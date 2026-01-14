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Uma experiência de suporte acima das demais

O Compute Support da Akamai Cloud oferece ajuda especializada premiada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo, a qualquer hora, em qualquer lugar 

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Akamai Compute Support Approach

Nossa abordagem

O Akamai Compute Support vai além para resolver problemas rapidamente — com precisão técnica e ajuda especializada em vários canais.

Princípios orientadores

  • Temos orgulho de oferecer um suporte humano e cuidadoso no qual os clientes podem confiar
  • Resolvemos problemas com cuidado, precisão e colaboração, sempre fazendo o que é certo para os clientes, nossa equipe e nossa empresa
  • Cada interação reflete nosso compromisso com a clareza, a inclusividade e a melhoria contínua
akamai cliente história stadia maps logotipo

“Eu sabia que a Linode [agora Akamai] daria à Stadia Maps o desempenho prometido, uma experiência de suporte avançada e a largura de banda necessária para cobertura mundial, tudo por um ótimo preço.”

Luke Seelenbinder, cofundador, Stadia Maps

Leia a história do cliente
Treinamento do Akamai Compute Support

A diferença do Akamai Compute Support

Para nós, é importante proporcionar todas as oportunidades para ajudar nossa equipe de suporte a crescer e desenvolver suas habilidades. Isso é benéfico para a Akamai, para o crescimento e o desenvolvimento da nossa equipe de suporte e para os nossos clientes em momentos essenciais. Tem interesse em se juntar à nossa equipe?

Veja as vagas de emprego

Integração e treinamento

Cada membro da equipe de suporte passa por um treinamento aprofundado sobre a nossa plataforma em nuvem e os conceitos fundamentais do Linux.

Carreiras e crescimento

Os membros da equipe de suporte colaboram com os líderes seniores para criar planos de crescimento personalizados dentro da empresa.

Desenvolvimento pessoal

Incentivamos os funcionários a explorar as paixões tecnológicas com tempo semanal para projetos complementares pessoais e relacionados ao departamento.

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