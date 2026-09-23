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¿Qué es la inferencia de IA?

Descubra qué es la inferencia de IA, en qué se diferencia del entrenamiento y por qué es importante cuando la IA pasa a producción.

Vídeo resumen

Vídeo resumen

[00:00–00:08] Definición de inferencia de IA: explicación de la inferencia de IA como la fase en la que un modelo de IA entrenado procesa datos de entrada en directo para tomar decisiones o predicciones en tiempo real

[00:08–00:19] Inferencia en los flujos de trabajo operativos: descripción general de cómo las cargas de trabajo empresariales diarias dependen de la inferencia de la IA en segundo plano cuando se activan

[00:19–00:33] Entrenamiento frente a inferencia: comparación que destaca que el entrenamiento crea el modelo utilizando datos estáticos de laboratorio, mientras que la inferencia aplica la lógica aprendida al tráfico dinámico en directo

[00:33–00:46] Transición a la producción: debate sobre la importancia de conseguir una inferencia de IA correcta al pasar una aplicación del prototipo a la producción

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