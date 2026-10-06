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Forfaits et tarifs GPU

Choisissez le processeur graphique le plus adapté à votre charge de travail d'IA pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible.

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Forfaits GPU

Le portefeuille de processeurs graphiques d'Akamai propose une gamme de processeurs graphiques NVIDIA, permettant aux clients de choisir le processeur graphique le plus adapté à leurs besoins. Ces processeurs graphiques sont disponibles à la fois dans LKE et dans des machines virtuelles.

Documentation
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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Forfait$/hRAMGPUVRAMvCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
RTX PRO 6000 Blackwell x13,00 $176 Go196 Go161 024 Go0 To40/16 Gbit/sDemande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x26,00 $352 Go2192 Go322 048 Go0 To40/16 Gbit/sDemande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x412,00 $704 Go4384 Go644 096 Go0 To40/16 Gbit/sDemande d'accès
RTX PRO 6000 Blackwell x824,00 $1 408 Go8768 Go1286 144 Go0 To40/16 Gbit/sDemande d'accès

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

Forfait$/hRAMGPUCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau                            
RTX 4000 Ada GPU x1 Small0,52 $16 Go14500 Go0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium0,67 $32 Go18500 Go0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 Large0,96 $64 Go116500 Go0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large1,53 $128 Go132500 Go0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Small1,05 $32 Go281 To0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium1,34 $64 Go2161 To0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage1,49 $64 Go2162 To0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x4 Small2,96 $128 Go4322 To0 To40/16 Gbit/sS'inscrire
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium3,57 $196 Go4482 To0 To40/16 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

NVIDIA RTX 6000 Quadro

Forfait$/hRAMGPU CPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
Dedicated 32 Go + RTX 6000 Quadro GPU x11,50 $32 Go1 8640 Go16 To40/10 Gbit/sS'inscrire
Dedicated 64 Go + RTX 6000 Quadro GPU x23,00 $64 Go2 161280 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
Dedicated 96 Go + RTX 6000 Quadro GPU x34,50 $96 Go3 201920 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
Dedicated 128 Go + RTX 6000 Quadro GPU x46,00 $128 Go4 242560 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

Akamai Cloud propose les processeurs graphiques NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada et NVIDIA Quadro® RTX 6000. Toutes les instances sont facturées à l'heure. Les tarifs varient en fonction du nombre de cartes que vous sélectionnez par instance (par exemple, des forfaits de 1, 2, 4 ou 8 cartes) et de la région choisie.

Oui, les tarifs de certains processeurs graphiques varient selon la région.

Pour les nouveaux clients, la meilleure façon de débuter avec un processeur graphique est de contacter notre équipe d'IA. Un membre de notre équipe pourra examiner votre compte et vous aider à le configurer.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Non. Pour garantir des tarifs les plus transparents possible, le trafic sortant n'est généralement pas inclus dans le prix des processeurs graphiques.

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.

Certains modèles de processeurs graphiques nécessitent la signature d'un contrat avant de pouvoir être utilisés. Cependant, Akamai propose certains processeurs graphiques à un tarif horaire, mais leur disponibilité dépend du type de processeur graphique, de la région et de l'ampleur du déploiement. Vous pouvez adapter les engagements et les conditions contractuelles à vos besoins spécifiques.

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