Che cosa sono le minacce alla sicurezza delle API?

Per mitigare con successo le minacce alla sicurezza delle API, le organizzazioni devono adottare più misure di sicurezza.

Solide procedure di autenticazione e autorizzazione: l'utilizzo di metodi di autenticazione avanzati, come il protocollo OAuth e l'autenticazione multifattore (MFA), può aiutare a garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ad un'API. L'implementazione di controlli per individuare eventuali violazioni dell'autorizzazione a livello di funzione e a livello di oggetto possono impedire l'accesso non autorizzato ai dati sensibili.

Analisi del traffico in tempo reale: l'analisi del comportamento del traffico delle API è fondamentale per garantire che le API siano protette perché anche un'API che opera entro i parametri corretti può essere utilizzata in modo non appropriato. L'analisi del traffico esamina i cambiamenti nel comportamento dell'API che differiscono dallo standard di riferimento previsto, come una chiamata API che ha avuto origine prima in un paese e poi in un paese diverso un'ora più tardi.

Efficienti test delle API: la valutazione delle vulnerabilità di un'API prima di introdurla in fase di produzione è un modo per proteggere il ciclo di vita delle API prima ancora di riscontrare eventuali problemi. Questa pratica aiuta gli sviluppatori a tenere il passo con l'innovazione senza compromettere potenzialmente la sicurezza delle API che supportano tale innovazione.

Gateway API: un gateway API funge da punto di ingresso per tutte le richieste delle API, gestendo varie attività come l'autenticazione, la limitazione della velocità, la gestione del traffico e il caching per prevenire gli attacchi DDoS in tempo reale.

Limitazione e regolazione della velocità: la limitazione e la regolazione della velocità possono contribuire a prevenire gli attacchi DoS e DDoS limitando il numero di richieste che un'API può gestire in un determinato periodo di tempo. Ciò garantisce che l'API rimanga disponibile agli utenti legittimi anche in condizioni di traffico elevato.

Verifica dell'input: la verifica di tutti i dati di input può impedire molti attacchi comuni, come gli attacchi SQL injection e l'eccessiva esposizione dei dati. La garanzia che solo i dati validi e previsti vengano elaborati dall'API può ridurre il rischio di creare vulnerabilità nel sistema di sicurezza.

Utilizzo di connessioni sicure: l'utilizzo della tecnologia TLS (Transport Layer Security) per crittografare i dati in transito può aiutare a proteggere le informazioni sensibili dall'intercettazione da parte dei criminali. Garantire che tutte le comunicazioni tra i client e le API siano crittografate è essenziale per mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati.

Controlli e test sulla sicurezza delle API condotti in modo regolare: l'esecuzione di controlli e test sulla sicurezza in modo regolare può aiutare a identificare e risolvere le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dai criminali. Gli strumenti automatizzati per i test sulla sicurezza possono essere integrati nella pipeline CI/CD per garantire un monitoraggio continuo della sicurezza.

Soluzioni per gateway e gestione delle API: l'utilizzo di soluzioni per i gateway e la gestione delle API può fornire un controllo centralizzato sulla sicurezza delle API. Questi strumenti possono aiutare ad applicare policy di sicurezza, monitorare l'utilizzo delle API e rilevare potenziali minacce alla sicurezza.

Implementazione dell'architettura Zero Trust: l'adozione di un modello di sicurezza Zero Trust garantisce che nessun utente o dispositivo sia attendibile per impostazione predefinita, indipendentemente dalla sua posizione. La verifica continua di identità e autorizzazioni contribuisce a garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle API.