les produits proposés que par les personnes qui les fréquentent, offrant ainsi une expérience d'achat unique et inédite.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.