Stadia Maps non solo fornisce mappe di base con bellissimi temi, ma dispone anche di una pipeline di dati e di un'infrastruttura che consente agli utenti di tutto il mondo di accedere alle mappe in modo rapido e affidabile. "Ci concentriamo fortemente sulle infrastrutture e prendiamo decisioni attente, e questo ha fatto la differenza", ha spiegato Seelenbinder. "La nostra infrastruttura ci offre un prodotto migliore e ci consente di offrire, in alcuni casi, sconti fino al 75 - 85% rispetto ai prezzi dei nostri concorrenti".



Per creare questa infrastruttura, Stadia Maps si è rivolta a Linode (ora Akamai) per i servizi cloud. Le due società hanno uno scopo affine: fornire un’alternativa di alto valore e a basso costo ai costosi servizi offerti dai fornitori su larga scala.



"Oltre ad offrire un ottimo prodotto, ciò che ci distingue è il modo in cui trattiamo i nostri clienti: Consentiamo loro di risparmiare; forniamo una fatturazione mensile coerente e senza sorprese; e siamo disponibili ad ascoltare e a risolvere veramente i loro problemi", ha affermato Seelenbinder. "Questa proposta di valore vi suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente il valore che Linode [ora Akamai] ci offre come nostro provider provider di hosting su cloud".