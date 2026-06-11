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Ein Support-Erlebnis, das den Rest übertrifft

Der Compute Support für die Akamai Cloud bietet rund um die Uhr preisgekrönte Unterstützung durch Experten – jederzeit und überall 

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Akamai Compute Support Approach

Unser Ansatz

Akamai Compute Support übertrifft sich immer wieder selbst, um Probleme schnell zu lösen – mit technischer Genauigkeit und fachkundiger Hilfe über verschiedene Kanäle hinweg.

Leitprinzipien

  • Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden einen aufmerksamen menschlichen Support bieten können, dem sie vertrauen können
  • Wir lösen Probleme mit Sorgfalt, Präzision und Zusammenarbeit – wir arbeiten stets im Interesse unserer Kunden, unseres Teams und unseres Unternehmens
  • Jede Interaktion spiegelt unser Engagement für Klarheit, Inklusivität und kontinuierliche Verbesserung wider
akamai-kundenreferenz stadia maps logo

„Ich wusste, dass Linode [jetzt Akamai] Stadia Maps die versprochene Performance, ein hervorragendes Supporterlebnis und die Bandbreite, die wir für eine weltweite Abdeckung benötigen, zu einem günstigen Preis liefern würde.“

Luke Seelenbinder, Mitgründer, Stadia Maps

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Akamai Compute Support-Training

So hebt sich Akamai Compute Support ab

Wir glauben daran, dass wir unserem Support-Team jede Gelegenheit bieten, um zu wachsen und seine Fähigkeiten zu entwickeln. Dies ist für Akamai, das Wachstum und die Entwicklung unseres Support-Teams sowie unsere Kunden in entscheidenden Zeiten von Vorteil. Möchten Sie ein Teil unseres Teams werden?

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Onboarding und Schulung

Jedes Mitglied des Support-Teams wird in unseren Cloudplattformen und Linux-Grundlagen umfassend geschult.

Karrierewege und Wachstum

Mitglieder des Support-Teams arbeiten mit Führungskräften zusammen, um individuell zugeschnittene Wachstumspläne innerhalb des Unternehmens zu erstellen.

Persönliche Entwicklung

Unsere Mitarbeiter erhalten ein wöchentliches Zeitkontingent, um ihren technischen Neigungen nachzugehen und persönliche Nebenprojekte zu verfolgen, die für die Abteilung relevant sind.

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Sie benötigen Unterstützung?

Wenn Sie Unterstützung durch einen Experten benötigen oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden – wir helfen Ihnen gerne weiter.

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