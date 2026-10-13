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Malayala Manorama 受益于 Akamai 产品
Akamai 的服务帮助这家出版业巨头提升了其现有 IT 基础架构的规模、覆盖面和性能
Akamai 凭借两大优势脱颖而出，一是产品的广度，二是 Akamai 员工。Manorama 相信，只有与一支团队合作，我们才能取得进展，通过与这样一支团队建立长期关系，我们的流量在一年内实现了 3 倍增长。Mariam Mammen Mathew，Manorama Online 首席执行官
Malayala Manorama 是印度规模庞大、历史悠久的地区出版社。他们的经营历程已经超过 125 年，是其市场中印刷品、电视、数字和电子商务领域的领导者，其旗舰报纸《Malayala Manorama》的订户超过 240 万。作为业务覆盖全球的地区性语言相关从业公司，Malayala Manorama 凭借其服务满足印度各阶层广大受众以及以及世界其他地方的印度马拉雅拉姆人社群的需求。
Akamai 的服务帮助 Manorama Online 提高了其当前 IT 基础架构的规模、覆盖面和性能，并消除了复杂性。2006 年 11 月，Akamai 帮助 Manorama Online 提升了嵌入式内容的性能，使其内容下载时间立即加快了 70%。到次年 1 月份，Akamai 开始负责交付 Manorama Online 整个网站的内容，从那时起，他们的页面浏览量增加了 100%。