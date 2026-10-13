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Malayala Manorama utilise Akamai

Les services d'Akamai ont permis au géant de l'édition d'augmenter l'ampleur, la portée et les performances de son infrastructure informatique actuelle

 

Akamai s'est distingué pour deux raisons : la portée de son produit et l'efficacité de son équipe. Chez Manorama, nous pensons véritablement que si nous ne pouvons pas collaborer avec une équipe, nous ne pourrons pas mener avec elle une relation à long terme. En un an, nous avons constaté une croissance de notre trafic multipliée par trois.

Mariam Mammen Mathew, PDG, Manorama Online

Malayala Manorama est la plus grande et la plus ancienne maison d'édition régionale en Inde. Avec plus de 125 ans d'expérience et plus de 2,4 millions d'abonnés à leur journal phare Malayala Manorama, ils sont leaders dans la presse écrite, la télévision, le digital et le e-commerce sur leur marché. En tant qu'acteur de langue régionale avec une présence mondiale, Malayala Manorama s'adresse à un large public dans divers segments en Inde ainsi qu'à des groupes de la communauté indienne malayali ailleurs dans le monde.

Les services d'Akamai ont permis à Manorama Online d'augmenter l'ampleur, la portée et les performances de son infrastructure informatique actuelle, sans la complexifier. En novembre 2006, Akamai a accéléré les performances du contenu intégré de Manorama Online, ce qui s'est traduit immédiatement pas une amélioration de 70 % du temps de téléchargement. En janvier, Akamai a mis en ligne l'intégralité du site de Manorama Online, et depuis, le nombre de pages consultées a augmenté de 100 %.

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