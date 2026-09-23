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Che cos'è l'AI inferencing?

Scopri che cos'è l'AI inferencing, come si distingue dall'addestramento e perché è importante quando l'intelligenza artificiale entra in fase di produzione.

Riepilogo del video

Riepilogo del video

[00:00–00:08] Definizione di AI inferencing: l'AI inferencing viene definito come la fase in cui un modello di AI addestrato elabora i dati di input live per formulare previsioni o decisioni in tempo reale

[00:08–00:19] Inferencing nei workflow operativi: una panoramica su come i carichi di lavoro aziendali quotidiani dipendono dall'AI inferencing in background quando vengono attivati

[00:19-00:33] Addestramento e inferencing: un confronto che evidenzia come l'addestramento costruisce il modello utilizzando dati di laboratorio statici, mentre l'inferencing applica la logica appresa al traffico live dinamico

[00:33–00:46] Passaggio alla produzione: una discussione sull'importanza di ottenere l'AI inferencing più appropriato quando si sposta un'applicazione dal prototipo alla fase di produzione

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