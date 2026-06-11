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Akamai Compute Support Approach

Notre approche

Akamai Compute Support dépasse la simple résolution rapide des problèmes, avec une précision technique et une assistance d'experts sur différents canaux.

Principes directeurs

  • Nous sommes fiers de fournir à nos clients une assistance humaine, réfléchie et fiable
  • Nous résolvons les problèmes avec soin, précision et collaboration : nous faisons toujours ce qui est juste pour nos clients, notre équipe et notre entreprise
  • Chaque interaction reflète notre engagement en matière de clarté, d'inclusion et d'amélioration continue
témoignage client akamai logo stadia maps

« Je savais que Linode (aujourd'hui Akamai) offrirait à Stadia Maps les performances annoncées, une assistance de qualité supérieure et la bande passante dont nous avons besoin pour une couverture mondiale, le tout à un prix très avantageux. »

Luke Seelenbinder, Cofondateur, Stadia Maps

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Formation - Akamai Compute Support

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Il nous est essentiel d'offrir toutes les opportunités pour aider notre équipe d'assistance à progresser et à développer ses compétences. Ceci est bénéfique pour Akamai, la croissance et le développement de notre équipe d'assistance, ainsi que pour nos clients dans les moments cruciaux. Vous souhaitez rejoindre notre équipe ?

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Chaque membre de l'équipe d'assistance reçoit une formation approfondie sur notre plateforme cloud et les principes de base de Linux.

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