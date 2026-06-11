Leitprinzipien
- Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden einen aufmerksamen menschlichen Support bieten können, dem sie vertrauen können
- Wir lösen Probleme mit Sorgfalt, Präzision und Zusammenarbeit – wir arbeiten stets im Interesse unserer Kunden, unseres Teams und unseres Unternehmens
- Jede Interaktion spiegelt unser Engagement für Klarheit, Inklusivität und kontinuierliche Verbesserung wider
So hebt sich Akamai Compute Support ab
Wir glauben daran, dass wir unserem Support-Team jede Gelegenheit bieten, um zu wachsen und seine Fähigkeiten zu entwickeln. Dies ist für Akamai, das Wachstum und die Entwicklung unseres Support-Teams sowie unsere Kunden in entscheidenden Zeiten von Vorteil. Möchten Sie ein Teil unseres Teams werden?