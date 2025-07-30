Durch die Akamai Connected Cloud werden Angriffe direkt an der Edge erkannt und blockiert – bevor sie Ihre IT-Systeme erreichen. Damit gewährleistet Akamai nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch eine beeindruckende Resilienz, wie sie sich bereits bei realen Ereignissen, beispielsweise einem großflächigen Stromausfall in Spanien, bewährt hat.
Globale Cyberattacken treffen zunehmend den Öffentlichen Sektor
Die Digitalisierung im öffentlichen Sektor eröffnet zahlreiche Chancen, bringt jedoch gleichzeitig erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich. Hybride IT-Sicherheitslösungen sind dabei unverzichtbar, denn sie verbinden die Vorteile lokaler und cloudbasierter Strukturen ideal miteinander. Reine Cloud- oder On-Premise-Ansätze stoßen schnell an ihre Grenzen.
Gobale Angriffe erkennen, bevor sie Schaden anrichten können
AKAMAI Vorteile auf einen Blick
Cybersicherheit für Demokratie und öffentlichen Dienste
Digitale Behördenprozesse müssen resilient und vertrauenswürdig sein. Akamai erkennt Cyberbedrohungen frühzeitig.
Effektive Schutzmaßnahmen
Die dynamische Bedrohungslage erfordert innovative Schutzlösungen – erfahren Sie, wie Akamai öffentliche Einrichtungen gezielt absichert.
Compliance & Sicherheit
Akamai erfüllt höchste Compliance-Standards im Public Sector – erfahren Sie, wie sensible Daten sicher bleiben.
Kontaktieren Sie unsere Security-Experten
Möchten Sie mehr erfahren oder eine individuelle Sicherheitsberatung erhalten? Unsere Akamai-Experten stehen Ihnen unverbindlich zur Verfügung.
Sahabettin Ölmez
Telefon: +49 89 9400 6070
E-Mail: solmez@akamai.com
So geht’s auch: Füllen Sie unser einfaches Kontaktformular aus – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.