Che cos'è l'AI inferencing?

[00:00–00:08] Definizione di AI inferencing: l'AI inferencing viene definito come la fase in cui un modello di AI addestrato elabora i dati di input live per formulare previsioni o decisioni in tempo reale
[00:08–00:19] Inferencing nei workflow operativi: una panoramica su come i carichi di lavoro aziendali quotidiani dipendono dall'AI inferencing in background quando vengono attivati
[00:19-00:33] Addestramento e inferencing: un confronto che evidenzia come l'addestramento costruisce il modello utilizzando dati di laboratorio statici, mentre l'inferencing applica la logica appresa al traffico live dinamico
[00:33–00:46] Passaggio alla produzione: una discussione sull'importanza di ottenere l'AI inferencing più appropriato quando si sposta un'applicazione dal prototipo alla fase di produzione