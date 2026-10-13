Nel 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner erano alla ricerca di una soluzione per mappe online economicamente vantaggiosa. Non essendo riusciti a trovarne una che soddisfacesse le esigenze dei loro clienti in termini di stile accattivante, tempi di caricamento rapidissimi, configurazione semplice e un prezzo appetibile, hanno fatto di necessità virtù: Seelenbinder e Wagner hanno creato la propria soluzione per mappe, Stadia Maps.
"Ci siamo resi conto che tutti questi dati sono disponibili, soprattutto su OpenStreetMap, che si può considerare come Wikipedia per i dati cartografici, e che esistono molti modi per acquisire tali dati e trasformarli in mappe utilizzabili", ha ricordato Seelenbinder. Dopo circa sei mesi di sviluppo, Seelenbinder e Wagner sono riusciti a lanciare Stadia Maps con quel client come primo cliente. "In poco tempo c'è stato un afflusso di primi clienti che hanno costituito le fondamenta della nostra azienda", ha affermato Seelenbinder.
"Sapevo che Linode [ora Akamai] avrebbe offerto a Stadia Maps le performance pubblicizzate, un'experience di supporto superiore e la larghezza di banda di cui abbiamo bisogno per una copertura mondiale, il tutto a un ottimo prezzo".- Luke Seelenbinder, cofondatore, Stadia Maps
Nel 2016, Luke Seelenbinder e Ian Wagner erano alla ricerca di una soluzione per mappe online economicamente vantaggiosa. Non essendo riusciti a trovarne una che soddisfacesse le esigenze dei loro clienti in termini di stile accattivante, tempi di caricamento rapidissimi, configurazione semplice e un prezzo appetibile, hanno fatto di necessità virtù: Seelenbinder e Wagner hanno creato la propria soluzione per mappe, Stadia Maps.
Localizzazione a livello globale
Stadia Maps ora offre alle aziende di tutto il mondo servizi di localizzazione globali. Supponiamo, ad esempio, che un'azienda desideri una mappa delle sue sedi sul proprio sito web. Stadia Maps fornisce tutti i dati di base su città, località, paesi, strade, montagne, laghi, fiumi, ecc. Stadia Maps fornisce anche funzioni di routing e navigazione, che consentono ai visitatori del sito web dell'azienda di creare i propri itinerari e percorsi di viaggio.
"I nostri attuali clienti sono per lo più piccole e medie imprese che operano in una vasta gamma di settori, come viaggi, immobiliare, fitness e persino pompe funebri", ha spiegato Seelenbinder. "Dal punto di vista del prodotto, ci concentriamo sulla fornitura di un design pulito e di un pacchetto affidabile, in modo che l’infrastruttura e il modo in cui i dati vengono presentati siano in genere migliori rispetto alla soluzione precedente del cliente. Inoltre, semplifichiamo il passaggio offrendo assistenza tecnica per la navigazione su Stadia Maps da un vecchio provider".
Accesso rapido e affidabile
Stadia Maps non solo fornisce mappe di base con bellissimi temi, ma dispone anche di una pipeline di dati e di un'infrastruttura che consente agli utenti di tutto il mondo di accedere alle mappe in modo rapido e affidabile. "Ci concentriamo fortemente sulle infrastrutture e prendiamo decisioni attente, e questo ha fatto la differenza", ha spiegato Seelenbinder. "La nostra infrastruttura ci offre un prodotto migliore e ci consente di offrire, in alcuni casi, sconti fino al 75 - 85% rispetto ai prezzi dei nostri concorrenti".
Per creare questa infrastruttura, Stadia Maps si è rivolta a Linode (ora Akamai) per i servizi cloud. Le due società hanno uno scopo affine: fornire un’alternativa di alto valore e a basso costo ai costosi servizi offerti dai fornitori su larga scala.
"Oltre ad offrire un ottimo prodotto, ciò che ci distingue è il modo in cui trattiamo i nostri clienti: Consentiamo loro di risparmiare; forniamo una fatturazione mensile coerente e senza sorprese; e siamo disponibili ad ascoltare e a risolvere veramente i loro problemi", ha affermato Seelenbinder. "Questa proposta di valore vi suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente il valore che Linode [ora Akamai] ci offre come nostro provider provider di hosting su cloud".
La posizione è tutto
Quando Stadia Maps ha lanciato un'API per fornire l'altitudine di qualsiasi località nel mondo, non ha richiesto ai clienti di pagare alcun costo aggiuntivo. "I dati sull’altitudine sono una funzionalità aggiuntiva ideale per la pianificazione del percorso, soprattutto per corridori e ciclisti. Siamo stati in grado di fornire questa funzionalità aggiuntiva senza aumentare i prezzi, grazie alla soluzione di archiviazione a oggetti di Linode [ora servizi di cloud computing di Akamai]".
Tracciare una rotta per il futuro
Quali sono i traguardi previsti nella roadmap di Stadia Maps per il futuro? "Tracciamo costantemente un percorso per apportare miglioramenti al nostro prodotto, all'infrastruttura, al supporto, alla documentazione e ai servizi aziendali", ha affermato Seelenbinder. "Desideriamo solo semplificare la vita dei nostri clienti". Questa propensione al servizio è ciò che ha distinto Stadia Maps.
Informazioni su Stadia Maps
Stadia Maps offre alle aziende gli strumenti per creare bellissime mappe per tutti i propri utenti. I loro temi offrono una vasta gamma di scelte per adattarsi a qualsiasi contesto. Con il supporto di decine di lingue e script, Stadia Maps si integra facilmente con tutte le principali librerie di mappe, offrendo una ricca documentazione per garantire che i clienti possano fornire mappe più veloci e migliori con la sicurezza che continueranno a funzionare, ovunque si trovino i propri utenti.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.