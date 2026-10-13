この医療機関では、モバイルプラットフォームとWebプラットフォームを基盤とするデジタルサービスを通じて、患者が診察の予約、検査結果の閲覧、医師への相談や支払いの手続きを行えるようにしています。バックエンドでは、現場の医師やスタッフがEHRシステムと接続したり、診療データを参照したり、保険会社と連絡を取ったりする際などにAPIを頼っています。デジタルエコシステム全体で毎月5億件以上のアクセスを記録している同機関は、その規模に応じてスケーリングできるサイバーセキュリティ戦略を必要としていました。

しかし、その規模が要因となり、ある課題に直面します。「APIの一部が公開されており、一貫した管理基準がなかった」と、同組織のCISOは説明します。

同組織が利用していた従来型のWebアプリケーションファイアウォール（WAF）はフォールス・ポジティブ（誤検知）が頻繁に発生し、ルール管理を困難にしていました。さらに、APIの可視性も制限されていました。「サイバー情勢がますます危険になりつつある中で、こうした状況はどれも受け入れ難いものだった」とCISOは述べています。

ボットやAPIの悪用、DDoS攻撃など、Webトラフィックの3分の1が悪性と判断されている状況を踏まえ、この組織は従来の境界防御以上の対策を求めていました。「最先端の保護と業界に関する豊富な専門知識の両方を提供してくれる、エンタープライズグレードのセキュリティパートナーが必要でした」と同CISOは説明しています。