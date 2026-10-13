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Malayala Manorama nutzt Akamai
Mit den Services von Akamai konnte der Verlagsriese die Skalierung, Reichweite und Performance der aktuellen IT‑Infrastruktur erhöhen, ohne die Komplexität zu steigern
Akamai stach aus zwei Gründen hervor: zum einen, weil das Produkt so umfangreich war, und zum anderen wegen des Teams, das uns mit Akamai zur Verfügung stand. Weil wir bei Manorama der Meinung sind, dass wir ohne die Partnerschaft mit einem Team keine langfristige Beziehung aufbauen können – und die brauchen wir, wenn man bedenkt, dass unser Traffic in einem Jahr um das Dreifache gestiegen ist.Mariam Mammen Mathew, CEO, Manorama Online
Malayala Manorama ist das größte und älteste regionale Verlagshaus Indiens. Mit einem Alter von über 125 Jahren und mehr als 2,4 Millionen Abonnenten ihrer größten Zeitung „Malayala Manorama“ ist der Verlag in den Bereichen Print, Fernsehen, Digital und E‑Commerce führend auf seinem Markt. Als Anbieter in regionaler Sprache, aber mit globaler Präsenz richtet sich Malayala Manorama an ein großes Publikum in verschiedenen Segmenten in Indien sowie an indische Malayali-Gemeinden in anderen Teilen der Welt.
Mit den Services von Akamai konnte Manorama Online die Skalierung, Reichweite und Performance der aktuellen IT‑Infrastruktur erhöhen, ohne die Komplexität zu steigern. Im November 2006 beschleunigte Akamai die Performance der eingebetteten Inhalte von Manorama Online und verzeichnete sofort eine Verbesserung der Downloadzeit um 70 %. Im Januar stellte Akamai die gesamte Website von Manorama Online bereit. Seitdem hat das Unternehmen eine Steigerung der Seitenaufrufe um 100 % verzeichnet.