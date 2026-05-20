Akamai、2026年版Gartner® Peer Insights™ Customers’ ChoiceのAPI Protection部門に選出

Akamai（NASDAQ：AKAM）は、2026年版Gartner Peer Insights「Voice of the Customer」のAPI Protection部門のCustomers’ Choiceに選出されました。Akamaiはユーザーの推奨度93%を獲得し、本レポートで選出された唯一のベンダーとなりました。

APIセキュリティ侵害は、昨今APIベースのAIアプリケーションの導入と使用が拡大するのに伴い、組織にとって重大なリスクとなっています。Gartner社は、APIを保護する（API protection）製品の定義について、悪用、不正利用、およびアクセス違反からAPIを保護し、APIの脆弱性の修正を支援することに重点を置いた、独立した専用のセキュリティ製品のカテゴリーとしています。

「Voice of the Customer」レポートでは、縦軸と横軸の2つの評価軸（「ユーザー関心・導入状況」と「総合的な顧客体験」）に基づき、4つの区分（クアドラント）に分類されます。その中でも、右上に位置する「Customers’ Choice」は、両方の評価軸において市場平均以上のスコアを獲得したベンダーが配置される領域です。AkamaiのSecurity Technology Group担当Executive Vice President兼General ManagerであるMani Sundaramは「Akamai API Securityが、Gartner Peer Insights Voice of the CustomerのAPI Protection部門で『Customers’ Choice』に選出されたことを大変光栄に思います」「この評価は、Akamaiが常にお客様に寄り添い、ユーザー体験を重視していることの証であると私たちは信じています」と述べています。

Customers’ Choiceにフィードバックを提供したAkamaiのお客様の声をいくつか紹介します。

「この分野において、本製品は時代を先取りする、革新的な存在です。Akamaiは、パートナーのセキュリティを確保し、当社のAPIの識別と保護を支援してくれています」—銀行業、IT Security担当Director

「Akamai API Securityは、エンタープライズ市場のトップブランドの1つであり、業界で実証されている製品でもあります」—通信業、Sales部門Vice President

「プリセールスのサポートが素晴らしく、PoCから本番環境への移行がスムーズでした」—エネルギーおよび公益事業、Project Manager

「製品の導入は非常に簡単で、当社のプラットフォームに統合することができました」—銀行業、Cybersecurity担当Director

「Akamai API Securityは、あらゆるタイプのAPIに対応する包括的なAPIソリューションです」—保険業、IT Security

Gartner、Voice of the Customer for API Protection、Peer Contributions、2026年4月24日、Gartner®およびPeer Insights™は、Gartner、Inc.および／またはその関連会社の商標登録です。Gartner®およびPeer Insights™は、Gartner, Inc.および／またはその関連会社の商標登録です。All rights reserved.Gartner® Peer Insights™の内容は、個々のエンドユーザーの主観的意見を集めたものであり、事実を表現したものでも、ガートナーおよびその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartnerは、本コンテンツに掲載された特定のベンダーまたは製品、サービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、本コンテンツの正確性または完全性について一切の保証を行うものではありません。