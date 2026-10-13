Stadia Maps no solo proporciona mapas de base con temas atractivos, sino que también cuenta con una infraestructura y una canalización de datos que permite a los usuarios de todo el mundo acceder a los mapas de forma rápida y fiable. "Nos centramos principalmente en la infraestructura y tomamos decisiones cuidadosas, y esto ha marcado la diferencia", explica Seelenbinder. Nuestra infraestructura nos da un mejor producto y nos permite ofrecer en algunos casos hasta un 75%-85 % de descuento sobre los precios de nuestros competidores".



Para crear esta infraestructura, Stadia Maps recurrió a Linode (ahora Akamai) para los servicios en la nube. Las dos empresas son espíritus afines en términos de su razón de ser: proporcionar una alternativa de alto valor y bajo coste a los costosos servicios ofrecidos por los proveedores a gran escala.



"Más allá de ofrecer un gran producto, lo que nos diferencia es cómo tratamos a nuestros clientes: Les ahorramos dinero, les ofrecemos una facturación consistente "sin sorpresas" de un mes a otro, y somos accesibles para escuchar y responder con eficacia a sus inquietudes", afirma Seelenbinder. "¿Le suena familiar esta propuesta de valor? Debería, porque es exactamente el valor que Linode [ahora Akamai] nos proporciona como proveedor de alojamiento en la nube".