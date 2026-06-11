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Un servizio di assistenza assolutamente impareggiabile

Il piano Compute Support dell'Akamai Cloud offre un eccellente servizio di assistenza da parte di esperti 24/7/365 ovunque e in qualsiasi momento 

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Akamai Compute Support Approach

Il nostro approccio

Akamai Compute Support non risolve solo rapidamente i problemi, ma offre le competenze tecniche e l'assistenza degli esperti tramite vari canali.

Principi guida

  • Siamo orgogliosi di offrire un servizio di assistenza accurato e fornito da operatori umani che risulta affidabile per i clienti
  • Risolviamo i problemi riscontrati con attenzione, precisione e collaborazione nell'intento di soddisfare sempre le aspettative dei clienti, del nostro team e della nostra azienda
  • Ogni interazione riflette il nostro impegno verso la chiarezza, l'inclusività e il miglioramento continuo
storie di clienti akamai - logo stadia maps

"Sapevo che Linode [ora Akamai] avrebbe offerto a Stadia Maps le performance pubblicizzate, un'experience di supporto superiore e la larghezza di banda di cui abbiamo bisogno per una copertura mondiale, il tutto a un ottimo prezzo".

Luke Seelenbinder, cofondatore, Stadia Maps

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Formazione su Akamai Compute Support

La differenza offerta dal servizio Akamai Compute Support

Il nostro intento è fornire ogni opportunità possibile per aiutare il nostro team addetto all'assistenza a migliorare e sviluppare le proprie competenze. Tutto ciò va a vantaggio di Akamai, della crescita e dello sviluppo del nostro team addetto all'assistenza e dei nostri clienti in tempi difficili. Siete interessati a far parte del nostro team?

Visualizzate le opportunità di lavoro

Processo di onboarding e formazione

Ogni membro del team addetto all'assistenza viene sottoposto ad una formazione approfondita sulla nostra piattaforma cloud e sulle nozioni fondamentali di Linux.

Opportunità di carriera e crescita professionale

I membri del team addetto all'assistenza collaborano con i dirigenti per costruire piani personalizzati per la crescita professionale all'interno dell'azienda.

Sviluppo personale

Incoraggiamo i dipendenti a scoprire le loro passioni tecnologiche dedicandosi ogni settimana a progetti collaterali personali e legati al proprio reparto.

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Contattateci in qualsiasi momento per un supporto da parte di esperti o per porre domande: siamo a vostra completa disposizione.

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