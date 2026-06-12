Akamai、アジアでの売上10億ドル突破、次なる成長フェーズへ

Akamai Technologies は、アジア太平洋地域（APAC）における2025年の年間収益が10億ドルを超えたことを発表しました。これは、エンドユーザーにより近い場所で次世代の AI を展開することに注力するAkamaiにとって、同地域で展開するビジネスの転換点となります。

APACで20年以上の実績を有するAkamaiは、同地域に明確な成長の機会を見出しています。今回のマイルストーンは、次なる成長フェーズへの足がかりとなるものです。その中心となるのが、企業のAI運用化の支援であり、特にスピードと近接性が競争優位性を左右するエッジでの推論に重点を置いています。

この戦略を率いるのは、本年4月にAPACの新たなリーダーとして就任した、Senior Vice President of Sales 兼 Managing DirectorのSean Liです。彼のリーダーシップのもと、APACビジネスはAIの運用化を目指す企業のニーズに応えるべく進化しています。

Sean Liは、「いまAPACは、AIの実験段階から実行段階へと移行しつつあります」「現在の真の課題は本番環境でAIを機能させることです。そこでは、レイテンシー、拡張性、信頼性が収益と顧客体験に直結します。Akamaiはエッジで推論を実行することで、集約型のクラウドでは到底実現できない規模で、インテリジェンスを即時かつ安全に展開できるプラットフォームを企業に提供しています」と述べています。