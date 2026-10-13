X
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

Malayala Manorama nutzt Akamai

Mit den Services von Akamai konnte der Verlagsriese die Skalierung, Reichweite und Performance der aktuellen IT‑Infrastruktur erhöhen, ohne die Komplexität zu steigern

 

Akamai stach aus zwei Gründen hervor: zum einen, weil das Produkt so umfangreich war, und zum anderen wegen des Teams, das uns mit Akamai zur Verfügung stand. Weil wir bei Manorama der Meinung sind, dass wir ohne die Partnerschaft mit einem Team keine langfristige Beziehung aufbauen können – und die brauchen wir, wenn man bedenkt, dass unser Traffic in einem Jahr um das Dreifache gestiegen ist.

Mariam Mammen Mathew, CEO, Manorama Online

Malayala Manorama ist das größte und älteste regionale Verlagshaus Indiens. Mit einem Alter von über 125 Jahren und mehr als 2,4 Millionen Abonnenten ihrer größten Zeitung „Malayala Manorama“ ist der Verlag in den Bereichen Print, Fernsehen, Digital und E‑Commerce führend auf seinem Markt. Als Anbieter in regionaler Sprache, aber mit globaler Präsenz richtet sich Malayala Manorama an ein großes Publikum in verschiedenen Segmenten in Indien sowie an indische Malayali-Gemeinden in anderen Teilen der Welt.

Mit den Services von Akamai konnte Manorama Online die Skalierung, Reichweite und Performance der aktuellen IT‑Infrastruktur erhöhen, ohne die Komplexität zu steigern. Im November 2006 beschleunigte Akamai die Performance der eingebetteten Inhalte von Manorama Online und verzeichnete sofort eine Verbesserung der Downloadzeit um 70 %. Im Januar stellte Akamai die gesamte Website von Manorama Online bereit. Seitdem hat das Unternehmen eine Steigerung der Seitenaufrufe um 100 % verzeichnet.

Ähnliche Kundenreferenzen

Kundenreferenz

Global führender Anbieter von Sicherheitslösungen

Erfahren Sie, wie Akamai einem weltweit führenden Anbieter von Onlinesicherheit dabei geholfen hat, die Performance zu verbessern, die PCI-DSS-Compliance zu stärken und Millionen von bösartigen Angriffen zu stoppen.
Kundenreferenz lesen
Kundenreferenz

Housing.com

Housing.com sorgte für ein ausgewogenes Verhältnis von Nutzererlebnis und Sicherheit. So sorgten die Lösungen von Akamai für Verbesserungen bei der Suchmaschinenoptimierung, eine Beschleunigung der Suche und die Reduzierung der Entwicklerlast.
Kundenreferenz lesen
Kundenreferenz

Popken Fashion Group

Erfahren Sie, wie die Popken Fashion Group durch die langjährige Partnerschaft mit Akamai das Online-Erlebnis durch beispiellose Performance und Sicherheit verbessert hat.
Kundenreferenz lesen