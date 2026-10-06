NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
GPU-Tarife
Das GPU‑Portfolio von Akamai bietet eine Reihe von NVIDIA‑GPUs, mit denen Kunden die beste GPU für ihren Anwendungsfall auswählen können – sie sind sowohl in LKE als auch für virtuelle Maschinen verfügbar.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|Tarif
|USD/Std.
|RAM
|GPUs
|VRAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|3,00 $
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Zugriff anfordern
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|6,00 $
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Zugriff anfordern
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|12,00 $
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Zugriff anfordern
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|24,00 $
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Zugriff anfordern
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|Tarif
|USD/Std.
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|0,52 $
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|0,67 $
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|0,96 $
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|1,53 $
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|1,05 $
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|1,34 $
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|1,49 $
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|2,96 $
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|3,57 $
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|Tarif
|USD/Std.
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|1,50 $
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|3,00 $
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|4,50 $
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|6,00 $
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Akamai Cloud bietet NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell-, NVIDIA RTX™ 4000 Ada- und NVIDIA Quadro® RTX 6000‑GPUs. Alle Instanzen werden zu einem Stundenpreis abgerechnet. Die Preise variieren je nach der Anzahl der Karten, die Sie pro Instanz auswählen (z. B. 1‑Karten-, 2‑Karten-, 4‑Karten- oder 8‑Karten-Tarife), und der ausgewählten Region.
Ja, die Preise für einige GPUs sind je nach Region unterschiedlich.
Die beste Möglichkeit für neue Kunden, die mit einer GPU beginnen wollen, besteht darin, sich hier an unser KI‑Team zu wenden. Ein Mitglied unseres Teams kann Ihren Account prüfen und Sie bei der Einrichtung unterstützen.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Nein. Um möglichst transparente Preise zu bieten, sind Egress-Kosten in den meisten Fällen nicht mit GPUs gebündelt.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie keine Rechnung für einen bestimmten Dienst mehr erhalten möchten, müssen Sie diesen vollständig aus Ihrem Konto entfernen.
Einige GPU‑Modelle erfordern Verträge, bevor sie zur Verwendung bereitgestellt werden. Akamai bietet jedoch einige GPUs zu einem Stundenpreis an; doch die Verfügbarkeit hängt von GPU‑Typ, Region und Bereitstellungsgröße ab. Basierend auf Ihrer Skalierung können Sie Zusagen und Vertragsbedingungen kombinieren, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
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