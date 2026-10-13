Nissen, ein langjährig bestehendes Unternehmen für Katalogbestellungen, das vor allem bei Frauen beliebt ist, konzentriert sich auch auf das Onlinegeschäft. Neben der zentralen Nissen-Online-Website verfügt das Unternehmen über ein einzigartiges Serviceangebot, das den Betrieb eines Online-Einkaufszentrums umfasst, welches sich auf Markenmode in Plus-Größe spezialisiert hat, sowie mehrere Multi-Brand-Geschäfte in verschiedenen anderen Online-Einkaufszentren.

Nissens Philosophie ist es, die Dinge, die alle Käufer sich wünschen, zum Leben zu erwecken, aber in einer Form, die besser ist, als sie sich überhaupt vorgestellt haben. Die Mission des Unternehmens ist es, den Käufern das Gefühl zu geben, dass sie mehr bekommen, als sie erwartet haben. Zu diesem Zweck geht Nissen keine Kompromisse bei der Bereitstellung hochwertiger Online-Einkaufserlebnisse und -Services ein.



„Wir arbeiten aktiv an IT-Maßnahmen, um unsere Mission, Vision und Werte zu erhalten. Natürlich streben wir den Aufbau und Betrieb einer stabilen Infrastruktur an, aber wir haben uns auch schon früh auf eine „aktive IT“-Strategie konzentriert, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, sagt Yuichi Kato, IT Strategy Promotion Dept., Management Promotion Div., bei Nissen Holdings.



Die Performance von E-Commerce-Website ist ein äußerst wichtiger Bestandteil des Onlineshoppings. Wenn die Nutzer nicht in der Lage sind, Produkte problemlos anzuzeigen und Käufe zu tätigen, werden sie stattdessen die Websites der Wettbewerber besuchen. Aus diesem Grund unternahm Nissen bereits früh Schritte, um die Performance seiner E-Commerce-Websites mithilfe der Akamai Cloud aufrechtzuerhalten und zu verbessern. In den letzten Jahren wurde der Schutz von Nutzerdaten in die Verantwortung des Dienstanbieters übernommen. Daher setzt Nissen aktiv die Sicherheitslösungen von Akamai ein, um die Sicherheit seiner Dienste zu verbessern.



Die Webtechnologie und die Geräteumgebungen haben sich jedoch stark verändert und weiterentwickelt, seit das Online-Shoppinggeschäft des Unternehmens seine Tätigkeit aufnahm. Von besonderer Bedeutung ist nun die Betonung der Personalisierung, um den individuellen Vorlieben und Aktivitäten gerecht zu werden. Die CDN-Technologie bietet den Vorteil des schnellen Ladens von Webseiten, indem statische Inhaltsdaten an der Edge in der Nähe der Nutzer zwischengespeichert werden. Gleichzeitig zeigt die Personalisierungstechnologie Inhalte dynamisch basierend auf Nutzerattributen und Kaufhistorie an. Zudem gab es Probleme mit der häufigen API-Verarbeitung.



„Mit der Zunahme der API-Aufrufe mussten Performanceprobleme bei der Seitenanzeige und beim Laden behoben werden. Wir führen eine extrem große Anzahl von Produkten, und aufgrund von kundenspezifischen Empfehlungen und ähnlichen Funktionen waren die Muster der Abfragen in API-Anfragen so komplex, dass es Probleme mit der CDN-Cache-Aufrufrate gab. Die große Vielfalt an API-Anfragen führte zu einer erheblichen Belastung des Ursprungsservers. Daher haben wir versucht, eine effizientere Möglichkeit zur Auslagerung an den Netzwerkrand zu finden“, so Hiroki Arai, IT Strategy Promotion Dept., Management Promotion Div. Wenn in Abfragen enthaltene Produktcodeelemente durch Edge-Verarbeitung analysiert und gespeichert werden können, wird die Cache-Aufrufrate drastisch verbessert und die Belastung des Ursprungsservers reduziert. So werden Kosten gesenkt und das Nutzererlebnis verbessert.



Akamai bietet serverloses Edge-Computing, das die Implementierung nutzerdefinierter Logik auf Edge-Servern über EdgeWorkers und eine Schlüsselwertspeicherdatenbank ermöglicht, die über EdgeKV an der Edge ausgeführt wird.



Kato und seine Kollegen vertrauen seit langem den Nutzern der Akamai-Services. Aus diesem Grund haben sie sich für die Implementierung von EdgeWorkers und EdgeKV entschieden. Ein weiterer wichtiger Grund war, dass Frontend-Techniker in JavaScript schreiben können, einer Sprache, mit der sie vertraut sind. Das bedeutet, dass Nissen die bereits vorhandenen Fähigkeiten nutzen kann.



„Wir könnten die hochwertigen Services von Akamai nie aufgeben. Akamai unterstützt unser Unternehmen seit vielen Jahren. Sie wissen, wie Nissen Online funktioniert, und bieten uns weiterhin präzise Beratung und technischen Support“, so Kato.