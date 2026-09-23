Was ist KI‑Inferenz?

[00:00–00:08] Definition von KI‑Inferenz: Erläuterung zu KI‑Inferenz als die Phase, in der ein trainiertes KI‑Modell Live-Eingabedaten verarbeitet, um Prognosen oder Entscheidungen in Echtzeit zu treffen

[00:08–00:19] Inferenz in betrieblichen Workflows: Überblick darüber, wie alltägliche Unternehmens-Workloads hinter den Kulissen von KI‑Inferenz abhängen, wenn sie ausgelöst werden

[00:19–00:33] Vergleich zwischen Training und Inferenz: Vergleich, bei dem hervorgehoben wird, dass das Training das Modell anhand statischer Labordaten erstellt, während bei der Inferenz gelernte Logik auf dynamischen Live-Traffic angewendet wird

[00:33–00:46] Übergang zur Produktion: Diskussion über die Bedeutung der richtigen KI‑Inferenz bei der Umstellung einer Anwendung vom Prototyp auf die Produktion

