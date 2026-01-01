Akamaiが創業した1998年、Webブラウザーはインターネットの窓として世界を変えました。そして2026年、生成AIの進化によってインターネットは次の時代へと踏み出そうとしています。Akamaiもまた、AI時代に向けて転換期を迎えています。

Akamaiは、常に信頼されるグローバルプラットフォームとして、高度なAIを本格的に活用できるグローバルなインフラの提供と同時に、AIを守る技術の両面から、「セキュリティ」と「クラウド」の両輪で、お客様のビジネス変革をさらに推進してまいります。

AI分野では、Akamai Inference Cloud のコンセプトに基づき、AIの推論処理を従来のデータセンターからユーザーの近くで実行する新しいクラウドアーキテクチャーを実展開します。次世代のエージェント型AI (Agentic AI）やフィジカルAIに不可欠なリアルタイムかつ低遅延なAIアプリケーションをリーズナブルに実現する取り組みを支援します。

それに加えて、Akamaiのセキュリティ基盤と統合された「セキュアAIプラットフォーム」として、AIを“活かす”と同時に“守る”役割を担います。AIが生成・処理するデータを保護する Firewall for AI により、AIアプリケーションの信頼性とAIを標的にしたプロンプトインジェクションなどの攻撃からAIを守り、セキュリティを強化します。AI 推論に最適化された Akamai Cloud InferenceとFirewall for AIを両軸とし、AkamaiはAIの実用化と安全な普及を支えるインフラとして、企業と組織の生成AI活用を加速していきます。

セキュリティ分野では、ランサムウェアの脅威を予防するマイクロセグメンテーションに加え攻撃の新たな標的になっているAPIのセキュリティ、ウェブブラウザのセキュリティ の3領域に注力します。また、企業にとって重要度を増すDNSのセキュリティ態勢を可視化・管理するソリューションによって、設定不備によるドメイン乗っ取りを防止するなど、最重要なインターネット基盤の隙をつこうとする攻撃を予防する取り組みを支援します。さらに、AIを活用した脅威の検知と防御の高度化にも継続的に取り組み、攻撃手法の多様化・洗練化に対応できる次世代のセキュリティ運用を実現します。Akamaiは、攻撃の侵入を防ぐだけでなく、被害の拡大を防ぐ“事業を止めない”レジリエンスの実現を目指します。

クラウド分野では、企業のアーキテクチャがより分散化する中、分散型クラウドの重要性が一層高まっています。Akamai Cloudは、Fermyonをはじめとするテクノロジーパートナーとの連携や統合によって、アプリケーションを迅速かつ安全に構築できる環境を提供し、より開発者フレンドリーなプラットフォームへと進化しています。Akamaiは、世界で最も分散したクラウド基盤を通じて、高信頼性を備えたスケーラブルかつセキュアなサービスを提供し、次世代のクラウド利用を支えてまいります。

Akamaiが目指すのは、「AIを安全に活用できる世界を支える、信頼性の高い分散プラットフォーム」 です。

セキュリティは、AIとクラウドを安全に活かす基盤

クラウドは、AIの価値を最大化する実行環境

AIは、セキュリティとクラウドをより賢く、効率的にする技術

この三領域が協調しながら価値を高めていく構造を、Akamaiは2026年にさらに加速させてまいります。