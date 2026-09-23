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O que é inferência de IA?

Descubra o que é inferência de IA, como ela difere do treinamento e por que isso é importante quando a IA é implementada em produção.

Resumo do vídeo

Resumo do vídeo

[00:00–00:08] Definição de inferência de IA: Explicação de inferência de IA como a fase em que um modelo de inteligência artificial treinado processa dados em tempo real para realizar previsões ou tomar decisões instantâneas

[00:08–00:19] Inferência em fluxos de trabalho operacionais: Visão geral de como as workloads diárias das empresas dependem da inferência de IA nos bastidores sempre que são acionadas

[00:19–00:33] Treinamento versus inferência: A comparação destaca que o treinamento do modelo é feito com base em dados estáticos de laboratório, enquanto a inferência aplica a lógica aprendida a um tráfego dinâmico e em tempo real

[00:33–00:46] Transição para a produção: Discussão sobre a importância de garantir uma inferência de IA precisa ao levar uma aplicação do protótipo para a produção

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