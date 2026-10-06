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GPU‑Tarife und -Preise

Finden Sie die richtige GPU‑Option für Ihre KI‑Workload, um das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.

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COMPUTING

GPU-Tarife

Das GPU‑Portfolio von Akamai bietet eine Reihe von NVIDIA‑GPUs, mit denen Kunden die beste GPU für ihren Anwendungsfall auswählen können – sie sind sowohl in LKE als auch für virtuelle Maschinen verfügbar.

Dokumentation
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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

TarifUSD/Std.RAMGPUsVRAMvCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
RTX PRO 6000 Blackwell x13,00 $176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 Gbit/sZugriff anfordern
RTX PRO 6000 Blackwell x26,00 $352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 Gbit/sZugriff anfordern
RTX PRO 6000 Blackwell x412,00 $704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 Gbit/sZugriff anfordern
RTX PRO 6000 Blackwell x824,00 $1408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 Gbit/sZugriff anfordern

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

TarifUSD/Std.RAMGPUsCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang                       
RTX 4000 Ada GPU x1 Small0,52 $16 GB14500 GB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium0,67 $32 GB18500 GB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 Large0,96 $64 GB116500 GB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large1,53 $128 GB132500 GB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Small1,05 $32 GB281 TB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium1,34 $64 GB2161 TB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage1,49 $64 GB2162 TB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x4 Small2,96 $128 GB4322 TB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium3,57 $196 GB4482 TB0 TB40/16 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

NVIDIA RTX 6000 Quadro

TarifUSD/Std.RAMGPUs CPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x11,50 $32 GB1 8640 GB16 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x23,00 $64 GB2 161280 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x34,50 $96 GB3 201920 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x46,00 $128 GB4 242560 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Akamai Cloud bietet NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell-, NVIDIA RTX™ 4000 Ada- und NVIDIA Quadro® RTX 6000‑GPUs. Alle Instanzen werden zu einem Stundenpreis abgerechnet. Die Preise variieren je nach der Anzahl der Karten, die Sie pro Instanz auswählen (z. B. 1‑Karten-, 2‑Karten-, 4‑Karten- oder 8‑Karten-Tarife), und der ausgewählten Region.

Ja, die Preise für einige GPUs sind je nach Region unterschiedlich.

Die beste Möglichkeit für neue Kunden, die mit einer GPU beginnen wollen, besteht darin, sich hier an unser KI‑Team zu wenden. Ein Mitglied unseres Teams kann Ihren Account prüfen und Sie bei der Einrichtung unterstützen.

Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Nein. Um möglichst transparente Preise zu bieten, sind Egress-Kosten in den meisten Fällen nicht mit GPUs gebündelt.

Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.

Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie keine Rechnung für einen bestimmten Dienst mehr erhalten möchten, müssen Sie diesen vollständig aus Ihrem Konto entfernen.

Einige GPU‑Modelle erfordern Verträge, bevor sie zur Verwendung bereitgestellt werden. Akamai bietet jedoch einige GPUs zu einem Stundenpreis an; doch die Verfügbarkeit hängt von GPU‑Typ, Region und Bereitstellungsgröße ab. Basierend auf Ihrer Skalierung können Sie Zusagen und Vertragsbedingungen kombinieren, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

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Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Ziele zu besprechen, Ihre Infrastruktur anzupassen und die richtige Cloud-Lösung mit den von Ihnen benötigten Funktionen aufzubauen.