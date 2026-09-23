探索适合您需求的方案与定价——从小型项目到全球规模部署。
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘计算和 AI 工具。
全方位保护助力业务发展的应用程序— 随时随地，风雨无阻。
依托 Akamai 的敏捷性与超大规模，助力您完美打造非凡的数字体验。
借助全球云基础架构，加速出海部署——无意外账单、无供应商锁定且所有数据中心均价格透明。
*详情请见促销兑换规则和条件
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘和 AI 工具。
携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势
立即注册，解锁专为您的业务打造的 AI 计算、存储与托管 K8s 服务。
联系我们的销售团队，共同探讨您的业务需求并获取理想的解决方案。
了解什么是 AI 推理，它与训练有何不同，以及当 AI 进入生产环境时，它为何如此重要。
[00:00–00:08] AI 推理的定义：说明 AI 推理是指经过训练的 AI 模型处理实时输入数据并做出实时预测或决策的阶段
[00:08–00:19] 运营工作流中的推理：概述日常企业工作负载如何在每次触发时在后台依赖 AI 推理
[00:19–00:33] 训练与推理：对比表明，训练阶段使用静态实验数据构建模型，而推理阶段则将学到的逻辑应用于动态实时流量
[00:33–00:46] 迁移到生产环境：探讨当应用从原型阶段迈向生产环境时，正确进行 AI 推理的重要性
分享
Akamai Cloud 提供多种 GPU 选项，包括 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell 服务器版 (Server Edition®) 以及 Quadro® RTX 系列 GPU。
通过分布式云、GPU 计算和内置安全性，更靠近用户运行 AI 推理，从而实现实时 AI 应用程序和智能体。