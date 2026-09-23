Qu'est-ce que l'inférence de l'IA ?

[00:00 - 00:08] Définition de l'inférence de l'IA : l'inférence de l'IA correspond à la phase au cours de laquelle un modèle d'IA entraîné traite des données d'entrée en temps réel afin de produire des prédictions ou de prendre des décisions

[00:08 - 00:19] L'inférence dans les flux de travail opérationnels : aperçu de la manière dont les charges de travail quotidiennes des entreprises reposent en arrière-plan sur l'inférence de l'IA chaque fois qu'elle est sollicitée

[00:19 - 00:33] Entraînement vs inférence : comparaison mettant en évidence que l'entraînement consiste à créer le modèle à partir de données statiques en environnement de test, tandis que l'inférence applique la logique apprise à des flux de données dynamiques en temps réel

[00:33 - 00:46] Passage à la production : explication de l'importance de maîtriser l'inférence de l'IA lorsqu'une application passe du stade de prototype à celui de la production

