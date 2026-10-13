Kritische Onlineservices des öffentlichen Sektors unterstützen und schützen
Alles, was der öffentliche Sektor online tut, ist unternehmenskritisch, sei es im Hinblick auf die nationale Sicherheit oder die Sicherung einer Datenbank. Akamai arbeitet mit vielen der größten Behörden Europas zusammen und verfügt über bewährte Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Inhaltsbereitstellung und Cloud Computing für Bürger mit wichtigen Positionen, Verteidigung und Nachrichtendienste, regionale, lokale und Bildungseinrichtungen oder für kritische nationale Infrastrukturanforderungen. Wir unterstützen sie mit Experten des öffentlichen Sektors und Support rund um die Uhr.
Vertrauen der Bürger durch Cyberresilienz gewinnen
Ihre Roadmap zu einer moderneren Cybersicherheit
Mit einfachen, schnellen und intuitiven Lösungen, die von Experten unterstützt werden, erreichen Sie Zero Trust schneller. So wird die Zeit bis zur Wertschöpfung optimiert und das Bürgererlebnis verbessert.
Ausfallsicherheit und Transparenz
Ein cloudunabhängiges Sicherheitsportfolio, das vollständige Transparenz und Schutz für North-South- und East-West-Traffic bietet.
Skalierbare Sicherheit
Unsere Lösungen wurden überall implementiert, von Gemeinderäten bis hin zu einigen der größten Behörden Europas. Dank unserer globalen Threat-Intelligence-Marktführerschaft können wir sofort und effektiv auf die neuesten Angriffe reagieren.
Kundenreferenzen
Vorgestellte Lösungen
Mit den Lösungen von Akamai bleiben öffentliche Daten und Anwendungen dicht beieinander und rücken Cyberbedrohungen in die Ferne.
Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?
Steigern Sie die Effizienz mit cloudbasierten Lösungen, die die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit verbessern.
Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?
Schützen Sie Assets sowohl im Core als auch an der Edge, wo immer der Betrieb stattfindet.
Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?
Erstellen, implementieren und sichern Sie Ihre Anwendungen auf einer weiträumig verteilten Cloud- und Edge-Plattform.
Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?
Ressourcen
Sie möchten mehr erfahren?
Der öffentliche Sektor sieht sich im Internet und in der Cloud zahlreichen Herausforderungen gegenüber, und Akamai kann dabei helfen, diese zu meistern. Ganz gleich, ob Sie für spezifische Lösungen bereit sind oder nur einige Fragen klären möchten, wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.