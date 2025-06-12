企業のセキュリティを堅牢な DNS で確保：NIST SP 800-81r3 のガイド

今日の相互接続された世界では、セキュリティを確保するドメイン・ネーム・システム（DNS）は運用上の必要性だけでなく、企業の全体的なセキュリティポスチャの重要な要素となっています。最近リリースされた National Institute of Standards and Technology Special Publication（NIST SP）800-81r3 セキュアなドメイン・ネーム・システム（DNS）の導入ガイドでは、DNS をネットワークセキュリティの基本レイヤーとして使用する方法に関する最新のガイダンスが提供されています。

このブログでは、このガイドの重要性と、企業が DNS インフラのセキュリティを確保、脆弱性の排除、マルウェアやサイバー脅威からのリスクの軽減のために取るべき重要な実践的手順について説明します。