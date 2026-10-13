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Lösungen für den öffentlichen Sektor

Das Unternehmen schützen, Assets modernisieren und das Nutzererlebnis optimieren.

Video ansehen (04:13)

Kritische Onlineservices des öffentlichen Sektors unterstützen und schützen

Alles, was der öffentliche Sektor online tut, ist unternehmenskritisch, sei es im Hinblick auf die nationale Sicherheit oder die Sicherung einer Datenbank. Akamai arbeitet mit vielen der größten Behörden Europas zusammen und verfügt über bewährte Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Inhaltsbereitstellung und Cloud Computing für Bürger mit wichtigen Positionen, Verteidigung und Nachrichtendienste, regionale, lokale und Bildungseinrichtungen oder für kritische nationale Infrastrukturanforderungen. Wir unterstützen sie mit Experten des öffentlichen Sektors und Support rund um die Uhr.

Ärztin in blauem Kittel, die ein Tablet hält

Vertrauen der Bürger durch Cyberresilienz gewinnen

Schützen Sie Behörden und Daten vor Cyberangriffen

Schützen Sie Ihre Bürger und Regierungsmitarbeiter, sichern Sie Ihre Daten und verhindern Sie Angriffe überall dort, wo Ihre Behörde online tätig ist.

Verbessern Sie das Erlebnis der Bürger und steigern Sie ihr Vertrauen in die Services

Branchenführende Sicherheitslösungen, gestützt auf die tägliche Analyse von 780 TB an Daten, machen Akamai zu einem vertrauenswürdigen und strategischen Partner für den öffentlichen Sektor.

Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten

Mit einer einzigen Plattform, die sich leichter erlernen, implementieren und anpassen lässt, können Sie Anbieter konsolidieren und Kosten senken.

Ihre Roadmap zu einer moderneren Cybersicherheit

Mit einfachen, schnellen und intuitiven Lösungen, die von Experten unterstützt werden, erreichen Sie Zero Trust schneller. So wird die Zeit bis zur Wertschöpfung optimiert und das Bürgererlebnis verbessert.

Zero-Trust-Schutz in nur wenigen Monaten

Mit Akamai Guardicore Segmentation konnte Macmillan Cancer Support sein Netzwerk innerhalb von Monaten statt Jahren segmentieren.

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Lösungen, die auf globale Sicherheitspraktiken abgestimmt sind

Unsere Sicherheitsprodukte erfüllen viele PCI-DSS-Anforderungen und tragen so zur Reduzierung des Compliance- und Auditaufwands bei.

Akamai Trust Center anzeigen

Von Do-it-yourself bis hin zu Professional Services

Mit Open-Source-Lösungen können Ihre IT-Mitarbeiter Richtlinien einfach erstellen und ändern. Dabei werden sie von einem speziellen Sicherheitsteam für den öffentlichen Sektor unterstützt.

Akamai Global Services anzeigen

Ausfallsicherheit und Transparenz

Ein cloudunabhängiges Sicherheitsportfolio, das vollständige Transparenz und Schutz für North-South- und East-West-Traffic bietet.

Die Akamai-Strategie zur Ausfallsicherheit

Netzwerkausfallsicherheit durch Transparenz, Fehlertoleranz und Redundanz schützt sowohl den North-South- als auch den East-West-Traffic.

Whitepaper lesen

Ihre Architektur, unsere Lösungen

Unsere Lösungen sind cloudunabhängig und decken Ihr Netzwerk sowie APIs, Kubernetes-Cluster, ältere Infrastrukturen und Anwendungen und vieles mehr ab.

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Skalierbare Sicherheit

Unsere Lösungen wurden überall implementiert, von Gemeinderäten bis hin zu einigen der größten Behörden Europas. Dank unserer globalen Threat-Intelligence-Marktführerschaft können wir sofort und effektiv auf die neuesten Angriffe reagieren.

Sicherheitsinformationen von Akamai

Wir prüfen täglich mehr als 7 Billionen DNS-Abfragen und wehren jedes Quartal mehr als 12 Milliarden WAF-Angriffe ab.

Sicherheitsanalysen lesen

Ein Kraftmultiplikator für Onlineservices

Arbeiten Sie direkt mit Akamai zusammen oder über einen unserer Partner – für ein Ganzes, das größer ist als die Summe seiner Teile.

Partner anzeigen

Kundenreferenzen

British Council logo

The British Council

Durch den Schutz der Identität konnten digitale Programme konsistent eine schnelle Performance liefern und gleichzeitig Websites und persönliche Daten schützen.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Dank Akamai konnten wir den Zugriff für neue Remote-Mitarbeiter während der Coronapandemie problemlos gewährleisten und uns damit eine sehr gute Bewertung in Sachen Support sichern.

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Das Bild zeigt das Nationalwappen der Ukraine in Blau und Gold

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm schließt False Positives aus und spart Hunderte von Stunden bei der Verwaltung von SSL-Zertifikaten mit dem Akamai Web Application Protector.

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Vorgestellte Lösungen

Mit den Lösungen von Akamai bleiben öffentliche Daten und Anwendungen dicht beieinander und rücken Cyberbedrohungen in die Ferne.

Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

Produktdetails ansehen

Enterprise Application Access

Reduzieren Sie den Zugriff auf Netzwerkebene und stellen Sie granularen Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext bereit.

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App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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Edge DNS

Akamai DNS schützt Ihre DNS in der Cloud, hybrid und vor Ort und gewährleistet gleichzeitig hohe Verfügbarkeit und Performance.

Produktdetails ansehen

Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

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Steigern Sie die Effizienz mit cloudbasierten Lösungen, die die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit verbessern.

Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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Enterprise Application Access

Reduzieren Sie den Zugriff auf Netzwerkebene und stellen Sie granularen Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext bereit.

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Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.

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Schützen Sie Assets sowohl im Core als auch an der Edge, wo immer der Betrieb stattfindet.

Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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GovShield PDNS

Schnelles, einfaches, schützendes Domain Name System auf Carrier-Niveau, das dabei hilft, gezielte Angriffe wie Malware, Ransomware, Phishing und DNS-Datenexfiltration proaktiv zu identifizieren, zu blockieren und abzuwehren.

Lösungen ansehen

Erstellen, implementieren und sichern Sie Ihre Anwendungen auf einer weiträumig verteilten Cloud- und Edge-Plattform.

Sie benötigen Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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EdgeWorkers

Führen Sie JavaScript-Funktionen an der Edge aus, um die Website-Performance zu optimieren und das Weberlebnis anzupassen.

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EdgeKV

Verteilter Schlüsselwertspeicher, der datengesteuerte EdgeWorkers-Anwendungen unterstützt.

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Akamai Cloud

Computing-, Speicher-, Netzwerk-, Datenbank- und Container-Management-Clouddienste.

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Ressourcen

Sie möchten mehr erfahren?

Der öffentliche Sektor sieht sich im Internet und in der Cloud zahlreichen Herausforderungen gegenüber, und Akamai kann dabei helfen, diese zu meistern. Ganz gleich, ob Sie für spezifische Lösungen bereit sind oder nur einige Fragen klären möchten, wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.