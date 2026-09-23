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什么是 AI 推理？

了解什么是 AI 推理，它与训练有何不同，以及当 AI 进入生产环境时，它为何如此重要。

视频摘要

视频摘要

[00:00–00:08] AI 推理的定义：说明 AI 推理是指经过训练的 AI 模型处理实时输入数据并做出实时预测或决策的阶段

[00:08–00:19] 运营工作流中的推理：概述日常企业工作负载如何在每次触发时在后台依赖 AI 推理

[00:19–00:33] 训练与推理：对比表明，训练阶段使用静态实验数据构建模型，而推理阶段则将学到的逻辑应用于动态实时流量

[00:33–00:46] 迁移到生产环境：探讨当应用从原型阶段迈向生产环境时，正确进行 AI 推理的重要性

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