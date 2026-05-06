本番環境へのAI推論の導入： NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell GPUへの投資により、ユーザーに近い場所でリアルタイムなAI推論を実行し、より高速かつ一貫したパフォーマンスを実現します。

完全でバランスの取れたプラットフォームの構築： GPU、専用CPU、そしてAkamai Functionsが連携し、エッジとコア全体でパフォーマンスと効率を最適化します。

大規模運用を支えるコア基盤の強化：きめ細かいアクセス制御、可観測性の向上、最新のKubernetesのバージョンアップデート、オブジェクトストレージの提供地域拡大により、エンタープライズクラスでの運用を強力に支援します。

クラウド上のワークロードが複雑化し、特にAI推論においてはリアルタイムな応答と一貫したパフォーマンスの維持が現場の大きな課題となっています。本記事では、GPUベースの推論とグローバル規模のエッジネイティブなコンピュートを組み合わせたAkamai Cloudの最新アーキテクチャを解き明かします。分散型AIアプリケーションの展開基盤として、インフラをどのように設計・最適化すべきかの視点が得られるはずです。

2022年にAkamaiはエンタープライズクラスの本番ワークロードにも対応できる、開発者向けのクラウド構築へと乗り出しました。この決断は、Akamai Cloudの設計方針の土台となっています。Akamai Cloudは、エージェンティックAIに向けた分散型クラウドであり、GPUによるAI推論とエッジネイティブなコンピューティングをグローバル規模で融合しています。当初からの目標は、クラウドインフラとAkamaiのグローバルネットワークを融合させ、より分散化され、レイテンシーに敏感で、ますますリアルタイム性が求められるアプリケーションを支援することでした。

プラットフォームの使われ方は時とともに進化しています。シンプルなワークロードから始まったものが、現在では本番環境で稼働する複雑なシステムへと変貌を遂げており、そこには一貫したパフォーマンスとリアルタイムな応答が求められるAI推論も含まれています。本記事では、 2026年上期のアップデートを通じて、これまでリリースした機能や実際のシステムにおけるパフォーマンス、そしてプラットフォームの今後の方向性についてご紹介します。