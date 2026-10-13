En 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner buscaban una solución de mapas en línea rentable. Cuando no pudieron encontrar una que cubriera las necesidades de sus clientes en cuanto a belleza de estilo, tiempos de carga ultrarrápidos, configuración sencilla y precio aceptable, la necesidad agudizó el ingenio: Seelenbinder y Wagner crearon su propia solución de mapas, Stadia Maps.
"Nos dimos cuenta de que todos estos datos están ahí, principalmente a modo de OpenStreetMap, que se puede considerar como la Wikipedia de los datos cartográficos, y que hay muchas maneras de tomar esos datos y convertirlos en mapas utilizables", recuerda Seelenbinder. Después de unos seis meses de desarrollo, Seelenbinder y Wagner pudieron lanzar Stadia Maps con ese cliente como su primer cliente. "Rápidamente nos llegó una oleada de clientes iniciales que formaron la base de nuestra empresa", añade Seelenbinder.
"Sabía que Linode [ahora Akamai] proporcionaría a Stadia Maps el rendimiento anunciado, una experiencia de asistencia superior y el ancho de banda que necesitamos para una cobertura mundial, todo ello a un precio excelente".— Luke Seelenbinder, cofundador de Stadia Maps
En 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner buscaban una solución de mapas en línea rentable. Cuando no pudieron encontrar una que cubriera las necesidades de sus clientes en cuanto a belleza de estilo, tiempos de carga ultrarrápidos, configuración sencilla y precio aceptable, la necesidad agudizó el ingenio: Seelenbinder y Wagner crearon su propia solución de mapas, Stadia Maps.
Marcar su ubicación en el mundo
Stadia Maps ahora ayuda a empresas de todo el globo a marcar su ubicación en el mundo. Por ejemplo, supongamos que una empresa desea incluir un mapa de sus sedes en su sitio web. Stadia Maps proporciona todos los datos básicos de las ciudades, los pueblos, los países, las carreteras, las montañas, los lagos, los ríos, etc. Stadia Maps también proporciona rutas y navegación, lo que permite a los visitantes del sitio web de la empresa crear sus propios itinerarios y rutas de viaje.
"Nuestros clientes actuales son en su mayoría pequeñas y medianas empresas de una amplia gama de sectores, como viajes, bienes inmuebles, fitness e incluso funerarias", explica Seelenbinder. "Desde el punto de vista del producto, nos centramos en ofrecer un diseño limpio y un paquete fiable, de modo que la infraestructura y la forma en que se presentan los datos son normalmente mejores que la solución anterior del cliente. También facilitamos el cambio ofreciendo asistencia técnica para hacer la transición a Mapas Stadia desde un antiguo proveedor".
Acceso rápido y fiable
Stadia Maps no solo proporciona mapas de base con temas atractivos, sino que también cuenta con una infraestructura y una canalización de datos que permite a los usuarios de todo el mundo acceder a los mapas de forma rápida y fiable. "Nos centramos principalmente en la infraestructura y tomamos decisiones cuidadosas, y esto ha marcado la diferencia", explica Seelenbinder. Nuestra infraestructura nos da un mejor producto y nos permite ofrecer en algunos casos hasta un 75%-85 % de descuento sobre los precios de nuestros competidores".
Para crear esta infraestructura, Stadia Maps recurrió a Linode (ahora Akamai) para los servicios en la nube. Las dos empresas son espíritus afines en términos de su razón de ser: proporcionar una alternativa de alto valor y bajo coste a los costosos servicios ofrecidos por los proveedores a gran escala.
"Más allá de ofrecer un gran producto, lo que nos diferencia es cómo tratamos a nuestros clientes: Les ahorramos dinero, les ofrecemos una facturación consistente "sin sorpresas" de un mes a otro, y somos accesibles para escuchar y responder con eficacia a sus inquietudes", afirma Seelenbinder. "¿Le suena familiar esta propuesta de valor? Debería, porque es exactamente el valor que Linode [ahora Akamai] nos proporciona como proveedor de alojamiento en la nube".
Ubicación, ubicación, ubicación
Cuando Stadia Maps lanzó una API para proporcionar la altitud de cualquier lugar del mundo, no exigió a los clientes ningún coste adicional. "Los datos de altitud son el complemento perfecto para la planificación de rutas, especialmente para los corredores y los ciclistas. Gracias a la oferta de almacenamiento de objetos de Linode [ahora servicios de cloud computing de Akamai], pudimos ofrecer esta función adicional sin aumentar los precios".
Trazando el rumbo hacia el futuro
¿Cuáles son los hitos de la hoja de ruta de Stadia Maps para el futuro? "Continuamente marcamos el rumbo para hacer mejoras en nuestros productos, infraestructura, soporte, documentación y servicios empresariales", declara Seelenbinder. "Solo queremos facilitar la vida de nuestros clientes". Esa vocación de servicio es lo que sitúa a Stadia Maps en el mapa.
Acerca de Stadia Maps
Stadia Maps proporciona a las empresas las herramientas necesarias para crear mapas atractivos para todos sus usuarios. Sus temas ofrecen una amplia gama de opciones que se adaptan a cualquier contexto. Gracias a su compatibilidad con docenas de lenguajes y scripts, Stadia Maps se integra fácilmente con todas las principales bibliotecas de mapas, ofreciendo una completa documentación para garantizar que los clientes puedan ofrecer mapas mejores y más rápidos con la confianza de que seguirán funcionando sin importar donde estén sus usuarios.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.