Principi guida
- Siamo orgogliosi di offrire un servizio di assistenza accurato e fornito da operatori umani che risulta affidabile per i clienti
- Risolviamo i problemi riscontrati con attenzione, precisione e collaborazione nell'intento di soddisfare sempre le aspettative dei clienti, del nostro team e della nostra azienda
- Ogni interazione riflette il nostro impegno verso la chiarezza, l'inclusività e il miglioramento continuo
La differenza offerta dal servizio Akamai Compute Support
Il nostro intento è fornire ogni opportunità possibile per aiutare il nostro team addetto all'assistenza a migliorare e sviluppare le proprie competenze. Tutto ciò va a vantaggio di Akamai, della crescita e dello sviluppo del nostro team addetto all'assistenza e dei nostri clienti in tempi difficili. Siete interessati a far parte del nostro team?