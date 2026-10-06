Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie keine Rechnung für einen bestimmten Dienst mehr erhalten möchten, müssen Sie diesen vollständig aus Ihrem Konto entfernen.