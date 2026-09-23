O que é inferência de IA?

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[00:19–00:33] Treinamento versus inferência: A comparação destaca que o treinamento do modelo é feito com base em dados estáticos de laboratório, enquanto a inferência aplica a lógica aprendida a um tráfego dinâmico e em tempo real

[00:33–00:46] Transição para a produção: Discussão sobre a importância de garantir uma inferência de IA precisa ao levar uma aplicação do protótipo para a produção

