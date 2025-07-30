X
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Hybride Strategien für Sicherheit im Öffentlichen Sektor

Hybride IT-Sicherheitslösungen sind bei Behörden und für E-Government unverzichtbar

Experten kontaktieren

Globale Cyberattacken treffen zunehmend den Öffentlichen Sektor

Die Digitalisierung im öffentlichen Sektor eröffnet zahlreiche Chancen, bringt jedoch gleichzeitig erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich. Hybride IT-Sicherheitslösungen sind dabei unverzichtbar, denn sie verbinden die Vorteile lokaler und cloudbasierter Strukturen ideal miteinander. Reine Cloud- oder On-Premise-Ansätze stoßen schnell an ihre Grenzen.

globale Stärke und lokale Kontrolle

maximale Sicherheit

kompromisslose Compliance

Infos auf den Punkt

Erfahren Sie, wie hybride Sicherheitslösungen Behörden helfen, resilient und zukunftssicher zu werden.

Value Paper herunterladen

Gobale Angriffe erkennen, bevor sie Schaden anrichten können

Durch die Akamai Connected Cloud werden Angriffe direkt an der Edge erkannt und blockiert – bevor sie Ihre IT-Systeme erreichen. Damit gewährleistet Akamai nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch eine beeindruckende Resilienz, wie sie sich bereits bei realen Ereignissen, beispielsweise einem großflächigen Stromausfall in Spanien, bewährt hat.

AKAMAI Vorteile auf einen Blick

Regelkonform. Zukunftssicher

Einhaltung strikter regulatorischer Anforderungen (DSGVO, BSI, NIS-2)

Legacy-IT sicher gemacht

Schutz historisch gewachsener IT-Systeme ohne komplette Migration

Hochverfügbarkeit garantiert

Höchste Verfügbarkeit kritischer Anwendungen und Infrastrukturen

Global geschützt – lokal souverän

Volle Datenhoheit bei gleichzeitig globaler Bedrohungsabwehr

Skalierbar. Anpassbar. Sicher.

Skalierbarkeit und schnelle Anpassbarkeit bei neuen Cyberbedrohungen

Cybersicherheit für Demokratie und öffentlichen Dienste

Digitale Behördenprozesse müssen resilient und vertrauenswürdig sein. Akamai erkennt Cyberbedrohungen frühzeitig.

Wehrhafte Demokratie im digitalen Zeitalter

Lesen Sie, wie Akamai kritische Infrastrukturen schützt und demokratische Institutionen digitale Bedrohungen meistern.

Zur Lösung

Status-quo der Transformation öffentlicher Dienste in Deutschland

Digitale Services, die Sicherheit und Vertrauen vereinen – entdecken Sie neue Ansätze für moderne Bürgerdienste.

Sicherheit neu denken

E-Government – So schaffen Sie vertrauenswürdige öffentliche Services

Digitale Services, die Sicherheit und Vertrauen vereinen – entdecken Sie neue Ansätze für moderne Bürgerdienste.

Digitale Resilienz stärken

Effektive Schutzmaßnahmen

Die dynamische Bedrohungslage erfordert innovative Schutzlösungen – erfahren Sie, wie Akamai öffentliche Einrichtungen gezielt absichert.

So schützen Sie sich effektiv vor DDoS-Angriffen

Entdecken Sie, wie Akamai Verwaltungen mit NIS-2-konformen DDoS-Lösungen vor Angriffen und Ausfällen schützt.

Download hier

API Security Impact Studie 

Erfahren Sie, wie Behörden APIs sicher gestalten und Schnittstellen vor Risiken und Angriffen effektiv schützen.

Zur Studie

Schützen Sie Ihre kritische Infrastruktur mit den Tools von Akamai

Lesen Sie, wie Akamai kritische Infrastrukturen, Daten und Systeme zuverlässig vor Ausfällen und Angriffen schützt.

Cyberabwehr starten

Compliance & Sicherheit

Akamai erfüllt höchste Compliance-Standards im Public Sector – erfahren Sie, wie sensible Daten sicher bleiben.

So schützen Sie sensible Behördendaten regelkonform und transparent

Informieren Sie sich, wie Akamai Datenschutz und Compliance für Behörden sicher und transparent umsetzt.

Ihre Daten. Unsere Mission.

Spezifische Lösungen für den öffentlichen Sektor

Erfahren Sie, wie Akamai Behörden mit passgenauen Lösungen bei komplexen Sicherheitsanforderungen unterstützt.

Zur Lösung

Sichere Services nahtlos bereitstellen

Lesen Sie, wie Behörden sichere, vernetzte Dienste übergreifend und ohne Ausfälle bereitstellen können.

Frühzeitig absichern

Kontaktieren Sie unsere Security-Experten

Möchten Sie mehr erfahren oder eine individuelle Sicherheitsberatung erhalten? Unsere Akamai-Experten stehen Ihnen unverbindlich zur Verfügung.

Sahabettin Ölmez

Telefon: +49 89 9400 6070
E-Mail: solmez@akamai.com


So geht’s auch: Füllen Sie unser einfaches Kontaktformular aus – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihr Ansprechpartner wird sich in Kürze bei Ihnen melden.