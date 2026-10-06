NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Forfaits GPU
Le portefeuille de processeurs graphiques d'Akamai propose une gamme de processeurs graphiques NVIDIA, permettant aux clients de choisir le processeur graphique le plus adapté à leurs besoins. Ces processeurs graphiques sont disponibles à la fois dans LKE et dans des machines virtuelles.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|3,00 $
|176 Go
|1
|96 Go
|16
|1 024 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|6,00 $
|352 Go
|2
|192 Go
|32
|2 048 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|12,00 $
|704 Go
|4
|384 Go
|64
|4 096 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|24,00 $
|1 408 Go
|8
|768 Go
|128
|6 144 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|Demande d'accès
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|0,52 $
|16 Go
|1
|4
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|0,67 $
|32 Go
|1
|8
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|0,96 $
|64 Go
|1
|16
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|1,53 $
|128 Go
|1
|32
|500 Go
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|1,05 $
|32 Go
|2
|8
|1 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|1,34 $
|64 Go
|2
|16
|1 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|1,49 $
|64 Go
|2
|16
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|2,96 $
|128 Go
|4
|32
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|3,57 $
|196 Go
|4
|48
|2 To
|0 To
|40/16 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|Forfait
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Dedicated 32 Go + RTX 6000 Quadro GPU x1
|1,50 $
|32 Go
|1
|8
|640 Go
|16 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 64 Go + RTX 6000 Quadro GPU x2
|3,00 $
|64 Go
|2
|16
|1280 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 96 Go + RTX 6000 Quadro GPU x3
|4,50 $
|96 Go
|3
|20
|1920 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|Dedicated 128 Go + RTX 6000 Quadro GPU x4
|6,00 $
|128 Go
|4
|24
|2560 Go
|20 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Akamai Cloud propose les processeurs graphiques NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada et NVIDIA Quadro® RTX 6000. Toutes les instances sont facturées à l'heure. Les tarifs varient en fonction du nombre de cartes que vous sélectionnez par instance (par exemple, des forfaits de 1, 2, 4 ou 8 cartes) et de la région choisie.
Oui, les tarifs de certains processeurs graphiques varient selon la région.
Pour les nouveaux clients, la meilleure façon de débuter avec un processeur graphique est de contacter notre équipe d'IA. Un membre de notre équipe pourra examiner votre compte et vous aider à le configurer.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Non. Pour garantir des tarifs les plus transparents possible, le trafic sortant n'est généralement pas inclus dans le prix des processeurs graphiques.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.
Certains modèles de processeurs graphiques nécessitent la signature d'un contrat avant de pouvoir être utilisés. Cependant, Akamai propose certains processeurs graphiques à un tarif horaire, mais leur disponibilité dépend du type de processeur graphique, de la région et de l'ampleur du déploiement. Vous pouvez adapter les engagements et les conditions contractuelles à vos besoins spécifiques.
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