Princípios orientadores
- Temos orgulho de oferecer um suporte humano e cuidadoso no qual os clientes podem confiar
- Resolvemos problemas com cuidado, precisão e colaboração, sempre fazendo o que é certo para os clientes, nossa equipe e nossa empresa
- Cada interação reflete nosso compromisso com a clareza, a inclusividade e a melhoria contínua
A diferença do Akamai Compute Support
Para nós, é importante proporcionar todas as oportunidades para ajudar nossa equipe de suporte a crescer e desenvolver suas habilidades. Isso é benéfico para a Akamai, para o crescimento e o desenvolvimento da nossa equipe de suporte e para os nossos clientes em momentos essenciais. Tem interesse em se juntar à nossa equipe?