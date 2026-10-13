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Malayala Manorama establece un acuerdo de colaboración con Akamai

Los servicios de Akamai ayudaron al gigante de la publicación a aumentar la envergadura, el alcance y el rendimiento de su infraestructura de TI actual

 

Akamai destacó por dos motivos: la magnitud de este producto y las personas de Akamai que se implicaron en el proyecto. En Manorama creemos seriamente que, a menos que podamos colaborar con un equipo, no podremos progresar en una relación a largo plazo. El resultado es que en un año vimos triplicar nuestro tráfico web.

Mariam Mammen Mathew, directora ejecutiva, Manorama Online

Malayala Manorama es la editorial más grande y antigua de la India. Con más de 125 años de antigüedad y más de 2,4 millones de suscriptores a su periódico insignia, Malayala Manorama, es líder en e-commerce, publicación, televisión y contenido digital de su mercado. Como expertos lingüísticos con presencia global, Malaya Manorama llega a un gran público en varios segmentos de la India, así como a las comunidades étnicas malayali de la India en otros lugares del mundo.

Los servicios de Akamai ayudaron a Manorama Online a aumentar la envergadura, el alcance y el rendimiento de su infraestructura de TI actual, sin complicaciones. En noviembre de 2006, Akamai aceleró el rendimiento del contenido incrustado de Manorama Online, que experimentó de inmediato una mejora del 70 % en el tiempo de descarga. Para enero, Akamai suministraba el sitio completo de Manorama Online, que desde entonces ha experimentado un aumento del 100 % en las visitas.

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