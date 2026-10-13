최근 몇 년간 개인정보 보호에 대한 우려가 커지면서 클라이언트 측 쿠키 사용에 대한 제한이 강화되었습니다. 일례로, Apple은 ITP(Intelligent Tracking Prevention) 2.1부터 브라우저에서 JavaScript API를 통해 설정된 쿠키의 사용을 제한하기 시작했습니다. 회사의 서버 도메인에 대한 퍼스트파티 쿠키는 7일 후 만료되도록 설정되었습니다. 7일 이상의 간격을 두고 방문하는 iPhone 사용자를 많이 유치한 웹사이트에서는 ITP 제한으로 인해 서버 측에서 쿠키를 설정해야 했습니다. BUYMA도 쿠키 처리를 클라이언트에서 오리진 서버로 전환했습니다. 하지만 Enigmo가 트래픽 급증에 대처하기 위해 웹 캐싱을 더 많이 이용하게 되면서 일부 요청은 오리진 서버에 도달하지 못하고, 서버에서 처리된 쿠키는 제대로 작동하지 않는 문제가 발생했습니다.

Enigmo는 오리진 서버에서 수행되는 쿠키 처리 로직을 엣지 서버로 옮겨 Akamai EdgeWorkers로 이 문제를 해결할 수 있는지 조사했습니다. EdgeWorkers를 활용하면 개발자는 전 세계에 분산된 Akamai의 엣지 서버에서 JavaScript 코드로 자체 로직을 구현하고, 이를 접속 소스에 가까운 엣지 서버에 자동으로 배포 및 실행할 수 있습니다. 물론 분산형 엣지 캐싱을 활용하면 동시에 트래픽 급증으로 인한 부하를 줄0일 수 있으며, Enigmo가 구축한 설정으로는 오리진 서버의 부하를 늘리지 않고 동적 콘텐츠 전송과 퍼스트파티 쿠키를 사용하는 것도 가능합니다.



“필요할 때 개발자들이 엣지에 자체 JavaScript 코드를 배포할 수 있다는 것이 정말 마음에 듭니다.”라고 서비스 엔지니어링부 데이터 기술 그룹장인 신타로 기무라(Shintaro Kimura) 씨는 말합니다. “EdgeWorkers를 활용한 개발에 익숙해지는 데는 시간이 좀 걸렸지만, 한 개발자는 문서와 샘플 코드만 참고해 약 일주일 만에 초기 버전의 코드를 릴리즈했습니다. Akamai의 직접 지원도 필요 없었습니다. 이 코드는 엣지 환경에서 처음 실행되었음에도 불구하고, 시작 시간은 10밀리초 미만, 실행 시간은 1밀리초 미만으로 매우 빨랐으며, 사용자 경험에 거의 영향을 미치지 않는 뛰어난 성능을 보였습니다.”



기무라 씨는 CDN 인프라 속성과 애플리케이션 관리의 분리된 구조를 높이 평가합니다. 이를 통해 Enigmo는 인프라 엔지니어와 애플리케이션 엔지니어의 역할을 분리할 수 있으며, 그 결과, 실수로 코드를 덮어쓰는 등의 문제가 발생할 위험을 줄일 수 있습니다.