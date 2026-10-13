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Malayala ManoramaがAkamaiを利用

大手出版社のMalayala Manoramaは、Akamaiのサービスにより、現在のITインフラの規模と範囲を拡大し、パフォーマンスを高めています

 

Akamaiを選んだのには2つの理由があります。1つは、製品が広範な機能を備えていたこと、もう1つはそれを支えるAkamaiの担当者とチームを信頼できたことです。Manoramaでは、信用できるチームでなければ長期的な関係は築けないと考えています。Akamaiチームとのパートナーシップにより、当社のトラフィックはわずか1年で3倍増加しました。

Mariam Mammen Mathew氏、CEO、Manorama Online

Malayala Manoramaは、インド最大かつ最古の地域出版社です。創業125年以上を誇り、主力商品であるMalayala Manorama紙の購読者数は240万人にのぼります。印刷物、テレビ、デジタル、Eコマースにおける市場リーダーです。世界的に事業を展開する地域のメディア企業として、Malayala Manoramaは、インドのさまざまなセグメントや世界各地のインド／マラヤーラムの民族コミュニティーグループの多くの人々にサービスを提供しています。

Manorama Onlineは、Akamaiのサービスにより、複雑さを排除しながら、現在のITインフラの規模と範囲を拡大し、パフォーマンスを高めています。2006年11月、AkamaiはManorama Onlineの埋め込みコンテンツのパフォーマンスを高速化し、ダウンロード時間を70%短縮しました。AkamaiがManorama Onlineのサイト全体を配信するようになった1月以降は、ページビューが100%増加しました。

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