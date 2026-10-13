Ces dernières années, les préoccupations liées à la protection de la vie privée ont conduit à un renforcement des restrictions sur l'utilisation des cookies côté client. À partir de la version 2.1 d'Intelligent Tracking Prevention (ITP), Apple a commencé à limiter l'utilisation des cookies définis via les API JavaScript dans son navigateur. Les cookies propriétaires associés au domaine du serveur d'une entreprise étaient également configurés pour expirer après sept jours. Pour les sites qui attiraient de nombreux utilisateurs d'iPhone visitant le site à intervalles de plus de sept jours, les restrictions imposées par ITP nécessitaient la configuration de cookies côté serveur. BUYMA a également transféré le traitement des cookies du client vers le serveur d'origine. Cependant, à mesure qu'Enigmo a commencé à s'appuyer davantage sur la mise en cache Web pour gérer les pics de trafic, certaines requêtes n'atteignaient plus le serveur d'origine, et les cookies traités par ce dernier ne fonctionnaient plus correctement.

Enigmo a cherché à savoir si Akamai EdgeWorkers pouvait résoudre ce problème en déplaçant la logique de traitement des cookies, habituellement exécutée sur le serveur d'origine, vers la bordure de l'Internet. Avec EdgeWorkers, les développeurs peuvent implémenter leur propre logique en JavaScript sur les serveurs Akamai en bordure de l'Internet, répartis dans le monde entier, et la déployer et l'exécuter automatiquement sur les serveurs les plus proches de la source d'accès. Bien sûr, il est également possible d'utiliser la mise en cache distribuée en bordure de l'Internet pour réduire la charge liée aux pics de trafic. Grâce à la configuration mise en place par Enigmo, la diffusion de contenu dynamique et l'utilisation de cookies propriétaires sont possibles sans augmenter la charge sur le serveur d'origine.



« Nous apprécions vraiment l'idée que les développeurs puissent déployer leur propre code JavaScript sur le réseau lorsque cela est nécessaire », explique M. Shintaro Kimura, responsable du groupe des technologies de données au sein du service d'ingénierie des services. « Il a fallu un certain temps pour s'habituer au développement avec EdgeWorkers, mais un développeur a réussi à publier une première version du code en seulement une semaine, en s'appuyant uniquement sur la documentation et des exemples de code. Il n'a même pas eu besoin du soutien direct d'Akamai. Même si ce code a été exécuté pour la première fois en bordure de l'Internet, le temps de démarrage a été inférieur à 10 millisecondes et le temps d'exécution a été inférieur à 1 milliseconde, ce qui a permis d'obtenir des performances exceptionnelles ayant presque aucun impact sur l'expérience utilisateur. »



M. Kimura apprécie la distinction entre les propriétés de l'infrastructure CDN et la gestion des applications. Cela signifie qu'Enigmo peut séparer les rôles des ingénieurs en infrastructure et ceux des ingénieurs en développement d'applications, ce qui réduit les risques de problèmes tels que la suppression accidentelle de code.