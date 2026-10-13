Malayala Manorama ist das größte und älteste regionale Verlagshaus Indiens. Mit einem Alter von über 125 Jahren und mehr als 2,4 Millionen Abonnenten ihrer größten Zeitung „Malayala Manorama“ ist der Verlag in den Bereichen Print, Fernsehen, Digital und E‑Commerce führend auf seinem Markt. Als Anbieter in regionaler Sprache, aber mit globaler Präsenz richtet sich Malayala Manorama an ein großes Publikum in verschiedenen Segmenten in Indien sowie an indische Malayali-Gemeinden in anderen Teilen der Welt.

Mit den Services von Akamai konnte Manorama Online die Skalierung, Reichweite und Performance der aktuellen IT‑Infrastruktur erhöhen, ohne die Komplexität zu steigern. Im November 2006 beschleunigte Akamai die Performance der eingebetteten Inhalte von Manorama Online und verzeichnete sofort eine Verbesserung der Downloadzeit um 70 %. Im Januar stellte Akamai die gesamte Website von Manorama Online bereit. Seitdem hat das Unternehmen eine Steigerung der Seitenaufrufe um 100 % verzeichnet.