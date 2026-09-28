AkamaiとMuleSoft、リアルタイムAPI防御とAIポリシー管理を統合し、Agent Fabric全体にガバナンスを拡張

※本リリースは2026年9月10日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

監視されていないAPIやシャドーAIの利用によって企業データが危険に晒される重大なセキュリティ上の死角が生じ続けていることを受け、Akamai（NASDAQ: AKAM）はこれらのリスク解消を支援すべく、MuleSoftとの技術提携を拡大したことを発表しました。2026年の Akamai APIセキュリティの影響に関する調査によると、 2025年には87％の組織がAPI関連のセキュリティインシデントを経験しています。

企業がAgentforceをはじめとするAIエージェントを大規模に導入する中、Agent Fabricは、エージェント型ワークフローを支えるAIエージェント、API、MCPサーバーを統制します。この統合により、Akamaiのランタイム・セキュリティ・インテリジェンスを活用したガバナンスが拡張され、セキュリティ監視と運用統制の間のギャップが解消されます。

この統合により、2つのプラットフォーム間で双方向のデータ同期レイヤーが構築されます。MuleSoft Exchangeは、API仕様と環境データをAkamaiと自動的に同期します。チームは、設計仕様と実際のトラフィックを照合し、ドキュメント化されていないエンドポイントや廃止されたエンドポイントを含む、設計と実環境の乖離（Drift）を即座に特定することができます。

同時に、Akamaiは接続されたトラフィックソースや環境からのAPIアクティビティを継続的に分析し、その行動分析データや脅威リスクスコアをMuleSoftの統合コントロールプレーンに提供します。Akamaiは、通常であれば把握できないようなAPIトラフィックを可視化し、組織にAPI資産全体のより広範な可視性を提供すると同時に、単一時点でのみ評価するような従来のAPIセキュリティツールでは到達できない、シャドーAPIやMCPサーバーの死角を効果的に排除します。

Agent Fabricは、API、MCPサーバー、AIエージェント、およびAIとのインタラクションに関する管理、ガバナンス、ポリシーのフレームワークを提供します。Akamai API Securityは、広範なAPI環境全体において、専用の探索、ポスチャ評価、ランタイム分析、およびテスト機能を提供します。チームはこれらの統合された機能を活用することで、何が存在し、何が統制されており、どこでセキュリティ対策が必要であるかを、より的確に把握できます。

AkamaiのAPI Security Product & Engineering担当Vice PresidentであるOz Golanは、「セキュリティチームは、存在が把握できないAPIや、コンテキストを理解できないAPIを保護することはできません。MuleSoftとの連携により、両社の共同顧客はAPI管理のコンテキストとAPIセキュリティのインサイトを結び付けることができ、保護されていない可能性のあるAPIを特定し、インベントリの精度を向上させ、今日のアプリケーションを支えるAPIおよびMCPサーバー全体のリスクを低減できるようになります」と述べています。

MuleSoft のProduct Management 担当VPの Karl Albertsen 氏は、「APIは現代の企業をつなぐ架け橋であり、組織がAIを活用したアプリケーションやエージェント型のアプリケーションを構築が進む中、その重要性はさらに高まっています。Akamai API SecurityとMuleSoftプラットフォームを統合することにより、当社は、お客様のデジタルビジネスを支えるAPI、エージェント、MCP資産全体で、可視性を向上させ、ガバナンスを強化し、一貫したポリシーを適用できるよう支援します」と述べています。