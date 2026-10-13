© 2026 Akamai Technologies
Malayala Manorama utiliza a Akamai
Os serviços da Akamai ajudaram a gigante editorial a ampliar a escala, o alcance e o desempenho de sua infraestrutura de TI atual
A Akamai se destacou por dois motivos, um foi a amplitude deste produto e as pessoas que realmente vieram com a Akamai. Na Manorama, acreditamos seriamente que, a menos que possamos nos associar a uma equipe, não poderemos progredir com uma equipe em um relacionamento de longo prazo e, em um ano, vimos um crescimento de três vezes em nosso tráfego.Mariam Mammen Mathew, CEO do Manorama Online
A Malayala Manorama é a maior e mais antiga editora regional da Índia. Com mais de 125 anos e mais de 2,4 milhões de assinantes em seu principal jornal, Malayala Manorama, eles são líderes em impressão, televisão, digital e comércio eletrônico em seu mercado. Como um agente do idioma regional com uma presença global, o Malayala Manorama atende a um grande público em vários segmentos na Índia, bem como grupos étnicos da comunidade Malayali em outras partes do mundo.
Os serviços da Akamai ajudaram o Manorama Online a aumentar a escala, o alcance e o desempenho de sua infraestrutura de TI atual, sem complexidade. Em novembro de 2006, a Akamai acelerou o desempenho do conteúdo incorporado do Manorama Online e apresentou imediatamente uma melhoria de 70% no tempo de download. Em janeiro, a Akamai estava entregando todo o website do Manorama Online, e, desde então, houve um aumento de 100% nas visualizações de páginas.