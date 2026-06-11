Principes directeurs
- Nous sommes fiers de fournir à nos clients une assistance humaine, réfléchie et fiable
- Nous résolvons les problèmes avec soin, précision et collaboration : nous faisons toujours ce qui est juste pour nos clients, notre équipe et notre entreprise
- Chaque interaction reflète notre engagement en matière de clarté, d'inclusion et d'amélioration continue
Ce qui différencie Akamai Compute Support
Il nous est essentiel d'offrir toutes les opportunités pour aider notre équipe d'assistance à progresser et à développer ses compétences. Ceci est bénéfique pour Akamai, la croissance et le développement de notre équipe d'assistance, ainsi que pour nos clients dans les moments cruciaux. Vous souhaitez rejoindre notre équipe ?