X
Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

Una asistencia inigualable

El galardonado servicio Compute Support de Akamai Cloud ofrece ayuda de la mano de expertos en cualquier momento y lugar 

Contactar con el servicio de asistencia
Akamai Compute Support Approach

Nuestro enfoque

Además de resolver problemas de manera ágil, Akamai Compute Support proporciona ayuda experta y precisa a través de diferentes canales.

Principios rectores

  • Nos enorgullecemos de ofrecer una asistencia cercana y sólida en la que los clientes pueden confiar
  • Resolvemos problemas con cuidado, precisión y un enfoque colaborativo, siempre priorizando lo mejor para nuestros clientes, nuestro equipo y la empresa
  • Cada interacción refleja nuestro compromiso con la transparencia, la inclusión y la mejora continua
Akamai historia de cliente logotipo de Stadia Maps

"Sabía que Linode [ahora Akamai] proporcionaría a Stadia Maps el rendimiento anunciado, una experiencia de asistencia superior y el ancho de banda que necesitamos para una cobertura mundial, todo ello a un precio excelente".

Luke Seelenbinder, cofundador de Stadia Maps

Leer historia de cliente
Capacitación de Akamai Compute Support

En qué se diferencia Akamai Compute Support

Nos aseguramos de que nuestro equipo de asistencia cuente con el máximo de oportunidades posible para crecer y desarrollar habilidades. Creemos que el crecimiento y desarrollo de nuestro equipo de asistencia es clave tanto para los clientes como para la organización, especialmente en momentos decisivos. ¿Le gustaría formar parte de nuestro equipo?

Ver ofertas de trabajo

Primeros pasos y formación

Todos los miembros del equipo de asistencia realizan una formación exhaustiva que abarca nuestra plataforma en la nube y los fundamentos básicos de Linux.

Trayectorias profesionales y crecimiento

El equipo de asistencia colabora con los altos cargos para elaborar planes de crecimiento personalizados dentro de la empresa.

Desarrollo personal

Cada semana, reservamos un tiempo para que nuestros empleados puedan dedicarlo a proyectos personales o profesionales, brindándoles la oportunidad de explorar su pasión por la tecnología.

Akamai Compute Support Learn More

¿Necesita ayuda?

Si necesita asistencia experta o tiene alguna duda, estamos aquí para ayudarle.

Contactar con el servicio de asistencia