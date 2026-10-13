BUYMA는 Enigmo가 운영하는 마켓플레이스로, "퍼스널 쇼퍼"라고 하는 전 세계의 개인 구매자로부터 상품을 구매할 수 있는 플랫폼입니다. 소비자들은 일본에서 구하기 어려운 해외 브랜드의 패션 아이템, 일본에 아직 소개되지 않은 신규 브랜드 제품, 또는 개인적으로 특별한 가치를 지닌 제품 등을 합리적인 가격으로 구매할 수 있습니다.
퍼스널 쇼퍼는 현지 제품을 선별하고, 이를 온라인 사이트에 등록한 후, 개인 간 거래(C2C)를 통해 다른 소비자에게 판매하기 위해 경쟁합니다. 이 독특한 비즈니스 모델은 BUYMA가 설립된 2005년부터 주목을 받아왔습니다. 그 이후로 회원 수와 매출은 꾸준히 증가했으며, 현재 이 마켓플레이스는 850만 명의 사용자가 17만 명의 퍼스널 쇼퍼와 교류하며, 1만 5천 개 브랜드의 560만 개 이상의 제품을 거래하고 있습니다. 팬데믹 기간에는 재택근무가 증가하면서 단순히 명품 패션 아이템에만 국한되는 것이 아니라, 가구부터 주방용품에 이르기까지 생활용품 카테고리도 급성장했습니다.
Enigmo는 전문 마켓플레이스라는 점에 초점을 맞춰 BUYMA를 다른 디지털 커머스 사이트와 차별화합니다. 다시 말해, 이곳은 일상용품뿐만 아니라 특별한 날을 위한 특별한 아이템을 찾을 수 있는 곳입니다. 소비자는 양질의 쇼핑 경험을 기대하며, Enigmo는 이러한 경험을 제공할 때 웹사이트의 안정성과 사용 편의성을 중요한 요소로 여깁니다.
“진정한 전문 마켓플레이스를 구축하기 위해서는 사용자들이 스트레스 없이 서비스를 이용할 수 있도록 웹사이트가 안정적이고 지속적으로 이용 가능해야 합니다.”라고 Enigmo의 엔지니어링 부서장인 켄지 오자와(Kenji Ozawa) 씨는 말합니다. "안정적인 기반을 통해 애플리케이션 개발자는 앱을 더 쉽게 관리할 수 있으며, 이는 적시에 편리한 기능을 신속하게 제공할 수 있는 현대적인 개발 환경을 구축하는 데 필수적입니다."
안전하고 간편한 쇼핑 서비스인 BUYMA를 통해 즐기는 전 세계 쇼핑
BUYMA는 Enigmo가 운영하는 마켓플레이스로, "퍼스널 쇼퍼"라고 하는 전 세계의 개인 구매자로부터 상품을 구매할 수 있는 플랫폼입니다. 소비자들은 일본에서 구하기 어려운 해외 브랜드의 패션 아이템, 일본에 아직 소개되지 않은 신규 브랜드 제품, 또는 개인적으로 특별한 가치를 지닌 제품 등을 합리적인 가격으로 구매할 수 있습니다.
쿠키 규제를 강화하기 위한 엣지 코딩 활용
BUYMA는 대부분의 광고 캠페인을 TV 광고와 소셜 미디어를 통해 진행합니다. 사용자들은 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이 같은 대규모 할인 행사 발표 직후와 할인 시작 시점에 사이트에 몰려드는 경향이 있습니다. Enigmo는 트래픽이 가장 많은 시간대에 시스템이 불안정할 것을 우려해, 캠페인 랜딩 페이지와 같은 동적 콘텐츠를 포함한 웹사이트 전반에서 웹 캐싱을 더 많이 활용하기로 결정했습니다.
하지만 이는 새로운 문제를 야기했습니다. BUYMA에는 상품 추천과 같은 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 이 회사는 접속 분석과 같은 지표를 통해 캠페인 성과를 측정해야 합니다. Enigmo는 이러한 유형의 사용자 추적 기능을 구현하기 위해 쿠키를 사용합니다.
"필요할 때 개발자들이 엣지에 자체 JavaScript 코드를 배포할 수 있다는 것이 정말 마음에 듭니다."— 신타로 기무라(Shintaro Kimura), 서비스 엔지니어링부 데이터 기술 그룹장
최근 몇 년간 개인정보 보호에 대한 우려가 커지면서 클라이언트 측 쿠키 사용에 대한 제한이 강화되었습니다. 일례로, Apple은 ITP(Intelligent Tracking Prevention) 2.1부터 브라우저에서 JavaScript API를 통해 설정된 쿠키의 사용을 제한하기 시작했습니다. 회사의 서버 도메인에 대한 퍼스트파티 쿠키는 7일 후 만료되도록 설정되었습니다. 7일 이상의 간격을 두고 방문하는 iPhone 사용자를 많이 유치한 웹사이트에서는 ITP 제한으로 인해 서버 측에서 쿠키를 설정해야 했습니다. BUYMA도 쿠키 처리를 클라이언트에서 오리진 서버로 전환했습니다. 하지만 Enigmo가 트래픽 급증에 대처하기 위해 웹 캐싱을 더 많이 이용하게 되면서 일부 요청은 오리진 서버에 도달하지 못하고, 서버에서 처리된 쿠키는 제대로 작동하지 않는 문제가 발생했습니다.
Enigmo는 오리진 서버에서 수행되는 쿠키 처리 로직을 엣지 서버로 옮겨 Akamai EdgeWorkers로 이 문제를 해결할 수 있는지 조사했습니다. EdgeWorkers를 활용하면 개발자는 전 세계에 분산된 Akamai의 엣지 서버에서 JavaScript 코드로 자체 로직을 구현하고, 이를 접속 소스에 가까운 엣지 서버에 자동으로 배포 및 실행할 수 있습니다. 물론 분산형 엣지 캐싱을 활용하면 동시에 트래픽 급증으로 인한 부하를 줄0일 수 있으며, Enigmo가 구축한 설정으로는 오리진 서버의 부하를 늘리지 않고 동적 콘텐츠 전송과 퍼스트파티 쿠키를 사용하는 것도 가능합니다.
“필요할 때 개발자들이 엣지에 자체 JavaScript 코드를 배포할 수 있다는 것이 정말 마음에 듭니다.”라고 서비스 엔지니어링부 데이터 기술 그룹장인 신타로 기무라(Shintaro Kimura) 씨는 말합니다. “EdgeWorkers를 활용한 개발에 익숙해지는 데는 시간이 좀 걸렸지만, 한 개발자는 문서와 샘플 코드만 참고해 약 일주일 만에 초기 버전의 코드를 릴리즈했습니다. Akamai의 직접 지원도 필요 없었습니다. 이 코드는 엣지 환경에서 처음 실행되었음에도 불구하고, 시작 시간은 10밀리초 미만, 실행 시간은 1밀리초 미만으로 매우 빨랐으며, 사용자 경험에 거의 영향을 미치지 않는 뛰어난 성능을 보였습니다.”
기무라 씨는 CDN 인프라 속성과 애플리케이션 관리의 분리된 구조를 높이 평가합니다. 이를 통해 Enigmo는 인프라 엔지니어와 애플리케이션 엔지니어의 역할을 분리할 수 있으며, 그 결과, 실수로 코드를 덮어쓰는 등의 문제가 발생할 위험을 줄일 수 있습니다.
오프로드율 최대 50% 상승
Akamai의 서비스를 도입한 후, BUYMA의 실적은 크게 향상되었으며, 전보다 더욱 안정적인 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 캐싱은 특히 캠페인 페이지에 큰 영향을 미쳤으며, 동적 콘텐츠가 포함된 페이지의 경우 오프로드 속도가 최대 50%까지 증가했습니다. 이전에 Enigmo 팀은 캠페인으로 인한 급증 기간에 서비스 안정성을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 오리진 서버와 인프라의 부하가 크게 줄어들면서, BUYMA는 이제 대량의 접속 요청을 쉽게 처리할 수 있게 되었습니다.
"안정적인 Akamai Intelligent Edge Platform 웹 캐싱과 EdgeWorkers를 함께 사용하면 이런 문제를 쉽게 해결하고 운영과 비용 면에서 강력한 성과를 달성할 수 있습니다."— 신타로 기무라(Shintaro Kimura), 서비스 엔지니어링부 데이터 기술 그룹장
기무라 씨는 이렇게 말합니다. “수년 동안 오리진 서버의 용량 계획, 데이터베이스 및 애플리케이션 튜닝과 같은 문제로 어려움을 겪어 왔습니다. 안정적인 Akamai Intelligent Edge Platform 웹 캐싱과 EdgeWorkers를 함께 사용하면 이런 문제를 쉽게 해결하고 운영과 비용 면에서 강력한 성과를 달성할 수 있습니다.”
Enigmo는 많은 사용자가 스트레스 없이 전문 마켓플레이스를 용할 수 있도록 편리한 기능과 서비스를 개발하는 동시에 안정적인 인프라를 계속 유지할 계획입니다.
오자와는 이렇게 말합니다. "개발 경험을 한층 개선해 전체 서비스를 향상시킬 계획입니다. EdgeWorkers와 같은 엣지 컴퓨팅 기술을 도입해 기존 시스템도 현대화해야 한다고 생각합니다. BUYMA는 일본에서의 성공을 바탕으로 북미 등 영어권 국가에서도 사용자 수를 늘리고 제품 라인업을 더욱 강화할 계획입니다. Akamai는 전 세계에서 안정적인 서비스를 제공하며, 문제 해결 능력을 지원합니다. 앞으로 최신 기술과 기능에 어떤 도움을 줄지 기대됩니다."
Enigmo 소개
Enigmo는 기획부터 개발까지 인터넷 서비스를 주력으로 합니다. 이 회사의 브랜드로는 전 세계 퍼스널 쇼퍼들이 패션부터 화장품까지 다양한 상품을 제공하는 마켓플레이스인 BUYMA , 맞춤형 투어 및 체험을 제공하는 BUYMA TRAVEL, 그리고 패션 미디어 사이트인 STYLE HAUS가 있습니다. Enigmo는 상품과 사용자 측면에서 기존 시장과 차별화된 전문 마켓플레이스를 구축해, 지금까지 경험하지 못한 특별한 쇼핑 경험을 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.