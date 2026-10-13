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Background

Nissen

Verarbeitung komplexer Abfragen mit EdgeWorkers + EdgeKV und Sicherstellung der Skalierbarkeit

Nissen Group

Standort

Yokohama, Japan
msc.macnica.net

Branche

Handel

Die wichtigsten Vorteile

  • Edge caching the browsing history API
  • Processing complex queries at the edge for optimization
  • Maintaining a comfortable shopping experience even during major sales

Lösungen

EdgeKV EdgeWorkers
Fallstudie herunterladen

Lösung von Performanceproblemen bei der Personalisierung mit Edge Computing

Nissen, ein langjährig bestehendes Unternehmen für Katalogbestellungen, das vor allem bei Frauen beliebt ist, konzentriert sich auch auf das Onlinegeschäft. Neben der zentralen Nissen-Online-Website verfügt das Unternehmen über ein einzigartiges Serviceangebot, das den Betrieb eines Online-Einkaufszentrums umfasst, welches sich auf Markenmode in Plus-Größe spezialisiert hat, sowie mehrere Multi-Brand-Geschäfte in verschiedenen anderen Online-Einkaufszentren.

Nissens Philosophie ist es, die Dinge, die alle Käufer sich wünschen, zum Leben zu erwecken, aber in einer Form, die besser ist, als sie sich überhaupt vorgestellt haben. Die Mission des Unternehmens ist es, den Käufern das Gefühl zu geben, dass sie mehr bekommen, als sie erwartet haben. Zu diesem Zweck geht Nissen keine Kompromisse bei der Bereitstellung hochwertiger Online-Einkaufserlebnisse und -Services ein.

„Wir arbeiten aktiv an IT-Maßnahmen, um unsere Mission, Vision und Werte zu erhalten. Natürlich streben wir den Aufbau und Betrieb einer stabilen Infrastruktur an, aber wir haben uns auch schon früh auf eine „aktive IT“-Strategie konzentriert, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“, sagt Yuichi Kato, IT Strategy Promotion Dept., Management Promotion Div., bei Nissen Holdings.

Die Performance von E-Commerce-Website ist ein äußerst wichtiger Bestandteil des Onlineshoppings. Wenn die Nutzer nicht in der Lage sind, Produkte problemlos anzuzeigen und Käufe zu tätigen, werden sie stattdessen die Websites der Wettbewerber besuchen. Aus diesem Grund unternahm Nissen bereits früh Schritte, um die Performance seiner E-Commerce-Websites mithilfe der Akamai Cloud aufrechtzuerhalten und zu verbessern. In den letzten Jahren wurde der Schutz von Nutzerdaten in die Verantwortung des Dienstanbieters übernommen. Daher setzt Nissen aktiv die Sicherheitslösungen von Akamai ein, um die Sicherheit seiner Dienste zu verbessern.

Die Webtechnologie und die Geräteumgebungen haben sich jedoch stark verändert und weiterentwickelt, seit das Online-Shoppinggeschäft des Unternehmens seine Tätigkeit aufnahm. Von besonderer Bedeutung ist nun die Betonung der Personalisierung, um den individuellen Vorlieben und Aktivitäten gerecht zu werden. Die CDN-Technologie bietet den Vorteil des schnellen Ladens von Webseiten, indem statische Inhaltsdaten an der Edge in der Nähe der Nutzer zwischengespeichert werden. Gleichzeitig zeigt die Personalisierungstechnologie Inhalte dynamisch basierend auf Nutzerattributen und Kaufhistorie an. Zudem gab es Probleme mit der häufigen API-Verarbeitung.

„Mit der Zunahme der API-Aufrufe mussten Performanceprobleme bei der Seitenanzeige und beim Laden behoben werden. Wir führen eine extrem große Anzahl von Produkten, und aufgrund von kundenspezifischen Empfehlungen und ähnlichen Funktionen waren die Muster der Abfragen in API-Anfragen so komplex, dass es Probleme mit der CDN-Cache-Aufrufrate gab. Die große Vielfalt an API-Anfragen führte zu einer erheblichen Belastung des Ursprungsservers. Daher haben wir versucht, eine effizientere Möglichkeit zur Auslagerung an den Netzwerkrand zu finden“, so Hiroki Arai, IT Strategy Promotion Dept., Management Promotion Div. Wenn in Abfragen enthaltene Produktcodeelemente durch Edge-Verarbeitung analysiert und gespeichert werden können, wird die Cache-Aufrufrate drastisch verbessert und die Belastung des Ursprungsservers reduziert. So werden Kosten gesenkt und das Nutzererlebnis verbessert.

Akamai bietet serverloses Edge-Computing, das die Implementierung nutzerdefinierter Logik auf Edge-Servern über EdgeWorkers und eine Schlüsselwertspeicherdatenbank ermöglicht, die über EdgeKV an der Edge ausgeführt wird.

Kato und seine Kollegen vertrauen seit langem den Nutzern der Akamai-Services. Aus diesem Grund haben sie sich für die Implementierung von EdgeWorkers und EdgeKV entschieden. Ein weiterer wichtiger Grund war, dass Frontend-Techniker in JavaScript schreiben können, einer Sprache, mit der sie vertraut sind. Das bedeutet, dass Nissen die bereits vorhandenen Fähigkeiten nutzen kann.

„Wir könnten die hochwertigen Services von Akamai nie aufgeben. Akamai unterstützt unser Unternehmen seit vielen Jahren. Sie wissen, wie Nissen Online funktioniert, und bieten uns weiterhin präzise Beratung und technischen Support“, so Kato.

Partitionierung komplexer Abfragen an der Edge zur Optimierung

Früher stellte bei der Browser/die App bei Nissen Online, wenn ein Nutzer auf die Website zugegriffen hat, eine lange Anfrage (URL), die mehrere Artikel (Produktcodes) auflistet.

Wenn beispielsweise die Produkte A, B, C und D vorhanden sind, werden A+B, B+C+D und C+D als unterschiedliche Anfragen erkannt. Da es über 30.000 Produkte gibt, existiert eine riesige Anzahl möglicher Muster, in denen sie kombiniert werden können, was für die Cache-Aufrufrate sehr schlecht ist. Dies führt dazu, dass viele Anfragen am Ursprung bearbeitet werden.

Nissen bewältigte dies, indem sie Code entwickelten, der lange, komplexe Anfragen an der Netzwerkperipherie mithilfe von EdgeWorkers partitioniert und die Cache-Aufrufrate effizient verbessert. Durch den zusätzlichen Einsatz von EdgeKV und die Speicherung von Produktdaten in einer partitionierten Datenbank konnten sie die Anzahl der Abfragen reduzieren, die den Ursprung erreichen, und die Serverauslastung erheblich verbessern.

„Wir haben die meisten komplexen Abfragemuster zur Verarbeitung an den Rand des Netzwerks ausgelagert und so eine sechsfach schnellere API-Antwortperformance erreicht. Dies führte zu einer besseren Website-Performance und einem besseren Nutzererlebnis. Die Tatsache, dass wir Anfragen nach Produktcode an der Edge so partitionieren konnten, war etwas, das wir vorher nie gemacht hatten, und das hat mir das Gefühl gegeben, dass Edge-Computing von großem Nutzen ist“, so Arai.

Performanceverbesserungen tragen zu allen Arten von Vertriebsstrategien bei

Zuvor gab es bei Nissen Online Fälle, in denen auf Werbung in den sozialen Medien verzichtet wurde – aus Angst, dass zu viele Besuche die Website-Performance beeinträchtigen würden. Auf der aktuellen Infrastruktur der Website gibt es jetzt genügend Kapazität, um eine größere Bandbreite von Strategien problemlos zu handhaben. So kann die Geschäftsabteilung Services und Inhalte aktiv planen, die sie immer tun wollten.

Die von Nissen entwickelten Programme und Initiativen wurden beim APJ EdgeWorkers Coding Contest von Akamai sogar mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, da sie innovative Ideen sind, die ähnliche Probleme von E-Commerce-Websites auf der ganzen Welt lösen können. Neben ihrer Funktionalität und Innovation wurden sie für ihr Potenzial gelobt, einen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben.

Nissen möchte seine technischen Initiativen weiter verbessern, indem es die Personalisierung und Reaktion verbessert, damit die Nutzer ihr Einkaufserlebnis noch mehr genießen können. Sie haben große Erwartungen, dass EdgeWorkers als Infrastruktur für die Implementierung dieser Systeme dienen wird, und erkennen großes Potenzial für noch praxisorientiertere Anwendungen.

Zum Abschluss brachte Kato seine großen Hoffnungen für Akamai zum Ausdruck: „Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung, die wir von Akamai erhalten haben. Nachdem wir zum Beispiel genau erklärt haben, was wir in unserem täglichen Betrieb tun können und was nicht, antworten sie mit einigen Vorschlägen, die diese Probleme lösen. Das ist die Art vertrauenswürdiger Unterstützung, die bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlässt. In Zukunft werden wir in der Onlineshopping-Branche weiterhin den Kundenservice durch umfangreiche Inhalte, Sicherheit und verschiedene andere Maßnahmen verbessern müssen. Wir hoffen, dass Akamai auch in Zukunft als Partner von Nissen erfolgreich sein und unsere Geschäfte unterstützen wird.“

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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