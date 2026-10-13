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Malayala Manorama utilizza Akamai

I servizi di Akamai hanno aiutato il gigante dell'editoria ad aumentare la scalabilità, la portata e le performance dell'attuale infrastruttura IT

 

Akamai si è distinta per due motivi, la portata di questo prodotto e i membri dei suoi team. Perché in Manorama, crediamo seriamente che senza la partnership con un team, sia impossibile una relazione a lungo termine che consenta di progredire e, in un solo anno, abbiamo assistito a una crescita triplicata.

Mariam Mammen Mathew, CEO, Manorama Online

Malayala Manorama è la più grande e antica casa editrice regionale in India. Con oltre 125 anni di storia e con più di 2,4 milioni di abbonati al suo quotidiano di punta, Malayala Manorama è una società leader del mercato nei settori stampa, televisione, servizi digitali ed e-commerce. In qualità di operatore linguistico regionale con una presenza globale, Malayala Manorama si rivolge a un vasto pubblico in vari segmenti in India, nonché a gruppi di comunità etniche malayali indiane in altre parti del mondo.

I servizi di Akamai hanno aiutato Manorama Online ad aumentare la scalabilità, la portata e le performance dell'attuale infrastruttura IT, senza complessità. Nel novembre 2006, Akamai ha accelerato le performance dei contenuti integrati di Manorama Online e ha riscontrato immediatamente un miglioramento del 70% dei tempi di download. A gennaio, Akamai ha iniziato a distribuire l'intero sito di Manorama Online e da allora ha registrato un aumento delle visualizzazioni delle pagine del 100%.

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